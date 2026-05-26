¡A romper el cochinito! Costco lanza descuentos, MSI, promociones bancarias y cupones en el Hot Sale 2026

La popular cadena de tiendas Costco se une al Hot Sale 2026 y también tendrá ofertas que te pueden interesar en los departamentos de tecnología, línea blanca, pantallas, muebles, colchones y productos Kirkland Signature. Los descuentos estarán disponibles del 25 de mayo al 2 de junio, cuando se lleve a cabo el evento de las ofertas más ‘calientes’. Así como compras a meses sin intereses, promociones bancarias y envíos a domicilio.

¿QUÉ OFERTAS TIENE COSTCO EN EL HOT SALE 2026? Durante el Hot Sale, gran parte de las promociones estarán concentradas en su tienda digital, mientras que los socios podrán acceder a rebajas especiales, meses sin intereses, campañas bancarias exclusivas durante los nueve días de descuentos. Descuentos irresistibles en Costco: - Hasta 30% de descuento en Pantallas;

- Hasta 30% de descuento en Sets de Patio;

- Hasta 25% de descuento en Asadores;

- Hasta 30% de descuento en Línea Blanca;

- Hasta 30% de descuento en muebles de Exterior;

- Hasta 20% de descuento en Juegos al Aire Libre;

- Hasta 30% de descuento en Muebles;

- Descuentos seleccionados en Colchones;

- Hasta 20% de descuento en Saunas;

- Descuentos seleccionados en Bicis y Motos;

- 4x3 en la compra de llantas Michelin o Bfgoodrich y 20% de descuento al comprar dos llantas;

- Hasta 30% de descuento en productos Galaxy;

- Hasta 30% de descuento en Cómputo;

- Hasta 30% de descuento en videojuegos;

- Descuentos en Electrodomésticos del Hogar;

- Hasta 30% de descuento en Electrodomésticos de Cocina;

- Hasta 30% de descuento en Costco Grocery en snacks, bebidas, licores, vinos y productos gourmet;

- Hasta 30% de descuento en Aparatos de Ejercicio;

- Hasta 30% de descuento en Proteínas;

- Ropa para la Familia: hasta 30% de descuento más beneficios adicionales a partir de 5 a 9 artículos obtén 400 pesos de descuento y en la compra de 10 o más artículos obtén mil pesos de descuento;

- Hasta 25% de descuento en Fragancias y perfumería. Todos los descuentos aplican en artículos seleccionados en la Tienda en Línea. Sin embargo, si cuentas con un método de pago específico en tus compras del 25 de mayo al 2 de junio estas ofertas te pueden interesar: Costco Banamex Obtén cupones de descuento al pagar con la Tarjeta de Crédito Costco Banamex al comprar en la tienda en línea con una serie de cupones. - En la compra mínima de 10 mil pesos, obtén un cupón de descuento de mil 500 pesos con el Código de promoción VS121;

- En la compra mínima de 20 mil pesos, obtén un cupón de descuento de cuatro mil pesos con el Código de promoción VS122;

- En la compra mínima de 30 mil pesos, obtén un cupón de descuento de siete mil 500 pesos con el Código de promoción VS123;

- En la compra mínima de 40 mil pesos, obtén un cupón de descuento de 12 mil pesos con el Código de promoción VS124.

Además, obtén beneficios con la Tarjeta de Crédito Costco Banamex como: - 5% de Reembolso Anual en Gasolina en Costco México;

- 4% de Reembolso Anual en Educación;

- 3% de Reembolso Anual en Compras;

- 2% de Reembolso Anual en Restaurantes, Streaming, TV de paga y Servicios de Internet;

- 1% de Reembolso Anual en otros establecimientos. También podrán disfrutar pagando con la tarjeta de Costco Banamex de: - Hasta 30% de descuento en Centros de lavado;

- Hasta 30% de descuento en Pantallas;

- Hasta 30% de descuento en Refrigeradores;

- Hasta 30% de descuento en Ropa. PayPal Otra promoción que no te puedes perder es con el método de pago de PayPal: - Hasta 12 Meses Sin Intereses en tienda en línea al pagar con PayPal en compras mínimas de nueve mil 999 pesos y obtén hasta mil 500 pesos de descuentos para una siguiente compra;

- Obtén tres mil pesos de descuento al pagar con PayPal en compras mínimas de 19 mil 999 pesos ingresando el código de promoción PP125;

- Obtén seis mil pesos de descuento al pagar con PayPal en compras mínimas de 29 mil 999 pesos ingresando el código de promoción PP126. Limitado a un cupón por socio por día.

