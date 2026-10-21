Celebra Fonacot 20 años como emisor de bonos en el Mercado de Valores de México

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    Celebra Fonacot 20 años como emisor de bonos en el Mercado de Valores de México
    La labor social que tiene el Fonacot se traduce en realidades cotidianas, destacó el Secretario Marath Bolaños. FOTOS: CORTESÍA

Su objetivo ha sido obtener financiamiento en beneficio de las personas trabajadoras. Ello ha permitido otorgar créditos en las mejores condiciones.

Con el firme compromiso de impulsar el bienestar de las personas trabajadoras en México, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), conmemoró su vigésimo aniversario como emisor de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Al encabezar el evento, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, destacó que la conmemoración de Fonacot como emisor en la BMV muestra el desarrollo económico del país y que la inversión y el bienestar deben avanzar en beneficio de las personas trabajadoras.

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Recordó que la política de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha puesto en el centro la recuperación de los salarios de las y los trabajadores, la ampliación de derechos y un proceso de recuperación y fortalecimiento de la vida de las mayorías en el país.

“Y esto, por supuesto, no está exento del acceso a créditos con tasas que ayuden a mejorar las condiciones de vida. La labor social que tiene el Fonacot se traduce en realidades cotidianas. Cualquier trabajador, cualquier trabajadora, sin importar su nivel de ingreso, ya sea que labore en el sector privado o público, que cotice en el IMSS o ISSSTE, puede acceder a los beneficios de esta institución”, indicó.

El titular de la STPS reconoció a la BMV y a todas y todos los inversionistas que han acompañado a Fonacot. “La celebración de estos 20 años va más allá de la trayectoria de un emisor, demuestra que el mercado financiero puede contribuir directamente a los objetivos sociales. Es por ello la responsabilidad del manejo de los recursos que permite que este financiamiento se convierta en una herramienta para ampliar las oportunidades para todas y todos”, dijo.

$!Wendolyne Retana Alarcón, Directora General de Fonacot, resaltó la solidez financiera de la institución y sus 112 emisiones de deuda en el mercado de valores.
Wendolyne Retana Alarcón, Directora General de Fonacot, resaltó la solidez financiera de la institución y sus 112 emisiones de deuda en el mercado de valores.

Por su parte, la Directora General de Fonacot, Wendolyne Retana Alarcón, señaló que la presencia del Instituto en el mercado bursátil fortalece su capacidad de seguir otorgando créditos en las mejores condiciones, lo que implica que una persona trabajadora atienda una necesidad, adquiera un bien o enfrente un imprevisto.

Wendolyne Retana enfatizó que los 20 años de Fonacot como emisor de deuda hablan de una institución sólida, capaz de utilizar el sistema financiero en favor de una causa concreta: “mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras de México y de sus familias”.

Agregó que durante los últimos 20 años Fonacot ha realizado 112 emisiones de corto y largo plazo, la mayoría en la BMV. Agregó que el monto obtenido mediante el mercado de valores supera los 100 mil millones de pesos, lo que ha permitido cumplir con los objetivos institucionales.

$!Representantes de la Bolsa Mexicana de Valores dieron un reconocimiento a las autoridades del Instituto Fonacot por su trayectoria bursátil.
Representantes de la Bolsa Mexicana de Valores dieron un reconocimiento a las autoridades del Instituto Fonacot por su trayectoria bursátil.

Informó que el organismo cuenta con una cartera de crédito superior a los 80 mil millones de pesos y se ubica entre las tres instituciones con mayor cartera de crédito de nómina del país.

Agregó que durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han otorgado alrededor de 150 mil millones de pesos en créditos y se ha fortalecido la inclusión financiera con perspectiva de género mediante el Crédito Mujer Efectivo, cuya tasa va desde 8.90 por ciento.

“Llegamos a este aniversario como una institución sólida que tiene una misión clara y el compromiso de seguir administrando responsablemente cada recurso que recibimos para transformarlo en oportunidades para quienes todos los días, con su trabajo, contribuyen al desarrollo de México”, concluyó.

$!Autoridades de la STPS, Fonacot y la Bolsa Mexicana de Valores encabezaron el acto.
Autoridades de la STPS, Fonacot y la Bolsa Mexicana de Valores encabezaron el acto.

En tanto, el Presidente del Consejo de Administración de la BMV, Marcos Martínez Gavica, destacó que la labor de Fonacot va más allá de las cifras pues su contribución permite que personas trabajadoras tengan mejores oportunidades de bienestar, además, destacó que al facilitar el acceso al crédito se dinamiza el consumo interno e impulsa el comercio que genera la actividad económica en las comunidades.

“Este trabajo conjunto demuestra que el mercado bursátil no solo es una fuente de recursos, sino un aliado estratégico para movilizar el capital que genera beneficios tangibles para las y los trabajadores de nuestro país”, dijo.

En el evento se contó con la participación de invitados de honor del sector público, trabajador, y patronal; destacando el acompañamiento de la Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez; Ángel Cabrera Mendoza, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Jorge Alegría Formoso, Director General de Grupo BMV; Julio César Cervantes Parra, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; Carlos Torres Rosas, Director General de Nafin y Bancomext; Tereso Medina Ramírez, Secretario General de la CTM; entre otros destacados líderes sindicales, funcionarios y directivos de instituciones financieras.

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