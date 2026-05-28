Día de la Hamburguesa 2026: McDonald’s, Burger King y Carl’s Jr lanzan solo por HOY estas promociones

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    Día de la Hamburguesa 2026: McDonald’s, Burger King y Carl’s Jr lanzan solo por HOY estas promociones
    Las cadenas McDonald’s, Burger King y Carl’s Jr. lanzaron descuentos y combos especiales este 28 de mayo. VANGUARDIA

Hoy 28 de mayo, cadenas como McDonald’s y Carl’s Jr. ofrecen hamburguesas y combos con descuentos especiales

El Día Internacional de la Hamburguesa se celebra este 28 de mayo con promociones especiales, descuentos y campañas comerciales impulsadas por algunas de las principales cadenas de comida rápida en México, que buscan atraer consumidores en una de las fechas más relevantes para la industria restaurantera.

Desde hamburguesas a un peso hasta ofertas exclusivas en aplicaciones móviles y colaboraciones promocionales relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, marcas como McDonald’s, Burger King y Carl’s Jr. anunciaron dinámicas especiales para conmemorar la fecha.

La celebración se ha consolidado con el paso de los años como una estrategia comercial que moviliza a millones de consumidores y que forma parte de un mercado global donde se venden miles de hamburguesas por minuto.

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MCDONALD’S APUESTA POR PROMOCIONES DIGITALES CON HAMBURGUESA A 28 PESOS POR LA APP

McDonald’s centró su estrategia para este Día de la Hamburguesa en su aplicación digital, donde ofrecerá la hamburguesa Cuarto de Libra a 28 pesos.

La promoción estará disponible únicamente este 28 de mayo.

Además, la cadena mantiene durante esta temporada una serie de promociones vinculadas al Mundial de Futbol 2026, entre ellas la entrega de sobres especiales de estampas Panini al agrandar pedidos de McTrío.

La campaña también contempla combos especiales que incluyen sobres Panini-Coca Cola con estampas coleccionables relacionadas con el torneo internacional.

BURGER KING REGALARÁ HAMBURGUESAS WHOPPER

Por su parte, Burger King informó que regalará una hamburguesa Whopper en la compra de cualquier combo de categoría Core o Premium.

La empresa detalló que la promoción será válida exclusivamente en restaurantes físicos y no aplicará para pedidos realizados mediante plataformas de entrega a domicilio.

CARL’S OFRECERÁ HAMBURGUESAS A UN PESO

En el caso de Carl’s Jr., la cadena anunció que venderá la hamburguesa Famous Star con queso a un peso, siempre y cuando se adquiera cualquier combo participante.

La promoción aplicará en comedor, servicio para llevar y drive thru, aunque tampoco estará disponible para entregas a domicilio.

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EL ORIGEN DEL DÍA DE LA HAMBURGUESA

Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Hamburguesa, una fecha relacionada con una de las teorías más difundidas sobre el nacimiento de la hamburguesa moderna.

De acuerdo con esta versión, el origen se remonta a principios del siglo XX en Connecticut, donde el cocinero Louis Lassen habría servido carne molida entre dos panes para ofrecer una comida rápida, portátil y fácil de consumir.

Con el tiempo, esa preparación evolucionó hasta convertirse en uno de los alimentos más populares de la gastronomía internacional.

Especialistas también relacionan el desarrollo de la hamburguesa con el “Hamburg steak”, un platillo elaborado con carne molida asociado a inmigrantes alemanes provenientes de Hamburgo.

En los últimos años, el Día Internacional de la Hamburguesa se ha convertido en una fecha estratégica para las cadenas restauranteras y de comida rápida, que aprovechan la ocasión para impulsar ventas mediante descuentos, productos especiales, promociones limitadas y campañas digitales.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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