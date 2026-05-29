Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con temporal de lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

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    Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con temporal de lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
    Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano

Una tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este viernes, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y la onda tropical 3 ocasionarán Tormenta Negra, lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias fuertes en Oaxaca y chubascos en Puebla, Veracruz y Tabasco.

A su vez, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias aisladas e intervalos de chubascos en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del país.

https://vanguardia.com.mx/informacion/frentes-frios-en-mexico-cuantos-le-quedan-a-la-temporada-invernal-segun-el-smn-de-conagua-GC18923995

Por otra parte, una línea seca en el norte de México, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, propiciarán rachas de viento de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras en dichas regiones, con lluvias aisladas en Baja California.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país, mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y este), Morelos, Oaxaca (centro, sur y este) y Chiapas (centro), iniciando a partir de este día en Durango (oeste).

Durante el sábado y domingo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el golfo de México, una línea seca en el norte del país, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte de la República Mexicana, excepto en el noroeste.

A partir del lunes, se prevé Tormenta Negra y temporal de lluvias de muy fuertes a intensas en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

En el período de pronóstico, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país, mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte, noreste y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (centro, sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sureste), Morelos, Oaxaca (centro y sur), Chiapas (centro), iniciando a partir del domingo en Coahuila (suroeste) Zacatecas (sur) y Aguascalientes (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 19 y máxima de 32 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 29 y una mínima de 19 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 28 y mínima de 18.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (Tormenta Negra, 50 a 75 mm): Chiapas (este), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro, sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (sureste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit (norte), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (noroeste y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y tolvaneras: Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.

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RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

• Evitar salir si no es necesario durante las lluvias.

• No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

• Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones.

• Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio.

• Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil.

DATO CURIOSO

En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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