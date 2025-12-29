EN VIVO: Cuenta regresiva para Año Nuevo

Televisoras y plataformas de streaming transmitirán en vivo los festejos y el conteo regresivo para despedir 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo 2026

Mientras el 2025 llega a su fin, diversas plataformas de televisión y streaming preparan transmisiones especiales para acompañar a la audiencia durante el conteo regresivo de Año Nuevo.

A pesar de las bajas temperaturas provocadas por los frentes fríos de temporada, los festejos continúan en distintas ciudades del país y en el mundo, con enlaces en vivo para seguir cada momento rumbo al 1 de enero de 2026.

Año nuevo 2026: ¿habrá servicios bancarios el 31 de diciembre y el primero de enero?

DÓNDE VER EL CONTEO DE AÑO NUEVO EN VIVO

El conteo de despedida del 2025 podrá seguirse a través de diferentes medios de comunicación que transmitirán en vivo los festejos y celebraciones. Entre los canales de televisión abierta que ofrecerán programación especial se encuentran:

- N+ FORO

- Las Estrellas

- Azteca UNO

Las transmisiones incluirán enlaces a múltiples sedes del país y del extranjero, con coberturas que mostrarán conciertos, reuniones públicas, espectáculos musicales y actividades organizadas en plazas y espacios icónicos. El objetivo es que la audiencia pueda vivir el ambiente festivo desde casa y mantenerse al tanto de los eventos que marcan el cierre del año.

SIGUE EN VIVO LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONTEO DE AÑO NUEVO

Además de la televisión, el conteo de Año Nuevo también podrá verse en línea mediante una transmisión especial a través de YouTube, lo que permitirá que personas en cualquier lugar sigan el evento desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras.

DEMOS LA BIENVENIDA AL 2026

Con el cierre de actividades del año, distintos mensajes institucionales y editoriales subrayan el aprendizaje acumulado durante 2025 y la expectativa de que 2026 represente nuevas oportunidades. Se destaca el deseo de que el nuevo ciclo llegue acompañado de metas cumplidas, estabilidad y crecimiento en distintos ámbitos de la vida social y comunitaria.

En este contexto, las celebraciones de Año Nuevo se presentan como un momento simbólico para despedir el periodo que termina y abrir una nueva etapa con proyectos renovados.

Saltillo y otras ciudades del país forman parte de la programación que mostrará cómo se recibe el Año Nuevo en plazas públicas y eventos organizados. Con esta cobertura, medios nacionales e internacionales documentarán los festejos que marcan el inicio del 2026, en un ambiente de expectativa por el desarrollo de un nuevo capítulo colectivo.

La invitación está abierta para seguir el conteo y las celebraciones desde televisión o internet y acompañar, minuto a minuto, el cambio de calendario hacia el 2026.

