Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’

Internacional
/ 27 febrero 2026
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas. AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que México no está de acuerdo con la denominación ‘Golfo de América’

“Ahora es el golfo de América porque tenemos el 92%”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

El mandatario sostuvo que la nueva designación se fundamenta en el porcentaje de control que, según dijo, ejerce su país sobre esa zona marítima. En el mismo evento comentó sobre la reacción de México ante la medida: “no diría que México está encantado, pero aceptaron sin problemas”.

Con un petrolero venezolano incautado como escenario de fondo, Trump también se refirió a la relación energética con Venezuela. Indicó que Estados Unidos ha recibido 80 millones de barriles de combustible provenientes de ese país y destacó la presencia de un buque cargado con crudo durante su discurso: “360 mil barriles de crudo venezolano están ahora mismo en el petrolero a mi izquierda”.

POLÉMICA POR EL GOLFO DE MÉXICO... O ¿EL GOLFO DE AMÉRICA?

La polémica surgió luego de que el presidente de Estados Unidos utilizara esa expresión para referirse al Golfo de México, lo que generó reacciones inmediatas en el país.

Para el mandatario republicano, el término busca reforzar una visión nacionalista y subrayar la relevancia estratégica que esa cuenca marítima tiene para Estados Unidos en materia energética, comercial y de seguridad fronteriza. Desde su óptica, la denominación no implica un cambio legal formal, sino una forma de reivindicar lo que considera una zona clave para los intereses estadounidenses.

CUARTOSCURO

En ese sentido, Trump defendió su postura argumentando que el territorio concentra una parte sustancial de la actividad económica y de explotación de hidrocarburos en el Golfo, por lo que, a su juicio, la expresión “golfo de América” sería coherente con esa influencia.

ASÍ REACCIONÓ MÉXICO

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la denominación y subrayó que el nombre reconocido histórica y jurídicamente es Golfo de México. Recordó que se trata de una designación aceptada internacionalmente y respaldada por tratados y organismos multilaterales, por lo que no corresponde a un solo país modificarla de manera unilateral.

Su postura enfatizó el respeto al derecho internacional y a la soberanía compartida en la región.

En este contexto, mientras Trump plantea el tema en clave de identidad nacional y control estratégico, Sheinbaum lo encuadra en el terreno del derecho internacional y la cooperación regional.

