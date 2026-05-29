Presentan ‘La niña futbolista’ canción interpretada por Julieta Venegas para el Mundial 2026
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Presentan nueva versión de “La niña futbolista” interpretada por Julieta Venegas como parte de las actividades culturales rumbo al Mundial 2026
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue sumando actividades culturales y deportivas en México. Este viernes, durante la Mañanera del Pueblo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, presentó una nueva versión de la canción “La niña futbolista”, originalmente compuesta por el grupo Patita de Perro.
La nueva interpretación corre a cargo de la cantante Julieta Venegas, acompañada por un ensamble coral integrado por jóvenes del Conservatorio de Música, en una propuesta que busca impulsar mensajes de inclusión y participación femenina dentro del deporte.
Uno de los fragmentos más destacados de la canción es la frase: “Las mujeres de hoy todo pueden ser”, línea que forma parte del coro principal y que plantea una reflexión sobre los estereotipos que históricamente han rodeado al futbol femenil.
La presentación forma parte de las actividades oficiales previas a la Copa Mundial 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.
· Julieta Venegas interpreta la nueva versión· La canción fue creada originalmente por Patita de Perro· Participaron jóvenes del Conservatorio de Música
EL FUTBOL FEMENIL GANA ESPACIO EN MÉXICO
La reinterpretación de “La niña futbolista” también llega en un momento donde el futbol femenil mexicano ha ganado mayor presencia tanto en medios como en competencias profesionales.
Desde la creación de la Liga MX Femenil, el interés por el futbol practicado por mujeres creció considerablemente y abrió nuevos espacios para niñas y jóvenes interesadas en desarrollarse dentro de este deporte.
La canción presentada por Cultura busca precisamente reforzar esa idea: que el futbol puede ser practicado por cualquier persona sin importar género, origen o edad.
En el evento, autoridades federales relacionaron este tipo de proyectos culturales con el objetivo de convertir al Mundial 2026 en una experiencia social más amplia y no solamente deportiva.
Además de actividades musicales, el Gobierno federal impulsa campañas relacionadas con convivencia, participación juvenil y acceso al deporte en comunidades del país.
· La Liga MX Femenil inició en 2017
· El proyecto busca impulsar inclusión deportiva
· El Mundial tendrá actividades culturales y sociales
CDMX BUSCA RÉCORD GUINNESS CON OLA MUNDIALISTA
Como parte de las celebraciones rumbo al Mundial, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la realización de la llamada “Ola Mundialista”, actividad masiva programada para el próximo 6 de junio.
El objetivo es romper un Récord Guinness mediante una dinámica colectiva relacionada con el futbol y la participación ciudadana en la capital del país.
La actividad forma parte de las estrategias de promoción rumbo al torneo internacional y busca involucrar a miles de personas en eventos públicos relacionados con el Mundial 2026.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de fortalecer el deporte desde las bases y pidió a los clubes de futbol apostar más por sus fuerzas básicas y escuelas formativas.
“Que se formaran desde abajo, que tengan una visión social”, expresó Claudia Sheinbaum.
La mandataria insistió en que niñas, niños y jóvenes de cualquier región del país deben tener oportunidades reales para desarrollarse en el futbol y eventualmente llegar al ámbito profesional.
· La Ola Mundialista será el 6 de junio
· Buscan romper un Récord Guinness en CDMX
· Sheinbaum pidió fortalecer escuelas deportivas
MÉXICO SE PREPARA PARA RECIBIR EL MUNDIAL
A poco más de unos días del inicio de actividades mundialistas, México continúa sumando proyectos culturales, deportivos y comunitarios relacionados con la Copa del Mundo.
La combinación entre música, futbol y participación juvenil se ha convertido en uno de los ejes principales de las iniciativas presentadas por autoridades federales y locales rumbo al torneo internacional.
El Mundial 2026 marcará además un momento histórico para el país, ya que será la tercera ocasión en que México albergue partidos de una Copa del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986.
Con ello, el futbol vuelve a colocarse como uno de los temas centrales en la conversación pública nacional, ahora acompañado de proyectos culturales que buscan ampliar el impacto social del torneo más importante del planeta.