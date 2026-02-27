Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’

“Ahora es el golfo de América porque tenemos el 92%”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

El mandatario sostuvo que la nueva designación se fundamenta en el porcentaje de control que, según dijo, ejerce su país sobre esa zona marítima. En el mismo evento comentó sobre la reacción de México ante la medida: “no diría que México está encantado, pero aceptaron sin problemas”.

Con un petrolero venezolano incautado como escenario de fondo, Trump también se refirió a la relación energética con Venezuela. Indicó que Estados Unidos ha recibido 80 millones de barriles de combustible provenientes de ese país y destacó la presencia de un buque cargado con crudo durante su discurso: “360 mil barriles de crudo venezolano están ahora mismo en el petrolero a mi izquierda”.

POLÉMICA POR EL GOLFO DE MÉXICO... O ¿EL GOLFO DE AMÉRICA?

La polémica surgió luego de que el presidente de Estados Unidos utilizara esa expresión para referirse al Golfo de México, lo que generó reacciones inmediatas en el país.

Para el mandatario republicano, el término busca reforzar una visión nacionalista y subrayar la relevancia estratégica que esa cuenca marítima tiene para Estados Unidos en materia energética, comercial y de seguridad fronteriza. Desde su óptica, la denominación no implica un cambio legal formal, sino una forma de reivindicar lo que considera una zona clave para los intereses estadounidenses.