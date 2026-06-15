CURP Biométrica 2026: ¿Quiénes SÍ y quiénes NO deben tramitarla de forma obligatoria?

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    CURP Biométrica 2026: ¿Quiénes SÍ y quiénes NO deben tramitarla de forma obligatoria?
    Resolvemos las dudas sobre la obligatoriedad de la nueva CURP Biométrica en México durante 2026. FOTO: ESPECIAL

Conoce si debes actualizar tus datos físicos y en qué estados ya está disponible este trámite voluntario.

La evolución digital y la necesidad de mecanismos de autenticación más seguros han llevado a México a implementar la CURP Biométrica. Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población no solo conserva los 18 caracteres tradicionales, sino que añade rasgos físicos únicos e intransferibles del ciudadano para mitigar riesgos severos como la suplantación de identidad.

https://vanguardia.com.mx/informacion/te-van-a-multar-si-no-tienes-la-curp-biometrica-la-verdad-detras-del-tramite-HE21162647

¿Qué elementos incorpora esta versión avanzada?

A diferencia del formato en papel que todos conocemos, esta modalidad digital y física recopila información detallada mediante tecnología de vanguardia:

- Escaneo del iris de ambos ojos.

- Captura de las diez huellas dactilares.

- Fotografía facial de alta resolución.

- Firma digitalizada del titular.

¿Quiénes SÍ están obligados a tramitarla en 2026?

La respuesta corta es: ningún ciudadano está obligado a realizar este trámite en 2026. A pesar de que la CURP tradicional sigue siendo un requisito indispensable para la vida civil, académica y laboral en el país, el almacenamiento de rasgos biológicos se rige bajo un marco de estricta voluntariedad.

De acuerdo con el artículo 91 Bis del Diario Oficial de la Federación, la recolección de esta información requiere indispensablemente el consentimiento previo de los titulares. Nadie puede condicionar un servicio público o privado si decides no otorgar dichos accesos.

$!Esta nueva versión de la CURP no solo conserva los 18 caracteres tradicionales, sino que añade rasgos físicos únicos e intransferibles.
Esta nueva versión de la CURP no solo conserva los 18 caracteres tradicionales, sino que añade rasgos físicos únicos e intransferibles. FOTO: ESPECIAL

¿Quiénes NO tienen la obligación de hacerlo?

Prácticamente toda la población se encuentra exenta de obligatoriedad. Si prefieres resguardar tus datos o simplemente no deseas actualizar el documento, puedes continuar empleando tu CURP clásica para transacciones financieras, inscripciones escolares, atención médica o trámites gubernamentales sin penalización alguna.

Las autoridades del Renapo señalan que esta herramienta se convertirá paulatinamente en una identificación oficial blindada, agilizando procesos administrativos y garantizando transacciones seguras. Su adopción será paulatina para permitir que la ciudadanía se familiarice con el formato.

https://vanguardia.com.mx/informacion/curp-biometrica-para-adultos-mayores-como-ayudarlos-a-tramitarla-facil-y-seguro-este-2026-OD21115748

Módulos y requisitos para el trámite voluntario

Al requerir un escaneo especializado, el proceso es estrictamente presencial. Su despliegue en territorio nacional está siendo gradual y actualmente se limita a sedes específicas en la Ciudad de México (módulo central del Renapo), Michoacán, Veracruz y Zacatecas.

Si deseas obtenerla por iniciativa propia para elevar la protección de tu identidad, debes acudir con tu identificación oficial vigente, una copia de tu CURP actual y tu acta de nacimiento certificada. Durante la cita se efectuará la toma de biométricos sin costo alguno.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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