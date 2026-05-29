¿Dónde ver Toluca vs Tigres? Horario y alineaciones de la Final de ‘Concachampions’ 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Diablos y felinos disputan la pelea por el título de la Concacaf en el Estadio Nemesio Diez, con el boleto al Mundial de Clubes 2029 y la Copa Intercontinental en juego
La Concachampions 2026 tendrá campeón mexicano. Toluca y Tigres se enfrentan este sábado en la Final de la Concacaf Champions Cup, un duelo a partido único que se jugará en el Estadio Nemesio Diez y que pondrá frente a frente a dos proyectos acostumbrados a competir por títulos en la Liga MX.
El partido no sólo entregará el trofeo de clubes más importante de la región. El ganador también asegurará su lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029 y en la Copa Intercontinental 2026, por lo que la noche en el “Infierno” mexiquense tendrá impacto más allá de la temporada.
¿A qué hora juega Toluca vs Tigres y dónde verlo en vivo?
La Final Toluca vs Tigres se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 a las 6 de la tarde, en el Estadio Nemesio Diez. La transmisión está contemplada por FOX, FOX One y Amazon Prime Video.
¿Cómo llega Toluca a la Final de Concachampions?
Toluca llega con el impulso de la localía y con una ruta ofensiva que lo convirtió en uno de los equipos más explosivos del torneo. Los Diablos Rojos eliminaron a San Diego FC, después pasaron sobre LA Galaxy con un global de 7-2 y en Semifinales remontaron ante LAFC con un contundente 4-0 en la vuelta para avanzar 5-2 en el marcador global.
El equipo dirigido por Antonio Mohamed busca su tercer título de Concacaf, después de los conquistados en 1968 y 2003. La gran figura escarlata es Paulinho, líder de goleo del torneo con ocho tantos y pieza clave para sostener el volumen ofensivo del conjunto mexiquense.
Toluca también carga con un antecedente reciente que alimenta la expectativa: en diciembre de 2025 venció a Tigres en la Final del Apertura y se coronó bicampeón de la Liga MX en una serie dramática definida por penales. Ahora, el cruce vuelve con un trofeo internacional de por medio.
¿Cómo llega Tigres a la Final de Concachampions?
Tigres llega con experiencia internacional y con la ambición de conquistar su segundo título de Concacaf, luego del conseguido en 2020. El equipo de Guido Pizarro avanzó después de superar a FC Cincinnati, Seattle Sounders y Nashville SC, al que eliminó en Semifinales con global de 2-0 y sin recibir gol.
Los felinos se apoyan en una columna de peso: Nahuel Guzmán en la portería, Fernando Gorriarán en el mediocampo, Juan Brunetta en la generación y Ángel Correa como una de las cartas ofensivas de mayor jerarquía. Además, Rodrigo Aguirre y Diego Lainez aparecen como alternativas para atacar los espacios en una cancha donde Toluca suele hacerse fuerte.
Para Tigres, la Final también representa una oportunidad de revancha deportiva después de perder ante los Diablos la última final de Liga MX. El reto será sostener el orden defensivo, resistir la presión del Nemesio Diez y aprovechar la experiencia de un plantel acostumbrado a noches de alto voltaje.
Posibles alineaciones del Toluca vs Tigres
Toluca: Luis Manuel García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Mauricio Isais; Franco Romero, Marcel Ruiz, Nicolás Castro, Jesús Angulo; Helinho y Paulinho.
Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Rómulo, Jesús Angulo; Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.
La clave del partido
El duelo puede definirse en dos zonas: la presión de Toluca sobre la salida felina y la capacidad de Tigres para contener a Paulinho sin partirse entre líneas.
Si los Diablos logran imponer ritmo desde el arranque, la localía puede convertirse en factor decisivo. Si Tigres enfría el partido y encuentra a Brunetta o Correa con espacios, la Final puede inclinarse hacia la experiencia universitaria.