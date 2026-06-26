CURP Biométrica: estos son los trámites donde será necesaria y en cuáles basta la CURP

La Clave Única de Registro de Población ( CURP ) se mantiene como el documento base de identidad para todas las personas que residen en México, así como para los connacionales que viven en el extranjero. No obstante, el sistema de identidad en el país experimenta una transición importante con la llegada de la CURP Biométrica. Esta actualización busca consolidarse paulatinamente como un estándar de identificación oficial con validez universal, combinando certeza jurídica y alta tecnología.

A pesar de la introducción de este nuevo formato, las autoridades han confirmado que ambas versiones convivirán durante el proceso de implementación. Por ello, es fundamental conocer qué funciones cumple cada una y en qué gestiones serán requeridas.

Diferencias clave entre la CURP tradicional y la biométrica

La diferencia principal radica en la naturaleza de los datos almacenados y el nivel de seguridad que ofrece cada documento para mitigar el robo de identidad y la duplicidad de registros:

- CURP Tradicional: Consiste en la clave alfanumérica conocida de 18 caracteres. Se genera a partir de los datos básicos del acta de nacimiento o documento migratorio (nombre, fecha de nacimiento, sexo y entidad de registro).

- CURP Biométrica: Conserva la misma clave de 18 dígitos, pero añade elementos físicos únicos e intransferibles del titular: las huellas dactilares, la fotografía del rostro y el escaneo del iris de los ojos.

Además, la variante biométrica está vinculada a la nueva Plataforma Única de Identidad, diseñada para agilizar el Servicio Nacional de Identificación Personal mediante validaciones digitales centralizadas.