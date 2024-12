¿Chocolate caliente?... Profeco revela las mejores marcas de chocolate en el mercado

Aunque existen un sinfín de productos en el supermercado, siempre buscamos adquirir el mejor en cuestión de calidad y precio. Por ello, en esta ocasión te enlistamos las marcas de chocolates en polvo que NO deberían tomar los niños según la Profeco.

Si consumes chocolate en polvo con regularidad, es necesario que revises esta información, ya que la Profeco analizó qué tan buenos —o no— son los chocolates que se venden en los supermercados. Puesto que sabemos que definitivamente no son chocolate 100% natural y están casi siempre acompañados de grandes cantidades de azúcar, es importante saber cuál es el más confiable para consumir.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Buscas un regalo? Profeco te recomienda las marcas de ropa más duraderas y de mejor calidad

¿QUÉ TANTO CHOCOLATE EN POLVO TIENE EL CHOCOLATE EN POLVO?

Es un producto elaborado con azúcares, mezcla de cocoa (que se obtiene a partir de la torta de cacao transformada en polvo) y otros ingredientes opcionales.

Profeco realizó un estudio y se sometieron a prueba 32 productos, de los cuales 12 fueron chocolates para mesa; 11 chocolates para mesa (tablillas), chocolate para mesa reducido en azúcar (tablilla) 1; 3 sabores a chocolate para mesa en tabillas; 10 chocolates en polvo de los cuales 6 fueron en polvo y 4 fueron en polvo con edulcorantes; 7 polvos para preparar bebidas sabor chocolate y de estos 5 fueron normales y dos fueron reducidos en azúcar.

Se analizaron cinco aspectos fundamentales de estos productos, entre los cuales se encuentran:

• Nivel de grasa

• Nivel de azúcar

• Aporte de proteínas

• Contenido energético

• Información comercial

¿CUÁL CHOCOLATE EN POLVO ES MEJOR?

Como mencionamos anteriormente, cada producto fue analizado bajo cinco parámetros, por lo cual, decir si es bueno o no es muy relativo, pero te dejamos una lista de los chocolates en polvo que no cumplieron con los criterios de evaluación.

CHOCOLATES EN POLVO

Abuelita granulado: No presenta el sello de exceso de calorías, a pesar de que debería.

Choco Tavo: No presenta el sello de exceso de calorías, a pesar de que debería.

Don Gustavo: No presenta el sello de exceso de calorías, a pesar de que debería.

Great value: presenta información al consumidor completa.

Precissimo: destaca una leyenda que no debería, por lo que no cumple con la norma de etiquetado.

Choco Tavo: Destaca una leyenda que no debería, por lo que no cumple con la norma de etiquetado.

Vaquita: Destaca una leyenda que no debería, por lo que no cumple con la norma de etiquetado.

CHOCOLATES EN POLVO CON EDULCORANTES:

Don Gustavo: Tuvo menos del contenido declarado, destaca una leyenda que no debería, por lo que no cumple con la norma de etiquetado, además no presenta el sello exceso de calorías, a pesar de que debería.

Great Value: Destaca una leyenda que no debería, por lo que no cumple con la norma de etiquetado.

Ibarra Cuidado Diario: Destaca una leyenda que no debería, por lo que no cumple con la norma de etiquetado, además no presenta el sello exceso de calorías, a pesar de que debería.

Vitamin Choco Genius: No ostenta la declaración nutrimental completa, destaca una leyenda que no debería, por lo que no cumple con la norma de etiquetado, además no presenta el sello exceso de calorías, a pesar de que debería.

POLVOS PARA PREPARAR BEBIDAS SABOR CHOCOLATE

• Cal-C-Tose: cumple con la información al consumidor y sí contiene minerales.

• Choco Choco Ibarra: Destaca una leyenda que no debería, por lo que no cumple con la norma de etiquetado, además no presenta el sello exceso de calorías, a pesar de que debería.

• Choco Milk: cumple con la información al consumidor y sí contiene minerales.

• Morelia Presidencial: No presenta el sello exceso de calorías, a pesar de que debería.

• Nesquik Opti-Star Nestlé: No presenta el sello exceso de calorías, a pesar de que debería.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Te tocaron los romeritos? Estas son las mejores y peores marcas de mole de acuerdo con la Profeco

POLVOS PARA PREPARAR BEBIDAS SABOR CHOCOLATE REDUCIDA EN AZÚCAR

• Cal-C-Tose: cumple con la información al consumidor y sí contiene minerales.

• Choco Milk: cumple con la información al consumidor y sí contiene minerales.

Como siempre, la última palabra siempre es de las y los consumidores, y recuerda que si vas a consumir cualquiera de estos productos debes hacerlo con mesura.