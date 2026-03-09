El 10 de marzo, último día de entrega de tarjetas del banco del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro

Información
/ 9 marzo 2026
    El 10 de marzo, último día de entrega de tarjetas del banco del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro
    Jóvenes Construyendo el Futuro inició su periodo de capacitaciones laborales a personas entre los 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. CANVA

En 2026, los ‘Aprendices’ reciben el monto mensual de nueve mil 582 pesos igual al salario mínimo

El programa social insigna del Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro, inició hace unas semanas su periodo de capacitaciones laborales a personas entre los 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, con la cual pretenden dar la posibilidad de obtener experiencia profesional para facilitar su acceso al mercado laboral en el futuro.

En 2026, los ‘Aprendices’ reciben el monto mensual de nueve mil 582 pesos, apoyo económico que iguala al salario mínimo nacional, junto con un seguro médico proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual abarca sus servicios, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar 2026: letras que cobran 3 mil 100 pesos del 9 al 13 de marzo

ÚLTIMO DÍA DE ENTREGAS DE LAS TARJETAS DEL BANCO DEL BIENESTAR

La entrega de tarjetas del Banco del Bienesar para los nuevo aprendices finalizarán el 10 de marzo de 2026. Cabe destaca que iniciaron su capacitación laboral este lunes 2 de marzo, periodo de capacitaciones que concluirá en 12 meses, cuando reciban un certificado que respalda las habilidades adquiridas.

Para saber exactamente en qué lugar, cuándo y a qué hora, las y los beneficiarios deberán entrar a la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/login, donde se solicitarán los siguientes datos:

1. Usuario o correo electrónico: Debe ser el mismo que creaste/usaste al momento de tu registro.

2. Contraseña: En caso de haber olvidado la contraseña, puedes intentar recuperarla y generar una nueva.

3. Marcar la casilla ‘No soy un robot’.

El único documento que se requiere pare recoger el plástico es una identificación oficial vigente como la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) o el pasaporte.

Otros documentos que se recomienda acudir y y evitar cualquier contratiempo:

1.- Comprobante de domicilio: Puede ser recibo de luz, agua, factura del teléfono o predial, solo que no sea mayor a tres meses.

2.- Contrato o comprobante del programa: Es el docuemnto que te dieron al inscribirte o el mensaje de confirmación de la entrega.

3.- CURP.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar 2026... fechas de pago del 9 al 13 de marzo, letras que cobran los 6 mil 400 pesos

¿QUÉ HACER SI NO ALCANZASTE A REGISTRARTE EN FEBRERO?

En el caso de que hayas olvidado la fecha límite de registro en el mes de febrero, deberás esperar a que se abra una nueva oportunidad. Aunque aún no hay fechas confirmadas, las personas interesadas no deben olvidar que las inscripciones son de manera bimestral.

Por lo que se espera que en abril haya una nueva etapa de registros. Es por esto que también se recomienda a la población prestar atención a los anuncios y comunicados oficiales que se realizan por los canales autorizados.

¿QUÉ ES JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?

Es un Programa para el Bienestar que busca incorporar de manera gratuita a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, ofreciéndoles capacitación práctica en centros de trabajo como empresas, talleres, negocios o unidades económicas.

El programa prioriza a quienes viven en municipios o comunidades con altos niveles de pobreza, incidencia delictiva o condiciones de vulnerabilidad social.

Durante el proceso de capacitación, el Gobierno federal entrega directamente a las y los aprendices un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, que para 2026 asciende a 9 mil 582.47 pesos. Además, las personas participantes reciben cobertura médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por un periodo máximo de 12 meses.

TE PUEDE INTERESAR: Banco del Bienestar lanza alerta a adultos mayores por retiros de pensión en marzo

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?

El programa contempla dos tipos de participantes:

Aprendices

- Jóvenes de 18 a 29 años

- Residentes en México

- Que no estudien ni trabajen

Centros de trabajo

- Empresas

- Negocios

- Talleres

- Tiendas

- Otras unidades económicas que brinden capacitación

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar 2026: dónde retirar tu dinero sin pagar comisión

Quienes requieran orientación sobre Jóvenes Construyendo el Futuro pueden consultar las plataformas digitales y redes sociales del programa social, así como llamar a la Línea del Gobierno (079), que opera todos los días.

Para trámites como reportes de tarjetas, existe también el número 800 841 2020, con atención de lunes a sábado.

Temas


Jóvenes Construyendo El Futuro
Programas Sociales

Localizaciones


México

Organizaciones


BANCO DEL BIENESTAR

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