¡Recuerda! Tu Membresía Ejecutiva promete una recompensa anual de 2% sobre compras sin impuestos.

HORARIOS DE COSTCO Las tiendas Costco maneja amplios horarios para sus socios, que van desde las 10:00 a 20:30 horas entre semana; aunque cuenta con algunos ajustes en fin de semana, días festivos y para clientes de ciertas membresías: - Domingo: 10:00 a.m. – 20:00 p.m.;

- Lunes: 10:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Martes: 10:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Miércoles: 10:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Jueves: 10:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Viernes: 10:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Sábado: 09:30 a.m.– 21:00 p.m. Sin embargo, a partir del 29 de septiembre algunos miembros tuvieron un beneficio extra. Aquellos que tengan la Membresía Ejecutiva podrán entrar una hora antes que el resto de los clientes. Es decir, los clientes que pagan la membresía de 1,200 pesos anuales, podrán acceder anticipadamente de lunes a viernes entre 9:00 a.m. a 10:00 a.m.; los sábados solo tendrán media hora (de 9:00 a 9:30 a.m.) y los domingos volverán a tener una hora completa. Mientras que el resto de clientes, quienes pagan la membresía Dorada o Negocio, tendrán que esperar al horario de apertura habitual desde las 10:00 a.m. entre semana y domingos, y desde las 9:30 a.m. los sábados. Los horarios quedaría así: - Domingo: 09:00 a.m. – 20:00 p.m.;

- Lunes: 09:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Martes: 09:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Miércoles: 09:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Jueves: 09:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Viernes: 09:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Sábado: 09:30 a.m.– 21:00 p.m. ¿CUÁNTO CUESTA LA MEMBRESÍA? Costco cuenta con cuatro membresías disponibles para sus clientes, desde la más básica hasta para surtir negocios: - Dorada ($600 MXN): Para individuos y hogares, incluye una tarjeta complementaria y es válida en todo el mundo. - Negocio ($600 MXN): Para personas físicas con actividad comercial (facturación), incluye complementaria y es válida en todo el mundo. - Dorada Ejecutiva ($1,200 MXN): Ofrece 2% de recompensa anual sobre el total de compras (máximo $10,000 M.N. de reembolso), membresía complementaria sin costo y es válida en todo el mundo. - Negocio Ejecutiva ($1,200 MXN): Ofrece 2% de recompensa anual sobre el total de compras (Recompensa máxima de $10,000 M.N.), membresía complementaria sin costo y es válida en todo el mundo.

TU MEMBRESÍA VÁLIDA EN TODO EL MUNDO Otro gran beneficio poco conocido es que tu membresía Costco México es válida en más de 800 sucursales internacionales, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Corea, Japón y Australia. Esto aplica tanto para tiendas físicas como para algunas plataformas en línea. Tips adicionales para maximizar tu membresía - Aprovecha las muestras gratis en tienda. - Compra productos no perecederos a granel. - Consulta los cupones y descuentos en línea antes de ir. - Comparte la tarjeta complementaria con un familiar. - Elige productos Kirkland Signature, la marca propia de Costco, conocida por su excelente calidad y precio competitivo. Con una estrategia adecuada, tu membresía Costco no solo se paga sola, sino que puede devolverte hasta 10 mil pesos al año.

