Día Mundial de los OVNIs... ¿por qué se celebra el 2 de julio?

El Día Mundial de los OVNI s , también conocido como World UFO Day , se celebra cada 2 de julio y tiene como objetivo fomentar el interés por el fenómeno de los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) . La fecha no fue elegida al azar: conmemora el Incidente de Roswell de 1947, considerado el caso más famoso en la historia de los avistamientos extraterrestres.

¿QUÉ ES UN OVNI Y DE DÓNDE SURGE EL TÉRMINO?

El término OVNI (Objeto Volador No Identificado) proviene del inglés UFO (Unidentified Flying Object) y fue adoptado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1953. Se utiliza para describir cualquier objeto o luz en el cielo que no pueda ser identificado por el observador y cuyo origen sea desconocido, sin que necesariamente implique la presencia de seres extraterrestres.

Aunque el fenómeno ha sido objeto de burlas y escepticismo, en los últimos años ha cobrado mayor relevancia gracias a filtraciones y declaraciones oficiales que han reactivado el interés científico.

INVESTIGACIONES OFICIALES Y CONFIRMACIONES

En 2020, el Pentágono divulgó videos capturados por pilotos de la Armada de EU donde se observan fenómenos aéreos no identificados. Los clips fueron grabados en 2004 y 2015, y aunque no confirmaron origen extraterrestre, sí admitieron que no han podido ser explicados por medios convencionales.

Asimismo, Estados Unidos creó el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP) para investigar estos casos, reflejando un creciente interés oficial por comprender mejor estas anomalías.

TIPOS DE OVNIS Y CLASIFICACIONES

Según los investigadores del fenómeno, los OVNIS pueden presentar diversas formas:

• Triangular (Delta)

• Disco o platillo

• Esferas luminosas o metálicas

• Foo Fighters (rayos globulares)

• Además, el astrónomo Josef Allen Hynek propuso en el Proyecto Libro Azul dos tipos principales de encuentros:

• Encuentros lejanos: más de 150 metros, con luces o señales detectadas por radar.

• Encuentros cercanos: menos de 150 metros, con divisiones claras, huellas físicas o incluso presencia de tripulantes.

Con el tiempo, se han añadido otras categorías como abducciones, comunicaciones telepáticas y señales astronómicas no explicadas.

EL INCIDENTE DE ROSWELL Y EL NACIMIENTO DEL MITO

El Día Mundial de los OVNIS tiene como eje central el Incidente de Roswell, ocurrido en julio de 1947 en Nuevo México, EE.UU. Según reportes, una supuesta nave alienígena colisionó en el desierto, lo que generó teorías de encubrimiento por parte del gobierno estadounidense.

Aunque oficialmente se trató de un globo meteorológico del Proyecto Mogul, los testigos aseguraron haber visto materiales no convencionales y restos de un “disco volador”. La controversia alimentó décadas de teorías conspirativas y visitas al sitio del evento, que aún hoy recibe miles de turistas.

LOS AVISTAMIENTOS MÁS IMPACTANTES DEL MUNDO

A lo largo de las décadas, se han documentado numerosos casos de supuestos avistamientos de OVNIS:

• Phoenix, Arizona (1997): luces misteriosas sobre el cielo nocturno.

• México (1991 y 2005): coincidiendo con un eclipse solar y un vuelo militar.

• Sao Paulo, Brasil (1986): más de 20 objetos detectados por radar.

• Jerusalén (2011): luz descendió sobre la Cúpula de la Roca.

• Roswell, EE.UU. (1947): el caso más emblemático.

La famosa Área 51, ubicada en Nevada, EE.UU., ha sido el epicentro de múltiples teorías sobre ocultamiento de tecnología extraterrestre. Aunque oficialmente es un campo de pruebas para aeronaves militares, muchos creen que ahí se almacenan restos de naves alienígenas y cuerpos de seres no humanos.

La existencia de programas secretos, armas de energía, tecnologías de teletransportación y el misterioso Proyecto Aurora han alimentado el misterio por más de medio siglo.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS OVNIS

• El Día Mundial de los OVNIS también se celebra el 24 de junio en algunas regiones, en honor al avistamiento del piloto Kenneth Arnold en 1947.

• La NASA cuenta con una división de análisis de fenómenos anómalos no identificados (UAP).

• Más del 50% de los estadounidenses cree en la existencia de vida extraterrestre, según encuestas recientes.

• México es uno de los países con más reportes de avistamientos en América Latina.