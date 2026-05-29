Presentan ‘La niña futbolista’ canción interpretada por Julieta Venegas para el Mundial 2026

La nueva interpretación corre a cargo de la cantante Julieta Venegas , acompañada por un ensamble coral integrado por jóvenes del Conservatorio de Música, en una propuesta que busca impulsar mensajes de inclusión y participación femenina dentro del deporte.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue sumando actividades culturales y deportivas en México. Este viernes, durante la Mañanera del Pueblo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel , presentó una nueva versión de la canción “La niña futbolista”, originalmente compuesta por el grupo Patita de Perro.

Uno de los fragmentos más destacados de la canción es la frase: “Las mujeres de hoy todo pueden ser”, línea que forma parte del coro principal y que plantea una reflexión sobre los estereotipos que históricamente han rodeado al futbol femenil.

La presentación forma parte de las actividades oficiales previas a la Copa Mundial 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

· Julieta Venegas interpreta la nueva versión· La canción fue creada originalmente por Patita de Perro· Participaron jóvenes del Conservatorio de Música

EL FUTBOL FEMENIL GANA ESPACIO EN MÉXICO

La reinterpretación de “La niña futbolista” también llega en un momento donde el futbol femenil mexicano ha ganado mayor presencia tanto en medios como en competencias profesionales.

Desde la creación de la Liga MX Femenil, el interés por el futbol practicado por mujeres creció considerablemente y abrió nuevos espacios para niñas y jóvenes interesadas en desarrollarse dentro de este deporte.

La canción presentada por Cultura busca precisamente reforzar esa idea: que el futbol puede ser practicado por cualquier persona sin importar género, origen o edad.

En el evento, autoridades federales relacionaron este tipo de proyectos culturales con el objetivo de convertir al Mundial 2026 en una experiencia social más amplia y no solamente deportiva.

Además de actividades musicales, el Gobierno federal impulsa campañas relacionadas con convivencia, participación juvenil y acceso al deporte en comunidades del país.

· La Liga MX Femenil inició en 2017

· El proyecto busca impulsar inclusión deportiva

· El Mundial tendrá actividades culturales y sociales

CDMX BUSCA RÉCORD GUINNESS CON OLA MUNDIALISTA

Como parte de las celebraciones rumbo al Mundial, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la realización de la llamada “Ola Mundialista”, actividad masiva programada para el próximo 6 de junio.

El objetivo es romper un Récord Guinness mediante una dinámica colectiva relacionada con el futbol y la participación ciudadana en la capital del país.

La actividad forma parte de las estrategias de promoción rumbo al torneo internacional y busca involucrar a miles de personas en eventos públicos relacionados con el Mundial 2026.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de fortalecer el deporte desde las bases y pidió a los clubes de futbol apostar más por sus fuerzas básicas y escuelas formativas.

“Que se formaran desde abajo, que tengan una visión social”, expresó Claudia Sheinbaum.

La mandataria insistió en que niñas, niños y jóvenes de cualquier región del país deben tener oportunidades reales para desarrollarse en el futbol y eventualmente llegar al ámbito profesional.

· La Ola Mundialista será el 6 de junio

· Buscan romper un Récord Guinness en CDMX

· Sheinbaum pidió fortalecer escuelas deportivas