RECOMENDACIONES PARA RECUPERAR EL COSTO DE TU MEMBRESÍA La membresía de Costco es una inversión que muchas personas hacen por los precios competitivos y la calidad de sus productos. Sin embargo, no todos saben que es posible recuperar el costo anual de esta membresía. Aprovecha ciertos programas de reembolso, recompensas y estrategias inteligentes de compra: 1. Elige la membresía ejecutiva si compras con frecuencia Costco ofrece dos tipos principales de membresía: la estándar y la ejecutiva. Esta última cuesta el doble, pero te regresa el 2% de todas tus compras anuales en forma de reembolso, con un tope de hasta $7,500 pesos. 2. Usa una tarjeta de crédito que otorgue recompensas Al pagar tus compras en Costco con una tarjeta de crédito que genere puntos, millas o cashback, puedes acumular beneficios adicionales. Algunas tarjetas ofrecen entre el 1% y el 2% en reembolso por compras en almacenes o clubes de precios. Eso se suma al reembolso de la membresía ejecutiva si la tienes. 3. Aprovecha las promociones exclusivas Costco suele lanzar promociones por membresía, tanto para nuevos socios como para renovaciones, en las que puedes recibir cupones digitales, tarjetas de regalo o bonificaciones por referir amigos. Estas promociones pueden cubrir parcial o totalmente el costo de tu membresía si las utilizas estratégicamente. 4. Compra productos con reembolsos o bonificaciones Algunos productos en Costco incluyen reembolsos por fabricante o programas de devolución parcial. También es común encontrar ofertas en productos electrónicos, electrodomésticos o alimentos que ofrecen cashback o tarjetas promocionales para futuras compras. 5. Haz tus compras con inteligencia Si compras productos básicos y de uso frecuente en paquetes grandes (papel higiénico, detergente, comida enlatada), puedes ahorrar significativamente frente al supermercado tradicional. Esto también contribuye a recuperar el valor de tu membresía con los ahorros acumulados.

SERVICIOS EXCLUSIVOS QUE AUMENTAN TU AHORRO Además del reembolso, Costco ofrece una serie de servicios incluidos en tu membresía que pueden ayudarte a ahorrar dinero: - Óptica: Examen de la vista sin costo, limpieza de armazones y descuentos en lentes. - Centro auditivo: Audiometría gratuita y ajustes a auxiliares auditivos. - Centro llantero: Rotación de llantas, calibración de presión y precios competitivos en neumáticos. - Farmacia: Medicamentos genéricos y de patente con precios bajos. - Fuente de sodas: Comida económica y sabrosa, desde hot dogs hasta ensaladas. - Gasolineras Costco: Aunque aún no están en todas las tiendas, las que cuentan con estación ofrecen gasolina de alta calidad a precios competitivos. HOT SALE 2026: ¿CUÁNDO ES? El Hot Sale México se prepara para una nueva edición en 2026, consolidándose como uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país. Organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el periodo de promociones reunirá a cientos de tiendas en línea y marcas participantes que ofrecerán descuentos y promociones especiales en distintas categorías de productos y servicios. La edición 2026 del Hot Sale se realizará del 25 de mayo al 2 de junio, periodo en el que los consumidores podrán encontrar ofertas en tecnología, moda, hogar, viajes y artículos electrónicos, entre otros sectores. Empresas diversas confirmaron su participación dentro de la campaña nacional de ventas en línea. Hot Sale 2026 se desarrollará durante nueve días consecutivos. Durante este periodo, las tiendas participantes habilitarán descuentos exclusivos para compras realizadas a través de plataformas digitales; La campaña es organizada anualmente por la AMVO con el objetivo de incentivar el comercio electrónico y ampliar la participación de consumidores en compras digitales dentro de México. Durante años anteriores, el Hot Sale ha registrado incrementos en ventas de productos electrónicos, teléfonos celulares, computadoras, ropa, calzado, electrodomésticos y servicios turísticos, categorías que suelen concentrar gran parte de las promociones más buscadas por los usuarios.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA APROVECHAR LAS OFERTAS DEL HOT SALE AL MÁXIMO Comprar inteligentemente durante el evento requiere preparación y estrategia. Estos consejos te ayudarán a maximizar tus ahorros y evitar compras impulsivas que no aporten valor real. Investiga precios antes del evento Revisar el precio de los productos antes del evento permite identificar si el descuento es real o simplemente una estrategia de marketing, observando el historial de precios para conocer su valor habitual. Algunas tiendas inflan precios días antes para que el descuento parezca mayor. Toma capturas de pantalla o anota los precios de productos que te interesan semanas antes del evento. Define prioridades y establece presupuesto Antes de que comience el evento es útil definir qué productos se desean comprar, lo que ayuda a evitar compras innecesarias y permite enfocarse en encontrar la mejor oferta para artículos específicos. Crea una lista clasificada por prioridad: primero los productos necesarios, después los deseables. Establece un presupuesto máximo y respétalo para evitar comprometer tu estabilidad financiera. Compara especificaciones, no solo precios El precio más bajo no siempre representa la mejor opción. Compara especificaciones técnicas, garantías, políticas de devolución y reseñas de usuarios. En productos tecnológicos, verifica procesador, memoria RAM, almacenamiento y compatibilidad con tus necesidades actuales y futuras. Verifica métodos de pago y promociones bancarias Las instituciones bancarias suelen ofrecer promociones de bonificación, descuentos directos, meses sin intereses o puntos de programas de recompensa adicionales. Consulta con tu banco las promociones disponibles durante el evento. Meses sin intereses pueden facilitar la compra de productos de mayor valor sin afectar tu flujo de efectivo mensual. Lee políticas de devolución y garantías Asegúrate de comprar solo en sitios oficiales y confiables, además de revisar políticas de devolución y condiciones de garantía para evitar cualquier inconveniente común al adquirir productos durante campañas masivas. Conocer los plazos y condiciones para devoluciones te protege en caso de que el producto no cumpla tus expectativas o presente defectos.

