CURP Biométrica 2026: ¿Quiénes SÍ y quiénes NO deben tramitarla de forma obligatoria?

La evolución digital y la necesidad de mecanismos de autenticación más seguros han llevado a México a implementar la CURP Biométrica . Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población no solo conserva los 18 caracteres tradicionales, sino que añade rasgos físicos únicos e intransferibles del ciudadano para mitigar riesgos severos como la suplantación de identidad.

¿Qué elementos incorpora esta versión avanzada?

A diferencia del formato en papel que todos conocemos, esta modalidad digital y física recopila información detallada mediante tecnología de vanguardia:

- Escaneo del iris de ambos ojos.

- Captura de las diez huellas dactilares.

- Fotografía facial de alta resolución.

- Firma digitalizada del titular.

¿Quiénes SÍ están obligados a tramitarla en 2026?

La respuesta corta es: ningún ciudadano está obligado a realizar este trámite en 2026. A pesar de que la CURP tradicional sigue siendo un requisito indispensable para la vida civil, académica y laboral en el país, el almacenamiento de rasgos biológicos se rige bajo un marco de estricta voluntariedad.

De acuerdo con el artículo 91 Bis del Diario Oficial de la Federación, la recolección de esta información requiere indispensablemente el consentimiento previo de los titulares. Nadie puede condicionar un servicio público o privado si decides no otorgar dichos accesos.