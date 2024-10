Cómo puedes cancelar tu crédito Fonacot sin pagar multa

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) se ha consolidado como una opción confiable para las personas trabajadoras del sector formal en México, ofreciendo créditos y préstamos accesibles que pueden ser utilizados para diferentes fines. Sin embargo, puede ocurrir que, después de solicitar un crédito al Fonacot, los solicitantes decidan cancelarlo. Aunque este proceso es posible, es importante cumplir con ciertos requisitos para que la cancelación se realice de manera correcta y sin generar complicaciones.

De acuerdo con lo establecido en el contrato del crédito Fonacot, específicamente en la cláusula vigésimo quinta, titulada “Consentimiento y aceptación”, la persona trabajadora que ha solicitado un préstamo puede cancelarlo dentro de un período de gracia de 10 días hábiles a partir de la autorización del crédito. Esto significa que, si el trabajador decide no seguir adelante con el crédito, puede retractarse durante este período sin enfrentar penalizaciones. No obstante, la cancelación solo será válida si el solicitante no ha utilizado el dinero que fue transferido o depositado en su cuenta.

El contrato del Fonacot lo detalla de la siguiente manera: “El cliente contará con un período de gracia de 10 días hábiles posteriores a la firma del Contrato de crédito para cancelarlo, sin responsabilidad para el cliente, siempre y cuando no haya hecho disposición alguna del crédito. En ese caso, el Instituto Fonacot no podrá cobrar comisión alguna”.