CURP Biométrica: estos son los trámites donde será necesaria y en cuáles basta la CURP
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El sistema de identificación nacional avanza hacia la modernización. Conoce los usos de cada formato, sus diferencias en seguridad y cómo se implementará este cambio tecnológico.
La Clave Única de Registro de Población (CURP) se mantiene como el documento base de identidad para todas las personas que residen en México, así como para los connacionales que viven en el extranjero. No obstante, el sistema de identidad en el país experimenta una transición importante con la llegada de la CURP Biométrica. Esta actualización busca consolidarse paulatinamente como un estándar de identificación oficial con validez universal, combinando certeza jurídica y alta tecnología.
A pesar de la introducción de este nuevo formato, las autoridades han confirmado que ambas versiones convivirán durante el proceso de implementación. Por ello, es fundamental conocer qué funciones cumple cada una y en qué gestiones serán requeridas.
Diferencias clave entre la CURP tradicional y la biométrica
La diferencia principal radica en la naturaleza de los datos almacenados y el nivel de seguridad que ofrece cada documento para mitigar el robo de identidad y la duplicidad de registros:
- CURP Tradicional: Consiste en la clave alfanumérica conocida de 18 caracteres. Se genera a partir de los datos básicos del acta de nacimiento o documento migratorio (nombre, fecha de nacimiento, sexo y entidad de registro).
- CURP Biométrica: Conserva la misma clave de 18 dígitos, pero añade elementos físicos únicos e intransferibles del titular: las huellas dactilares, la fotografía del rostro y el escaneo del iris de los ojos.
Además, la variante biométrica está vinculada a la nueva Plataforma Única de Identidad, diseñada para agilizar el Servicio Nacional de Identificación Personal mediante validaciones digitales centralizadas.
¿Para qué trámites se utilizará cada versión?
La adopción de la tecnología biométrica es gradual y obligará a la población a registrar sus datos con el paso del tiempo, distribuyendo los usos institucionales de la siguiente manera:
- Trámites con CURP Tradicional
La versión alfanumérica estándar continuará siendo el requisito básico y obligatorio para la gran mayoría de los servicios públicos y privados en el país. Se seguirá solicitando de forma regular en:
1. Educación: Inscripciones escolares, expedición de certificados y títulos.
2. Servicios financieros: Apertura de cuentas bancarias y créditos.
3. Ámbito laboral: Contrataciones, alta en el sistema de administración tributaria y seguridad social.
4. Ventanillas gubernamentales: Solicitud de programas sociales y trámites generales.
- Trámites con CURP Biométrica
Al estar respaldada por una normativa de aceptación universal, se posiciona como una identificación oficial digital y física. Su uso prioritario se concentrará en:
1. Sistema Nacional de Salud: Será el eje central para la creación e integración del nuevo expediente médico único de los ciudadanos.
2. Autenticación digital: Funcionará como el estándar de validación para realizar trámites avanzados por internet de manera remota, disminuyendo la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas gubernamentales.
Estado actual del trámite
Es importante destacar que, durante esta etapa de introducción, el trámite para registrar los datos biométricos y obtener esta nueva modalidad no es obligatorio para toda la población, además de que su disponibilidad se limita temporalmente a ciertos estados de la República. La transición se proyecta a largo plazo, permitiendo que los ciudadanos incorporen sus características biológicas de manera ordenada y conforme las plataformas tecnológicas se desplieguen por todo el territorio nacional.