CATEGORÍAS PRINCIPALES CON DESCUENTOS EN EL HOT SALE 2026 Tecnología y electrónica La categoría de tecnología concentra gran parte del interés durante el evento. Celulares, laptops, tablets, pantallas y accesorios electrónicos suelen presentar descuentos que facilitan la renovación de equipos. Si buscas actualizar tu smartphone o necesitas una computadora portátil para trabajo o estudio, este periodo ofrece opciones con especificaciones actualizadas a mejor precio. Las pantallas de televisión también destacan entre las ofertas del hot sale. Modelos con tecnología 4K, sistemas de sonido mejorados y conectividad inteligente se vuelven más accesibles. Considera el tamaño de tu espacio, la distancia de visualización y las funciones que realmente utilizarás antes de decidir. Línea blanca y electrodomésticos Durante Hot Sale, línea blanca y muebles como refrigeradores y salas son las categorías más demandadas, con un ticket promedio hasta 2.3 veces mayor al de otros canales digitales. Renovar electrodomésticos representa una inversión significativa, por lo que aprovechar descuentos en refrigeradores, lavadoras, estufas o microondas puede generar ahorros considerables. Busca modelos con eficiencia energética que reduzcan el consumo eléctrico a largo plazo. La tecnología inverter en refrigeradores y lavadoras, por ejemplo, optimiza el uso de energía y prolonga la vida útil del aparato. Verifica también las dimensiones para asegurar que el electrodoméstico se ajuste perfectamente a tu espacio. Muebles y decoración para el hogar Transformar tus espacios con muebles nuevos resulta más accesible durante las mejores ofertas de hot sale. Salas, comedores, recámaras y muebles auxiliares presentan descuentos que permiten renovar ambientes completos. Al elegir muebles en línea, revisa cuidadosamente las medidas, materiales de fabricación y opciones de ensamblaje. Los materiales determinan la durabilidad y el mantenimiento requerido. Muebles con estructuras de madera sólida ofrecen mayor resistencia que los de aglomerado, aunque su precio puede ser superior. Considera tu estilo de vida: si tienes mascotas o niños pequeños, prioriza materiales fáciles de limpiar y resistentes al uso constante. La decoración complementa la funcionalidad de tus espacios. Lámparas, tapetes, cuadros y accesorios decorativos también suelen incluirse en las promociones, permitiéndote actualizar la estética de tu hogar sin inversiones mayores. Moda y calzado Renovar tu guardarropa durante el evento te permite adquirir prendas básicas y de temporada a mejor precio. Jeans, playeras, blusas, vestidos y ropa deportiva se encuentran entre las opciones más buscadas. El calzado también presenta descuentos atractivos: tenis, sandalias, zapatos formales y calzado deportivo para toda la familia. Al comprar ropa en línea, consulta las guías de tallas y lee reseñas sobre el ajuste de las prendas. Algunos modelos pueden venir reducidos o amplios respecto a las medidas estándar. Prioriza prendas versátiles que puedas combinar con diferentes outfits para maximizar su uso. Motos y transporte Entre las ofertas disponibles se encuentran motos, llantas y accesorios relacionados con transporte. Si estás considerando adquirir una motocicleta para facilitar tus desplazamientos diarios, el evento ofrece opciones con financiamiento accesible. Evalúa el cilindraje según tus necesidades: motocicletas de menor cilindraje son ideales para ciudad, mientras que modelos más potentes se adaptan mejor a distancias largas. Verifica también los costos de mantenimiento, disponibilidad de refacciones y consumo de combustible. Estos factores impactan el costo total de propiedad más allá del precio de compra inicial.

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