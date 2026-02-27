¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos

Sin embargo, después afinó su lista personal y mencionó únicamente a Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y LA Galaxy . El nombre de Guadalajara, conocido popularmente como Chivas , no apareció en la enumeración.

Javier ‘ Chicharito ’ Hernández volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolera. Esta vez no fue por un gol ni por una lesión, sino por una respuesta directa en redes sociales. Al ser cuestionado sobre los clubes donde se sintió más cómodo, el delantero respondió primero con diplomacia: “en todos me sentí muy cómodo”.

La omisión no pasó desapercibida. El vínculo entre el delantero y el club rojiblanco es profundo: ahí debutó como profesional y dio el salto que lo llevó al futbol europeo.

TÍTULOS, GOLES Y UNA RELACIÓN COMPLEJA

Con el Manchester United y el Real Madrid, Hernández consiguió levantar trofeos, consolidando su etapa más mediática en Europa. En cambio, su paso por Bayer Leverkusen y LA Galaxy terminó sin campeonatos, aunque con rendimiento individual destacado en Alemania.

Paradójicamente, con Chivas logró momentos significativos. Fue campeón del Torneo Apertura 2006 y conquistó el título de goleo en el Bicentenario 2010. Datos que, en el papel, podrían colocar al club tapatío en un lugar especial dentro de su trayectoria.

Además de los equipos mencionados, el atacante también vistió las camisetas del West Ham United y del Sevilla FC, donde incluso formó parte del plantel que obtuvo la Europa League en 2020. Su carrera ha sido extensa y diversa, marcada por distintos contextos competitivos.

SEGUNDA ETAPA Y EXPECTATIVAS INCUMPLIDAS

La segunda etapa de Hernández en Guadalajara estuvo lejos de replicar el impacto de sus primeros años. Las expectativas eran altas: la narrativa del regreso del hijo pródigo generó ilusión en la afición. Sin embargo, las lesiones y la irregularidad deportiva marcaron el periodo.

En términos de rendimiento, su aporte goleador no alcanzó los registros que lo convirtieron en referente. Esa diferencia entre expectativa y realidad terminó por enfriar una relación que en su primera fase parecía inquebrantable.

Que Chivas no figure entre sus clubes “más cómodos” abre un debate emocional más que estadístico. El futbol, al final, no solo se mide en títulos o goles, sino también en sensaciones personales. Y en esa escala íntima, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana dejó claro que sus recuerdos más gratos están lejos de Verde Valle.