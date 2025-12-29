EN VIVO: Cuenta regresiva para Año Nuevo

Mientras el 2025 llega a su fin, diversas plataformas de televisión y streaming preparan transmisiones especiales para acompañar a la audiencia durante el conteo regresivo de Año Nuevo.

A pesar de las bajas temperaturas provocadas por los frentes fríos de temporada, los festejos continúan en distintas ciudades del país y en el mundo, con enlaces en vivo para seguir cada momento rumbo al 1 de enero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Año nuevo 2026: ¿habrá servicios bancarios el 31 de diciembre y el primero de enero?

DÓNDE VER EL CONTEO DE AÑO NUEVO EN VIVO

El conteo de despedida del 2025 podrá seguirse a través de diferentes medios de comunicación que transmitirán en vivo los festejos y celebraciones. Entre los canales de televisión abierta que ofrecerán programación especial se encuentran:

- N+ FORO

- Las Estrellas

- Azteca UNO

Las transmisiones incluirán enlaces a múltiples sedes del país y del extranjero, con coberturas que mostrarán conciertos, reuniones públicas, espectáculos musicales y actividades organizadas en plazas y espacios icónicos. El objetivo es que la audiencia pueda vivir el ambiente festivo desde casa y mantenerse al tanto de los eventos que marcan el cierre del año.

TE PUEDE INTERESAR: Año nuevo 2026: ¿habrá servicios bancarios el 31 de diciembre y el primero de enero?

SIGUE EN VIVO LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONTEO DE AÑO NUEVO

Además de la televisión, el conteo de Año Nuevo también podrá verse en línea mediante una transmisión especial a través de YouTube, lo que permitirá que personas en cualquier lugar sigan el evento desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras.

Transmisión en vivo aquí