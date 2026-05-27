Desde restaurantes hasta regalos: Aprovecha los descuentos del INAPAM este Día del Padre 2026

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    Desde restaurantes hasta regalos: Aprovecha los descuentos del INAPAM este Día del Padre 2026
    ¿Quieres lucirte con tu papá este próximo 21 de junio pero tienes un presupuesto ajustado? FOTO: ESPECIAL

Descubre cómo la credencial del INAPAM puede ser tu mejor aliada para conseguir descuentos en vuelos, ropa, zapatos y libros.

Ya estamos a nada de celebrar a los reyes del hogar. Este año, el Día del Padre cae el domingo 21 de junio de 2026, y seguro ya estás pensando qué regalarle para demostrarle tu cariño. Esta tradición, que nació por allá de 1910 para reconocer la gran labor de la figura paterna, es el pretexto perfecto para armar una buena comida y reunir a la familia.

Sin embargo, sabemos que las celebraciones y los obsequios pueden representar un golpe fuerte a tu cartera, sobre todo si apenas te estás recuperando de los festejos de mayo. Pero no te preocupes, hay un excelente recurso que te ayudará a cuidar tu dinero y que muchas veces pasamos por alto: los descuentos del INAPAM.

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Mucho más que un simple plástico

Si tu papá o tu abuelo ya tiene más de 60 años y cuenta con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), tienen en sus manos la llave para obtener beneficios geniales. Solemos pensar que esta tarjeta solo sirve para pagar menos en el transporte público o para comprar medicinas, pero la realidad es que ofrece convenios con marcas y tiendas que son ideales para armar un gran regalo.

Al usar esta credencial, tú y tu familia pueden organizar una sorpresa mucho más completa, reduciendo los gastos y dándole a papá justo lo que necesita o le gusta.

Los mejores descuentos para consentirlo

Toma nota de estas promociones vigentes que puedes aprovechar si se presenta la credencial al momento de hacer la compra. Te recomendamos siempre preguntar directamente en caja antes de pagar:

- Aeroméxico: Si tu papá siempre ha querido conocer otro estado o quieren organizar unas vacaciones en familia, esta aerolínea ofrece un 15% de descuento en vuelos para adultos mayores mexicanos.

- Flexi: Un buen par de zapatos cómodos o formales nunca falla. En las sucursales participantes de esta marca puedes obtener un 10% de descuento directo.

$!Este año, el Día del Padre cae el domingo 21 de junio de 2026.
Este año, el Día del Padre cae el domingo 21 de junio de 2026. FOTO: ESPECIAL

- Librerías Porrúa: Para los papás que disfrutan de un buen café y una historia atrapante, aquí encuentras un 10% de rebaja en la compra de libros al menudeo.

- Suburbia: Si lo que le hace falta es renovar su guardarropa o un buen accesorio, esta tienda te da un 5% de descuento en tu cuenta total.

- Ópticas y salud visual: Si ya le toca cambiar la graduación de sus lentes, varias ópticas a nivel nacional ofrecen rebajas que van del 5% al 10%.

¿Todavía no tramita su credencial?

Si el festejado ya cumplió las seis décadas y aún no saca su tarjeta, acompáñalo a hacer el trámite. Es totalmente gratuito y los módulos atienden de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. Solo necesitan llevar:

- Acta de nacimiento en buenas condiciones.

- Identificación oficial vigente.

- CURP actualizado.

- Comprobante de domicilio reciente (máximo de seis meses de antigüedad).

- Una fotografía tamaño infantil, ya sea a color o en blanco y negro.

- Datos de un contacto de emergencia (nombre, teléfono y CURP).

https://vanguardia.com.mx/informacion/dia-del-padre-2026-por-que-no-tiene-fecha-fija-como-el-dia-de-las-madres-y-cuando-se-celebra-en-mexico-y-eu-BN20788238

Celebrar a papá y hacerlo sentir especial no tiene por qué dejarte en ceros. Con algo de creatividad y aprovechando al máximo los programas del INAPAM, puedes armar un plan perfecto y accesible. ¡Haz que este próximo 21 de junio sea inolvidable para él y para tu bolsillo!

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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