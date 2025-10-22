¡Cuidado! Alertan presuntas estafas digitales en plataformas de Gobierno

Información
/ 22 octubre 2025
Se detectó que en la página web de REPUVE ha sido víctima de phishing y cobra tramites que son gratis

Se reportó que hay una epidemia de sitios maliciosos, utilizando como careta, diferentes plataformas de Gobierno. Medios de información han destacado que dichos sitios fueron comprometidos por usuarios fraudulentos que usan la extensión gubernamental ‘gob.mx’ para engañar a la gente.

Uno de los principales sitios, en donde este fraude se detectó, fue en a plataforma de Registro Público Vehicular (REPUVE), ya que para realizar el trámite digital se está cobrando 110 pesos, cuando el proceso es totalmente gratuito.

Medios de información han señalado que este tipo de incidentes digitales demuestra el nivel de vulnerabilidad estructural que existe en las plataformas de Gobierno.

Se enlistó que el mismo fraude fue detectado en las plataformas de Escuela de Administración Pública (EAP) y la alcaldía Gustavo A. Madero, de la CDMX.

Se estima que la apropiación de dichas plataformas comenzó, aproximadamente, el 6 o 10 de octubre; ya que varios sitios de Gobierno presentaron fallas masivas de conexión, conocido como ‘Error 20’.

Sin embargo, esta explicación aún se considera por los medios de información como ‘extraoficial’ porque no se ha confirmado por las autoridades correspondientes.

Por ello, se recomienda verificar los siguientes datos, cuando uno ingresa a las plataformas digitales de Gobierno para evitar ser víctima de phishing.

*) Verificar que los tramites a realizar si tengan un costo; para ello, se recomienda ir a los módulos presenciales, para evitar transacciones que resulten en estafas.

*) Antes de ingresar información personal o bancaria, revisar que el código URL no presenté errores, o que el símbolo del ‘candado’ se presente en la dirección web.

*) Se recomienda revisar que la cuenta bancaria, puesta en la supuesta plataforma, sea legítima, porque los estafadores utilizarán sistemas de pago como STP, Paypal, Easypago o Netpay, para hacer la transacción y se registre como pagos voluntarios, en vez de un servicio.

