Les hacen el feo... Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a ‘El Mencho’ y Alfredo Beltrán Leyva

Uno de ellos fue el terreno ubicado dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco, zona donde murió Nemesio Oseguera Cervantes , alias “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El otro inmueble correspondía a la casa de Culiacán donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva , conocido como “El Mochomo”.

La subasta organizada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ( Indep ) terminó con un resultado poco esperado: nadie presentó ofertas por dos de los inmuebles más mediáticos de la jornada, ambos relacionados con figuras históricas del narcotráfico en México.

La subasta se realizó el jueves 28 de mayo mediante el esquema de sobre cerrado y contemplaba 75 lotes con un total de 211 propiedades entre casas, terrenos, locales comerciales y espacios industriales distribuidos en distintos estados del país.

Sin embargo, de todos los lotes disponibles únicamente cuatro encontraron comprador. La recaudación total apenas superó los 47.8 millones de pesos.

EL TERRENO VINCULADO A “EL MENCHO” NO ATRAJO OFERTAS

Uno de los inmuebles más comentados era el predio ubicado en el lote 10, manzana 8 del Tapalpa Country Club, localizado a unos metros de las cabañas donde ocurrió el operativo federal contra “El Mencho” en febrero de 2026.

El terreno tiene más de 13 mil metros cuadrados y contaba con un precio inicial de 12 millones 939 mil 520 pesos. Además, el Indep solicitaba una garantía de participación de 15 mil pesos para ingresar al proceso de subasta.

El sitio arrastra un fuerte simbolismo criminal. De acuerdo con investigaciones estadounidenses, el complejo habría sido utilizado durante años como parte de operaciones financieras relacionadas con el CJNG y Los Cuinis.

El operativo en Tapalpa terminó con ocho agentes muertos y la posterior captura del líder criminal, quien falleció mientras era trasladado en helicóptero tras resultar herido durante el enfrentamiento.

La propiedad cuenta con acceso a áreas boscosas, campo de golf, presa y zonas de ecoturismo, aunque eso no fue suficiente para despertar interés entre compradores.

LA CASA DE “EL MOCHOMO” TAMBIÉN QUEDÓ DESIERTA

El segundo inmueble que quedó sin ofertas fue la vivienda ubicada en la colonia Burócratas, en Culiacán, Sinaloa, donde Alfredo Beltrán Leyva fue detenido en enero de 2008.

La propiedad tenía un precio de salida cercano a los dos millones de pesos, aunque actualmente se encontraba saqueada, abandonada y sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Además del costo inicial, el comprador tendría que asumir gastos notariales, impuestos y derechos relacionados con la regularización del inmueble, situación que posiblemente influyó en la falta de interesados.

Alfredo Beltrán Leyva fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa antes de fundar junto con sus hermanos la organización criminal que llevó su apellido.

Mientras tanto, otros cuatro lotes sí lograron venderse durante la jornada. Entre ellos destacó un terreno residencial en Zapopan adjudicado por más de 21 millones de pesos y una nave industrial en Chihuahua vendida en más de 23 millones.

ANTECEDENTES DE AMENAZAS GENERAN TEMOR

El historial de propiedades vinculadas al narcotráfico y administradas por el Indep también incluye casos de amenazas y conflictos posteriores a las entregas.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en 2024, cuando una vivienda ligada a José Gabriel Zúñiga Ovalle, alias “El Delta”, fue entregada mediante un sorteo de la Lotería Nacional.

Meses después, la ganadora denunció que un grupo armado intentó recuperar la propiedad y recibió amenazas directas.

“No te metas en esta situación. No quiero tener problemas conmigo. Esa propiedad es mía y la voy a recuperar”, le advirtieron presuntamente integrantes armados.

La mujer terminó desplazada y pidió recibir el equivalente económico del premio en lugar de conservar la casa.

“¿Yo para qué quiero un premio de ese tipo? Si prácticamente están poniendo mi vida en peligro”, declaró.