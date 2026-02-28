Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lleva un control mensual de las armas, granadas de fragmentación y municiones que entrega a sus sicarios desplegados en los territorios que controla y se disputa con sus rivales, a través de reportes que titula como “salida de herramientas”.

En uno de ellos elaborado en septiembre de 2025, y que encontró EL UNIVERSAL en uno de los refugios del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, se da cuenta de la distribución de un arsenal conformado por fusiles Barrett, AK-47 (Cuerno de Chivo), AR-15, Minimi (miniametralladora) un rifle SCAR, que usan las fuerzas especiales de Estados Unidos, y granadas de fragmentación.

De puño y letra se registró la entrega de 14 rifles AK-47, un Barrett calibre 50, un fusil de asalto para Combate de las Fuerzas Especiales (SCAR, por sus siglas en inglés), una mini ametralladora y seis granadas de fragmentación o artefactos explosivos —conocidos como papas en el argot del narcotráfico— para alias Mano Tunka, uno de los personajes más mencionados en la narconómina de “El Mencho”.

También se da cuenta de 20 fusiles AR-15 para “Ramón” y “Rafa”, respectivamente; cinco armas cortas, para “Dany GDL”; 2 mil 300 cartuchos calibre 50 y 308 para Camilión, que podría ser la célula delictiva encabezada por Ángel Chávez Ponce, ligada al CJNG y con presencia en los municipios de Pátzcuaro, Ario de Rosales y Salvador Escalante, en Michoacán.Además de 50 cartuchos calibre 50 para “Cipriano”; 5 mil cartuchos de fusil AR-15 para “Ramón”; “10 plakas de tostón (Barrett) Ramón”; “100 tiros de tostón Ramón; “10 papas (granadas de fragmentación) Ramón” y “20 papas (granadas de fragmentación) Javito”.

En una carta del 7 de agosto de 2025, un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación revela que el armamento llega al grupo criminal a través de tráileres en los que también ponen droga.

La misiva dirigida a “compadrito” refiere que en un par de días regresa “el tráiler para con Chago ya hay más parque para dos viajes más.

Le aviso por si gusta que le eche algo al tráiler o no. Lo que usted ordene y mande. A la orden”.

De igual forma, pregunta a “compadrito” “cuánto parque le mando al Barbas y al Morro o si con me dijo Pato de la lista, pero no viene cantidad. Cómo ve, le doy 10 mil de R15 y 10 mil de Cuerno y 10 mil de 308. Cómo ve, lo que usted diga”.

“Un fuerte abrazo. Lo quiero mucho. Puro CJNG”, se despide. En junio del año pasado, elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Walter Fonseca Domínguez, uno de los principales proveedores de armas de fuego y explosivos para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se dedicaba a la compra-venta ilícita de armas de fuego a través de aplicaciones de mensajería instantánea, y proveía al grupo criminal de armamento de alto poder, cartuchos de diferentes calibres, placas metálicas, además de artefactos explosivos.

Al momento de su captura, en la zona metropolitana de Guadalajara, se le aseguraron siete armas cortas, dos armas largas y cajas con cartuchos de diversos calibres.

En la narconómina del abatido “Señor de los Gallos” aparecen pagos de entre mil y 2 mil 500 pesos a “mamá Wili” y “esposa Wili” en diversos días de diciembre del año pasado, que pudieran estar relacionadas con Fonseca Mendoza.

Inversión tecnologíaEl grupo criminal fundado por el michoacano Nemesio Oseguera Cervantes también invierte en tecnología de comunicaciones, pues de acuerdo con su relación de gastos en el municipio de San Gabriel, Jalisco, destinó 8 mil pesos por concepto de “pago de Antena Starlink”.

Asimismo, reporta el pago de 250 mil pesos para “hacker”, el 1 de diciembre del año pasado.Gasto funeralSegún la contabilidad improvisada, el CJNG suele pagar los funerales de sus miembros, como consta en un reporte de “Gastos Cocula”, en el que se anotaron 25 mil pesos por el funeral del “muchacho de choke”.

El último refugio”El Mencho” solía descansar en el fraccionamiento Tapalpa Country Club.

En el número 39 de una residencia de ladrillos, teja y madera es donde el capo se escondía.

En la cocina y comedor había una gran cantidad de alimentos, principalmente frutas y verduras, así como cortes de carne y pescado.Se encontró un medicamento llamado Tationil Plus, debido a que Nemesio Oseguera Cervantes padecía insuficiencia renal.

El inmueble cuenta con cuatro recámaras que estaban desordenadas, y en las que había ropa y perfumes de distintas marcas, así como artículos de higiene y otros de uso personal.

250 mil pesos se destinó para el “hacker”, el 1 de diciembre de 2025, según el control del CJNG.