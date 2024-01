Cómo saber si te han hackeado tus cuentas de redes sociales o dispositivos

SEÑALES DE ALERTA DE UN POSIBLE HACKEO A TUS REDES SOCIALES O DISPOSITIVOS

1. Cargos No Autorizados en tus Tarjetas: Encuentras cargos adicionales, inapropiados, no autorizados o exagerados en tus tarjetas de crédito y débito.

2. Correos Electrónicos No Enviados por Ti: Descubres correos electrónicos en tu bandeja de salida que nunca enviaste.

3. Mensajes Inesperados con Información Sensible: Recibes mensajes a través de redes sociales, correo electrónico o mensajes de texto con información sensible o fotografías que no revelaste públicamente.

4. Comunicaciones No Iniciadas en tu Historial de Llamadas: Al revisar tu historial de llamadas salientes, encuentras comunicaciones que nunca realizaste, incluyendo mensajes de voz, videollamadas y chats.

5. Publicaciones no Autorizadas en Redes Sociales: Observas publicaciones en redes sociales que no hiciste o alertas por nuevas conexiones que no iniciaste.

6. Dispositivos Agregados a tus Cuentas: Notas nuevos dispositivos añadidos a las cuentas de Apple, iCloud, Google o Microsoft Live en tu historial de perfiles.

7. Ventanas Emergentes Inesperadas: Aparecen ventanas emergentes inesperadas mientras realizas alguna función en tu sistema operativo.

8. Redirecciones a Sitios Peligrosos: Eres redirigido a sitios potencialmente peligrosos mientras navegas por internet.

9. Rendimiento más Lento del Dispositivo: Detectas que tu dispositivo o sistema operativo reaccionan de manera más lenta debido a malware trabajando en segundo plano.

10. Intentos No Solicitados de Autenticación de Dos Factores: Recibes mensajes de intentos de autenticación de dos factores por SMS u otros medios que no solicitaste.

11. Notificaciones de Préstamos No Solicitados: Recibes correos, ya sean digitales o físicos, de compañías de tarjetas de crédito o instituciones financieras con los términos de un préstamo que no solicitaste.

12. Incapacidad de Acceder a Cuentas en Línea: No puedes acceder a tus cuentas en línea a pesar de tener los datos de ingreso correctos.

13. Cambio de Contraseña no Autorizado: Recibes notificaciones de un cambio de contraseña en cuentas en las que no has realizado modificaciones.