México restringe ingreso de viajeros de África por brote de ébola a días del Mundial 2026

La decisión se produce a menos de dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , evento internacional que prevé la llegada de miles de visitantes provenientes de distintos países.

La disposición entró en vigor a las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 y tendrá una vigencia inicial de 60 días naturales. La medida aplica a viajeros que no cuenten con nacionalidad mexicana ni residencia vigente en territorio nacional.

El gobierno de México anunció restricciones temporales para el ingreso al país de pasajeros internacionales que hayan permanecido o transitado durante los últimos 21 días por Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur, como parte de las medidas sanitarias adoptadas ante el brote de ébola que actualmente afecta a diversas regiones de África.

La medida forma parte de los protocolos preventivos adoptados por las autoridades mexicanas ante la evolución del brote registrado en varias naciones africanas.

“Derivado de la disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México, informamos que a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementa una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales” , señaló la aerolínea en su comunicado.

A través de un aviso difundido en sus redes sociales, la compañía informó que las restricciones comenzaron a aplicarse desde los primeros minutos del 28 de mayo.

La aerolínea Viva Aerobus fue una de las primeras empresas del sector en comunicar oficialmente la implementación de la medida.

BROTE CORRESPONDE A VARIANTE SIN VACUNA APROBADA

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias internacionales, el brote actual está asociado al virus Bundibugyo, una variante del ébola para la cual actualmente no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento específico disponible.

La ausencia de herramientas médicas definitivas para combatir esta variante ha incrementado la preocupación de organismos de salud pública y ha llevado a diversos países a reforzar sus mecanismos de vigilancia epidemiológica.

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre, hemorragias y complicaciones sistémicas severas, con elevados índices de mortalidad dependiendo de la cepa involucrada y las condiciones de atención médica.

SECRETARÍA DE SALUD HABÍA ANTICIPADO MEDIDAS PREVENTIVAS

Días antes del anuncio oficial, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, había adelantado durante una conferencia de prensa que el gobierno federal analizaba acciones preventivas para reducir riesgos sanitarios relacionados con el brote.

El funcionario precisó que México no decretó un cierre total de fronteras ni una prohibición absoluta para viajeros procedentes de los países afectados.

Sin embargo, recomendó que las personas que hayan estado recientemente en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur consideren reprogramar sus viajes hasta que la emergencia sanitaria internacional concluya.

La recomendación se extiende tanto a ciudadanos de esas naciones como a turistas o visitantes que hayan transitado por dichos territorios durante las últimas tres semanas.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA QUIENES INGRESEN AL PAÍS

Las autoridades mexicanas informaron que las personas que arriben al país provenientes de las zonas afectadas estarán sujetas a vigilancia epidemiológica activa.

Como parte de este protocolo se recopilará información relacionada con sus itinerarios de viaje, documentación migratoria y lugar de estancia dentro del territorio nacional.

Asimismo, las autoridades sanitarias establecerán contacto periódico con los viajeros cada 24 horas para identificar oportunamente cualquier síntoma asociado con la enfermedad.

Por otra parte, los ciudadanos mexicanos que actualmente se encuentren en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur podrán regresar al país sin restricciones migratorias adicionales.

No obstante, las autoridades recomendaron extremar precauciones y evitar cualquier contacto con personas que presenten síntomas compatibles con el virus.

LA OMS DECLARA EMERGENCIA SANITARIA INTERNACIONAL

La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 15 de mayo el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, una de las categorías de alerta más elevadas dentro del sistema sanitario global.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la situación como “extremadamente grave y difícil” y advirtió que la propagación del virus continúa avanzando en distintas regiones del continente africano.

Según los datos difundidos al momento de la declaratoria, se contabilizaban 82 casos confirmados de la enfermedad, además de siete fallecimientos confirmados.

La OMS también informó la existencia de aproximadamente 750 casos sospechosos y 177 muertes probables asociadas al brote.

RIESGO ELEVADO EN LA REGIÓN AFRICANA

La Organización Mundial de la Salud elevó la evaluación de riesgo para la República Democrática del Congo al nivel de “muy alto”, el máximo dentro de su escala de monitoreo epidemiológico.

De acuerdo con el organismo internacional, la amenaza sanitaria podría extenderse a por lo menos una decena de países africanos adicionales debido a los movimientos poblacionales y a la complejidad para contener la transmisión del virus.

Ante este escenario, diversos gobiernos han comenzado a implementar medidas preventivas relacionadas con controles sanitarios, monitoreo de viajeros y fortalecimiento de sistemas de detección temprana.