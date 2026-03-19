Día del Hombre: por qué se conmemora el 19 de marzo y qué significa

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/ 19 marzo 2026
    Día del Hombre: por qué se conmemora el 19 de marzo y qué significa
    Más allá de su raíz religiosa, esta fecha invita a reflexionar sobre el papel de los hombres y su evolución en la sociedad actual. Foto: Freepik.

El Día del Hombre se conmemora el 19 de marzo en varios países de América Latina y tiene un origen ligado a San José de Nazaret.

El Día del Hombre es una fecha que se celebra cada 19 de marzo en países como México, Colombia, Bolivia y Honduras. Aunque no tiene la misma visibilidad que otras conmemoraciones, su significado está profundamente ligado a la historia, la religión y los valores culturales.

Origen del Día del Hombre

La celebración del Día del Hombre coincide con la festividad de San José de Nazaret, una figura central del cristianismo. San José fue el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús, reconocido por su papel como protector, guía y sostén de la familia.

A lo largo de la tradición cristiana, su figura ha sido asociada con valores como la humildad, la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso familiar. Su vida sencilla y su dedicación al trabajo lo posicionan como un modelo de hombre trabajador y comprometido.

Además, San José desempeñó oficios como carpintero, artesano y albañil, lo que refuerza la importancia del trabajo honesto y la dignidad del esfuerzo cotidiano. Su historia ha sido clave para construir una visión tradicional del rol masculino dentro de la familia.

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¿Qué representa esta fecha hoy?

Aunque su origen es religioso, el Día del Hombre ha adquirido con el tiempo un significado más amplio. Actualmente, esta fecha se interpreta como una oportunidad para reflexionar sobre el papel de los hombres en la sociedad.

No se trata de una celebración que compita con otras fechas como el Día de la Mujer, sino de un espacio para analizar aspectos como:

La responsabilidad emocional y afectiva

Los vínculos familiares y sociales

La evolución de la masculinidad

En este contexto, el Día del Hombre también abre la conversación sobre la necesidad de construir modelos más equilibrados, donde se integren valores como la empatía, la comunicación y el bienestar emocional.

$!El Día del Hombre es una fecha que se celebra cada 19 de marzo en países como México, Colombia, Bolivia y Honduras.
El Día del Hombre es una fecha que se celebra cada 19 de marzo en países como México, Colombia, Bolivia y Honduras. Foto: Freepik.

Dos fechas, dos enfoques

Es importante distinguir entre el Día del Hombre del 19 de marzo y el Día Internacional del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre.

Mientras que la conmemoración de marzo tiene un enfoque tradicional y religioso basado en la figura de San José, la fecha de noviembre surge con una visión más contemporánea. Esta última fue impulsada en 1992 en Estados Unidos y promovida en 1999 en Trinidad y Tobago, con el objetivo de abordar temas actuales como:

La salud física y mental de los hombres

La equidad de género

La promoción de una masculinidad positiva

Ambas fechas no se contraponen, sino que ofrecen perspectivas complementarias sobre el papel masculino en distintos contextos.

Una reflexión en constante cambio

El Día del Hombre es, en esencia, una invitación a reflexionar. Si bien mantiene una base histórica y religiosa, hoy también permite cuestionar y redefinir lo que significa ser hombre en la actualidad.

En un entorno social en transformación, esta fecha cobra relevancia como punto de partida para construir nuevas formas de identidad masculina, más conscientes, responsables y acordes a los desafíos del presente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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