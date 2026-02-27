Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU

A puño y letra en una hoja membretada de la Parroquia San Juan Crisostomo en Zapopan, Jalisco, se revelaron cartas presuntamente atribuidas al sacerdote José Dolores Aguayo González en las que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos. Los imputados son hijos del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue abatido por el Ejército Mexicano durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, la mañana del domingo 22 de febrero. TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch afirma que tienen identificados a cuatro posibles sucesores para dirigir el CJNG LAS CARTAS DEL SACERDOTE De acuerdo con la periodista Laura Sánchez Ley, quien publicó las misivas en su cuenta X, la primera presuntamente fue escrita el 25 de marzo de 2021 donde describe a Jessica Johana como una muy amable, filantrópica, buena madre, quien mandana comida a familiares de los pacientes internados en el Hospital de Guadalajajara, afirmando que dichas personas viven un “drama humano más doloroso”, así como constató que la mujer tuvo participación en retiros espirituales para niñas con cáncer.

La segunda carta fue fechada el 25 de enero de 2025, a puño y letra en la papelería de la Parroquia San Juan Crisóstomo y dirigida a la jueza federal Beryl A. Howell de la Corte de Distrito de Colombia, donde afirma haber ejercido como el director espiritual de Oseguera Cervantes durante dos años y medio, a través de cartas y llamadas. Además, describe un proceso de introspección y lectura de la Escritura por el acusado, por lo que solicita comprensión y misericordia durante el procedimiento judicial, aunque no plantea su liberación. Esto antes de que al hijo de Nemesio Oseguera Cervantes le fuera impuesta la sentencia a cadena perpetua por más 30 años. La carta forma parte de mensajes remitidos a las autoridades judiciales de EU donde figuran familiares y personas allegadas a Oseguera González.

Aunque las cartas cuentan con elementos que permiten asociar la autoría de los textos al sacerdon, es importante recalcar que la identidad del firmante no es explicitamente revelada. El sacerdote José Dolores Aguayo González es párroco en Zapopan desde 2024, tras años de labor pastoral en la Arquidiócesis de Guadalajara. Anteriormente había fungido como vicario en la Parroquia San José de Analco, donde coordinó eventos religiosos y ocupó la vicepresidencia de la Fundación Proyecto Kalós, dependiente del Arzobispado, que impulsa actividades culturales y de asistencia social. Pese a que no existen antecedentes públicos que vincularan al sacerdote con escándalos o señalamientos con el crimen organizado, trascendió la versión de estar siendo investigado en Estados Unidos por posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. TE PUEDE INTERESAR: Máquinas tragamonedas... el negocio millonario del CJNG y otros cárteles, revelan registros de ‘El Mencho’

CASOS DE LOS HIJOS DE ‘EL MENCHO’ Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’ fue sentenciado a cadena perpetua en marzo de 2025 y 30 años de prisión adicional por los delitos de conspiración para distribuir drogas (narcotráfico de cocaína y metanfetaminas), junto al uso y posesión de armas de fuego. Fue declarado culpable en un juicio en la corte del Distrito de Columbia, en Washington, el pasado 20 de septiembre de 2024 en un proceso de poco más de dos semanas y un día de deliberaciones. Aunque la Fiscalía de Estados Unidos pedía dos cadenas perpetuas y el pago de 12 mil millones de dólares debido a su nivel de importancia en la organización delictiva; sin embargo, la jueza Beryl A. Howell lo sentenció a cadena perpetua y 30 años de prisión adicional Autoridades estadounidenses señalan que ‘El Menchito’ era el segundo al mando de CJNG, considerándolo como un criminal ‘extremadamente violento’, a quien se le atribuye la orden de asesinato y tortura, así como derribar un helicóptero de las Fuerzas Armadas de México. Rubén Oseguera fue detenido en 2015, tras haber quedado en libertad en dos ocasiones por falta de pruebas en su contra y bajo el argumento de la violación al debido proceso en su segunda detención; pero no fue hasta 2020 que fue extraditado a Estados Unidos. TE PUEDE INTERESAR: Militares, policías y halcones, en narconómina de CJNG En 2024, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, aseguró que ‘El Menchito’ lideró esfuerzos para “convertir a su organización criminal en un autodenominado imperio, fabricando fentanilo e inundado los Estados Unidos con cantidades masivas de drogas letales”. Jessica Johana Oseguera Cervantes se declararó culpable por cinco delitos relacionados con actividades ilícitas de narcotráfico en apoyo al Cártel Jalisco Nueva Generación en marzo de 2021.

En un comunicado, la defensa de “La Negra” y la Fiscalía estadounidense solicitaron a la Corte Federal del Distrito de Columbia llegar a un acuerdo para mover el juicio que estaba programado para el 22 de marzo y, en su lugar, proponer una “audiencia de declaración de culpabilidad”. En junio de ese año, fue sentenciada a 30 meses de prisión. Cumplió parte de su condena en la prisión FCI Dublin, en California, y recuperó su libertad en marzo de 2022. Fue detenida el 26 de febrero de 2020 en Washington, D.C., cuando asistía a la audiencia de su hermano, Rubén Oseguera González, de acuerdo con el expediente 1:20-cr-00040, agentes de la DEA confirmaron que existía una orden de arresto activa en su contra por lavado de dinero y asociación delictuosa. TE PUEDE INTERESAR: Con una red de complicidades, ‘El Mencho’ mapeó rutas de escape y de operaciones Jessica Oseguera está enlistada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como propietaria de empresas ligadas al lavado de dinero por parte del CJNG. Las empresas con las que la OFAC liga a Jessica son Las Flores Cabañas, en Tlapalpa, Jalisco; Mizu Sushi en Puerto Vallarta, Jalisco; Onze Black en Guadalajara, Jalisco. Afirmaron que entre 2015 y 2020, estos negocios habrían servido como plataformas para facilitar el lavado de fondos del CJNG.

