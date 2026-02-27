¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?

Netflix se retiró de su oferta para comprar el negocio de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery, en un movimiento sorprendente que, en la práctica, coloca a Paramount en posición de hacerse con su histórico rival de Hollywood. La junta directiva de Warner anunció el jueves que la más reciente oferta de Paramount, propiedad de Skydance, para comprar la empresa completa por 31 dólares por acción era superior al acuerdo que había alcanzado previamente con Netflix. Warner le dio a Netflix cuatro días hábiles para presentar una contraoferta, pero Netflix respondió en menos de dos horas y declinó aumentar su propuesta. Indicó que el nuevo precio que tendría que pagar hacía que el acuerdo “ya no fuera financieramente atractivo”. “Creemos que habríamos sido sólidos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros.”, señalaron los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, en un comunicado conjunto. “Pero esta transacción siempre fue un ‘sería bueno tenerla’ al precio adecuado, no un ‘imprescindible’ a cualquier precio”.

PANORAMA RECONFIGURADO Una compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount reconfiguraría Hollywood y el panorama mediático en general. Y, a diferencia de Netflix —que solo estaba interesada en el negocio de estudio y streaming de Warner—, Paramount quiere la empresa completa. Eso significa que HBO Max, títulos de culto como “Harry Potter” e incluso CNN podrían pronto quedar bajo el mismo techo que CBS de Paramount, “Top Gun” y el servicio de streaming Paramount+. La perspectiva de una combinación de este tipo, que aún necesitará la luz verde tanto de los accionistas de Warner como de los reguladores, plantea dudas antimonopolio y preguntas sobre influencia política.

La decisión de Netflix de retirarse el jueves marca el más reciente giro en una batalla corporativa prolongada y desordenada durante meses por el futuro de Warner. Sarandos y Peters agradecieron a la dirección de Warner pese al desenlace final. Warner había respaldado repetidamente el acuerdo que cerró con Netflix desde diciembre hasta la noche del jueves, cuando su junta siguió recomendando a Netflix incluso mientras calificaba la oferta de Paramount, valorada en unos 111.000 millones de dólares incluida la deuda, como “superior”. Netflix había puesto previamente sobre la mesa una oferta de 27,75 dólares por acción por el negocio de estudio y streaming de Warner, por un total de casi 83.000 millones de dólares, incluida la deuda.

LA DECISIÓN QUE CAMBIÓ TODO En un comunicado el jueves por la noche, el director ejecutivo David Zaslav afirmó que los ejecutivos de Netflix habían sido “socios extraordinarios” y que les deseaba “lo mejor en el futuro”. Tras meses de un intenso tira y afloja en medio de la campaña hostil de Paramount para tomar el control de Warner sin el aval de la junta, Warner también cambió su tono respecto del comprador potencial restante.

La junta de Warner aún no ha adoptado oficialmente el acuerdo de fusión de Paramount, pero una vez que lo haga, señaló Zaslav, “creará un valor enorme”. Agregó que la empresa estaba “entusiasmada con el potencial de una combinación de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery”. Paramount no respondió de momento a las solicitudes de comentarios adicionales. Pero el director ejecutivo David Ellison había aplaudido antes que la junta de Warner confirmara “el valor superior de nuestra oferta”.

FRANQUICIAS QUE SE MUDAN Una combinación Paramount-Warner uniría a dos de los cinco estudios históricos de Hollywood que quedan hoy, además de sus canales de exhibición en salas. Más allá de “Harry Potter”, películas de Warner como ‘Superman’, ‘Barbie’, así como series exitosas de televisión como ‘The White Lotus’ o ‘La Casa del Dragón’, se sumarían a la biblioteca de contenidos de Paramount. La lista de títulos de Paramount incluye ‘Top Gun’, ‘Titanic’ y ‘El Padrino’. Y, además de CBS, posee cadenas como MTV y Nickelodeon, así como el servicio de streaming Paramount+.

