Día del Padre 2026... ¿Por qué no tiene fecha fija como el Día de las Madres y cuándo se celebra en México y EU?

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    Día del Padre 2026... ¿Por qué no tiene fecha fija como el Día de las Madres y cuándo se celebra en México y EU?
    Conoce por qué el Día del Padre no tiene fecha fija y descubre cuándo se celebrará en México y Estados Unidos en 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Día del Padre cambia de fecha cada año en México y Estados Unidos porque su celebración depende del calendario semanal

Mientras el Día de las Madres se celebra cada 10 de mayo en México, el Día del Padre funciona bajo una lógica distinta. Su fecha depende del tercer domingo de junio, por lo que cambia año tras año y suele generar dudas entre familias, escuelas y comercios.

En 2026, el Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio tanto en México como en Estados Unidos. Aunque muchos creen que cada país tiene una fecha diferente, ambos coinciden en mantener esta tradición durante el mismo fin de semana.

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La razón por la que no existe una fecha fija está relacionada con el origen moderno de la celebración. Desde principios del siglo XX, la intención fue dedicar un domingo completo a la convivencia familiar, permitiendo reuniones, comidas y actividades sin interferir con las jornadas laborales.

EL ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

La historia del Día del Padre moderno se remonta a Estados Unidos. Fue impulsado por Sonora Smart Dodd, una mujer que buscó reconocer el esfuerzo de su padre, un veterano de guerra que crió solo a sus hijos tras la muerte de su esposa.

La primera celebración oficial ocurrió en 1910 en Spokane, Washington. Sin embargo, pasarían varias décadas antes de que la fecha fuera reconocida a nivel nacional. Finalmente, en 1972, el presidente Richard Nixon declaró oficialmente el tercer domingo de junio como el Día del Padre en Estados Unidos.

$!El primer intento de crear un Día del Padre ocurrió en 1908, pero no tuvo continuidad.
El primer intento de crear un Día del Padre ocurrió en 1908, pero no tuvo continuidad. VANGUARDIA/ARCHIVO

Con el tiempo, la tradición se extendió a distintos países de América Latina, incluido México, donde comenzó a popularizarse gracias a escuelas, campañas comerciales y reuniones familiares.

“Un padre no es el que da la vida, sino el que está presente para acompañarla”, suele citarse en mensajes y homenajes durante esta fecha.

POR QUÉ EL DÍA DE LAS MADRES SÍ TIENE FECHA FIJA

En México, el Día de las Madres se estableció oficialmente el 10 de mayo desde 1922, impulsado por medios de comunicación y organizaciones civiles que buscaban crear una fecha nacional permanente.

A diferencia del festejo paterno, el homenaje a las madres se vinculó desde el inicio a un día específico del calendario, lo que permitió consolidar una tradición más rígida y reconocible para la población.

El contraste entre ambas celebraciones provoca que cada año muchas personas se pregunten cuándo cae el Día del Padre, especialmente porque puede celebrarse entre el 15 y el 21 de junio dependiendo del calendario.

UNA FECHA QUE TAMBIÉN MUEVE LA ECONOMÍA

El Día del Padre representa uno de los fines de semana con mayor actividad para restaurantes, tiendas de ropa, tecnología y artículos deportivos. Aunque no alcanza las cifras comerciales del 10 de mayo, sí genera un importante movimiento económico.

En México, además de regalos tradicionales como relojes, perfumes o carteras, cada vez son más comunes las experiencias familiares, viajes cortos y reuniones al aire libre para celebrar la fecha.

Especialistas en consumo consideran que la celebración ha evolucionado en los últimos años, dejando atrás la imagen tradicional del padre distante para dar paso a figuras más involucradas en la crianza y convivencia diaria.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL DÍA DEL PADRE

• El primer intento de crear un Día del Padre ocurrió en 1908, pero no tuvo continuidad.

• En algunos países europeos, como España e Italia, se celebra el 19 de marzo por el Día de San José.

• El tercer domingo de junio también se utiliza para campañas sobre paternidad responsable y salud masculina.

• La corbata sigue siendo uno de los regalos más vendidos durante esta celebración.

• En 2026, el Día del Padre caerá el 21 de junio, uno de los días más cercanos al inicio oficial del verano en el hemisferio norte.

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Día Del Padre

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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