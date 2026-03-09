El 10 de marzo, último día de entrega de tarjetas del banco del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar 2026: letras que cobran 3 mil 100 pesos del 9 al 13 de marzo

En 2026, los ‘Aprendices’ reciben el monto mensual de nueve mil 582 pesos, apoyo económico que iguala al salario mínimo nacional, junto con un seguro médico proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual abarca sus servicios, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

El programa social insigna del Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro , inició hace unas semanas su periodo de capacitaciones laborales a personas entre los 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, con la cual pretenden dar la posibilidad de obtener experiencia profesional para facilitar su acceso al mercado laboral en el futuro.

ÚLTIMO DÍA DE ENTREGAS DE LAS TARJETAS DEL BANCO DEL BIENESTAR

La entrega de tarjetas del Banco del Bienesar para los nuevo aprendices finalizarán el 10 de marzo de 2026. Cabe destaca que iniciaron su capacitación laboral este lunes 2 de marzo, periodo de capacitaciones que concluirá en 12 meses, cuando reciban un certificado que respalda las habilidades adquiridas.

Para saber exactamente en qué lugar, cuándo y a qué hora, las y los beneficiarios deberán entrar a la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/login, donde se solicitarán los siguientes datos:

1. Usuario o correo electrónico: Debe ser el mismo que creaste/usaste al momento de tu registro.

2. Contraseña: En caso de haber olvidado la contraseña, puedes intentar recuperarla y generar una nueva.

3. Marcar la casilla ‘No soy un robot’.

El único documento que se requiere pare recoger el plástico es una identificación oficial vigente como la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) o el pasaporte.

Otros documentos que se recomienda acudir y y evitar cualquier contratiempo:

1.- Comprobante de domicilio: Puede ser recibo de luz, agua, factura del teléfono o predial, solo que no sea mayor a tres meses.

2.- Contrato o comprobante del programa: Es el docuemnto que te dieron al inscribirte o el mensaje de confirmación de la entrega.

3.- CURP.

¿QUÉ HACER SI NO ALCANZASTE A REGISTRARTE EN FEBRERO?

En el caso de que hayas olvidado la fecha límite de registro en el mes de febrero, deberás esperar a que se abra una nueva oportunidad. Aunque aún no hay fechas confirmadas, las personas interesadas no deben olvidar que las inscripciones son de manera bimestral.

Por lo que se espera que en abril haya una nueva etapa de registros. Es por esto que también se recomienda a la población prestar atención a los anuncios y comunicados oficiales que se realizan por los canales autorizados.