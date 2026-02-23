Sepulta caída del ‘Mencho’ estrategia ‘Abrazos, no balazos’; ven expertos viraje en seguridad

Coahuila
23 febrero 2026
    El secretario de la Defensa detalló el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes. CUARTOSCURO

El operativo que derivó en la muerte del líder del CJNG ‘entierra’ cualquier idea de permisividad ante el crimen

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “entierra” la estrategia de seguridad “Abrazos, no balazos” y cualquier permisividad ante el crimen, coincidieron especialistas.

En medio de las presiones del Gobierno de Estados Unidos y los señalamientos de una presunta connivencia del gobierno mexicano con el crimen, un análisis del diario español El País concluye que el operativo que derivó en la muerte de Oseguera “saca brillo al aparato de seguridad y destierra de una vez por todas las lógicas permisivas con el crimen organizado”.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de ayer, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla aseguró que la operación del domingo demostró “la fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”.

Rubén Ortega Montes, experto en procuración y administración de justicia de la Universidad de Guadalajara, sostuvo que en la administración de Sheinbaum se está dando un cambio en la política de seguridad del País a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

“Es una acción directa de la fuerza federal, es una actividad que va en contra de personajes en particular y que está tratando de desarticular este tipo de organizaciones”, dijo el experto al diario jalisciense El Informador.

Montes recordó que, en el mismo sentido, autoridades federales también han actuado contra autoridades como los alcaldes de Teuchitlán y Tequila, en Jalisco, por vínculos con el crimen organizado.

El País señaló que, en los 17 meses que lleva como Presidenta, Sheinbaum ha intentado desmarcarse “en el fondo” de algunas de las políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

UNA OPERACIÓN CON 74 MUERTOS

Un día después del operativo, en la “mañanera” de ayer, García Harfuch señaló que la respuesta de criminales y las acciones de contención de las autoridades, dejaron un saldo en todo el País de 74 muertos, entre ellos 25 militares, un custodio carcelario, un agente de la Fiscalía de Jalisco, 46 presuntos criminales y una mujer, la única víctima civil.

Por su parte, Trevilla también detalló que entre los criminales abatidos está Hugo N, alías “Tuli”, quien coordinó los bloqueos en las calles y ataques contra autoridades, además de ofrecer a integrantes del grupo criminal hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado.

El domingo, el Ejército mexicano ejecutó un operativo para detener en Tapalpa, Jalisco, al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien resultó herido en el enfrentamiento y, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, murió mientras era trasladado a la Ciudad de México.

