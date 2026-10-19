Otorgan HR Ratings y Moody’s calificaciones HR AAA al Instituto FONACOT por la emisión de certificados bursátiles en el mercado de valores

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    Otorgan HR Ratings y Moody’s calificaciones HR AAA al Instituto FONACOT por la emisión de certificados bursátiles en el mercado de valores
    HR Ratings y Moody’s Local México asignaron las calificaciones HR AAA con Perspectiva Estable y AAA.mx, respectivamente, para las emisiones de Largo Plazo FNCOT 26G y FNCOT 26-2G. FOTOS: CORTESÍA

La calificación del Instituto y sus emisiones se basan en el respaldo implícito que tiene por parte del Gobierno Federal

Los certificados bursátiles que serán colocados próximamente por el Instituto FONACOT en el mercado de valores cumplen con la más alta calificación crediticia de deuda soberana y serán emitidos en pesos mexicanos, al amparo del programa revolvente que tiene autorizado hasta por $60,000 millones de pesos para certificados bursátiles de corto y largo plazo; serán identificados como emisiones temáticas de género, dado que los recursos se destinarán a créditos a mujeres trabajadoras.

Ambas emisiones tendrán un monto objetivo combinado de hasta $5,000 millones de pesos, con posibilidad de sobreasignación hasta por $2,000 millones de pesos adicionales, resultando en un máximo de $7,000 millones de pesos.

Actualiza FONACOT su Marco de Referencia de Bonos Sociales para fortalecer el crédito a mujeres trabajadoras

FONACOT cuenta con finanzas sólidas y una larga trayectoria de compromiso y transparencia en la rendición de cuentas a los inversionistas que invierten en su papel.

El Instituto ofrece productos de crédito altamente competitivos, con las tasas de interés más bajas del mercado, en concordancia con su mandato de ley de impulsar el desarrollo social y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

La calificación a los Bonos que emitirá el Instituto FONACOT considera, entre otros, el apego al marco regulatorio aplicable y la solidez de sus órganos de gobierno y operación.

$!FONACOT ofrece productos de crédito altamente competitivos.
FONACOT ofrece productos de crédito altamente competitivos.

La Directora General, Tey Wendolyne Retana Alarcón, enfatizó: “Recibir la más alta calificación crediticia para los bonos sociales que estaremos emitiendo en el mercado de valores, permitirá a los inversionistas institucionales participar activamente en el rol social de alto impacto que tiene el Instituto al mantener las mejores condiciones de crédito a las mujeres trabajadoras de México”.

El Instituto FONACOT mereció la opinión Favorable del área de Sostenibilidad de la calificadora HR Ratings para los bonos sociales con enfoque de género (Opinión de un Tercero Independiente, SPO por sus siglas en inglés), ya que ha demostrado su alineamiento al financiamiento con impacto social.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


crédito

Organizaciones


FONACOT

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

Selección de los editores
Los huevos de la serpiente

Los huevos de la serpiente
Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

Los depósitos de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra comienzan el 19 de octubre. Los estudiantes de nuevo ingreso recibirán sus tarjetas bancarias en noviembre y diciembre.

Sheinbaum anuncia entrega de tarjetas Benito Juárez y calendario de pagos para Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra
La firma puntualiza que estos escenarios que podrían comprometer las condiciones de la competencia electoral se presentan bajo un contexto electoral extenso, donde se renovarán 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.

Ven riesgos en elecciones de 2027: intervención del crimen organizado, financiamiento ilícito y violencia política
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Código Penal Federal establece hasta 40 años de prisión por traición a la patria. De los cinco casos documentados en este recuento, solo el de Maximiliano de Habsburgo terminó con condena y ejecución.

Traición a la Patria... ¿Cuál es la pena por este delito en México y el único caso con condena y ejecución?
Brett Young fue el artista encargado de concluir con las presentaciones de esta edición del Rodeo Saltillo.

Cierra Rodeo Saltillo con velada dedicada a la música country
Mayela ‘La Cobrita’ Pérez perdió ante Rosalinda Rodríguez en Florida, en una pelea de seis asaltos por el título de la NBA Americas.

Pese al resultado, Mayela ‘La Cobrita’ Pérez da cátedra de boxeo en Florida