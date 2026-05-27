¿El Yoga alivia el insomnio y la ansiedad?... esto dice la ciencia

Especialistas en neurociencia y bienestar han observado que las personas que practican yoga de manera constante suelen presentar mejoras en su calidad de descanso, menor tensión muscular y una sensación más estable de equilibrio emocional. Aunque no sustituye tratamientos médicos o psicológicos, sí aparece cada vez más como una herramienta complementaria.

En los últimos años, el yoga dejó de ser visto únicamente como una práctica física o espiritual y comenzó a ocupar un lugar importante dentro de estudios relacionados con la salud mental . Investigaciones científicas recientes señalan que esta disciplina podría contribuir a disminuir síntomas asociados con la ansiedad , el estrés y los problemas de sueño.

El interés científico por el yoga aumentó especialmente después de la pandemia, cuando millones de personas comenzaron a buscar alternativas para manejar el agotamiento emocional, el insomnio y los niveles elevados de estrés provocados por cambios en la rutina diaria y la incertidumbre social.

¿POR QUÉ EL YOGA PODRÍA AYUDAR A DORMIR MEJOR?

Uno de los principales efectos del yoga sobre el cuerpo está relacionado con la regulación del sistema nervioso. A través de técnicas de respiración, estiramientos suaves y ejercicios de concentración, esta práctica ayuda a reducir la activación física que suele acompañar a la ansiedad.

Diversos estudios han encontrado que quienes practican yoga regularmente presentan menores niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés. Cuando el cuerpo disminuye ese estado constante de alerta, también puede mejorar la capacidad para relajarse antes de dormir.

Además, ciertos estilos de yoga enfocados en movimientos lentos y respiración profunda favorecen la producción de estados de calma similares a los que el cuerpo necesita para iniciar el sueño. Por eso, algunas personas utilizan sesiones nocturnas de yoga como parte de su rutina para combatir el insomnio.

LA CIENCIA RELACIONA EL YOGA CON MENOS ANSIEDAD

La ansiedad no solo afecta el estado emocional; también puede generar tensión muscular, problemas digestivos, fatiga y dificultad para concentrarse. En ese contexto, el yoga ha sido estudiado como una práctica que combina movimiento corporal y atención mental, dos elementos que ayudan a disminuir la sobrecarga emocional.

Investigaciones publicadas en revistas médicas internacionales han mostrado que ejercicios basados en respiración consciente y meditación pueden activar regiones cerebrales relacionadas con la relajación y el control emocional. Incluso algunos especialistas consideran que el yoga puede funcionar como apoyo en terapias psicológicas enfocadas en ansiedad leve o moderada.

Una de las razones por las que el yoga ha ganado popularidad es que no requiere equipos costosos ni grandes espacios. Muchas rutinas pueden realizarse desde casa y adaptarse a diferentes edades y condiciones físicas.

RESPIRACIÓN Y MENTE: EL CENTRO DE LA PRÁCTICA

Más allá de las posturas físicas, uno de los pilares del yoga es la respiración consciente. Técnicas como inhalar lentamente y exhalar de forma controlada ayudan a disminuir la frecuencia cardiaca y generan sensación de estabilidad mental.

Expertos explican que, cuando una persona atraviesa episodios de estrés o ansiedad, suele respirar de manera rápida y superficial. El yoga busca romper ese patrón mediante ejercicios que obligan al cuerpo a entrar en un estado de relajación progresiva.

También existen prácticas enfocadas en la meditación y la atención plena, conocidas como mindfulness, que ayudan a reducir pensamientos repetitivos o preocupaciones constantes que suelen aparecer durante la noche y dificultan dormir.

EL INSOMNIO SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA GLOBAL

El interés por alternativas naturales para dormir mejor también responde al aumento de casos de insomnio en distintas partes del mundo. Factores como el uso excesivo de pantallas, jornadas laborales extensas y altos niveles de estrés han provocado alteraciones en los hábitos de sueño de millones de personas.

De acuerdo con especialistas en salud, dormir mal no solo provoca cansancio; también puede afectar el sistema inmune, el estado de ánimo y la capacidad de concentración. Por ello, prácticas enfocadas en relajación y bienestar emocional han cobrado mayor relevancia en los últimos años.

Aunque el yoga no representa una solución inmediata ni universal, los estudios científicos continúan explorando su impacto positivo en el equilibrio físico y mental de quienes lo incorporan a su rutina diaria.