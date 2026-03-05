Energías oscuras, guerras y caída de régimen... Mhoni Vidente advierte sobre el ‘Año del Loco’ en este 2026

De acuerdo con su interpretación, esta carta representa ruptura, caos y transformación , elementos que podrían reflejarse en distintos acontecimientos internacionales. La lectura sugiere un periodo en el que decisiones inesperadas, conflictos y cambios políticos podrían alterar el rumbo de varios países.

Las predicciones para 2026 realizadas por Mhoni Vidente han vuelto a colocar a la famosa astróloga en el centro de la conversación pública. En su reciente lectura del tarot , la vidente aseguró que el año estará regido por una carta simbólica: “El Loco” , conocida como la carta cero dentro del mazo.

“La carta del Loco significa movimientos inesperados y decisiones arriesgadas. Es un año que marca un antes y un después para muchas naciones”, explicó la vidente durante su mensaje.

Aunque el simbolismo suele asociarse con incertidumbre, dentro del tarot también se interpreta como un momento de transición que abre paso a nuevas etapas históricas.

GUERRAS, TENSIONES Y POSIBLE CAÍDA DE REGÍMENES

Dentro de su pronóstico, Mhoni Vidente advirtió que el 2026 podría caracterizarse por un ambiente internacional complejo, donde las tensiones geopolíticas y los conflictos entre países se intensificarían.

Según su visión espiritual, el mundo atravesará una etapa marcada por lo que denominó “energías oscuras”, vinculadas con guerras, radicalización política y crisis sociales en distintas regiones.

“Este será un año donde varios gobiernos sentirán presión social e internacional”, señaló, agregando que algunas administraciones podrían enfrentar escenarios de cambio o incluso la caída de regímenes que llevan años en el poder.

En el plano simbólico, la vidente también mencionó la presencia de ciclos representados por números con fuerte carga espiritual.

• Número 13 asociado a transformación profunda• Número 33 relacionado con momentos de revelación o decisión

Estos números, explicó, podrían coincidir con momentos clave en la evolución de conflictos o en el surgimiento de nuevos liderazgos.

UN CAMBIO MORAL Y ESPIRITUAL PARA LAS SOCIEDADES

Más allá del ámbito político, las predicciones de Mhoni Vidente también apuntan a un cambio en la conciencia colectiva. En su mensaje, la astróloga señaló que el 2026 obligará a las sociedades a replantear valores, liderazgo y estructuras de poder.

Desde su perspectiva espiritual, el “Año del Loco” representa un momento de sacudida que empujará a muchas comunidades a reflexionar sobre el rumbo que han tomado sus gobiernos y sistemas sociales.

“La humanidad va a vivir un tiempo crítico y decisivo donde será necesario replantear el camino”, expresó.

La vidente también hizo referencia a un llamado espiritual en medio de este contexto de incertidumbre global, señalando que las personas buscarán con mayor frecuencia respuestas en la fe, la introspección y las tradiciones espirituales.

Para quienes siguen este tipo de interpretaciones, el tarot no solo habla de eventos externos, sino de procesos internos que influyen en el comportamiento de las sociedades.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL “AÑO DEL LOCO” Y EL TAROT

• La carta El Loco es considerada la carta número cero del tarot, símbolo de comienzos, riesgo y transformación.

• En muchas barajas antiguas, esta carta representa a un viajero que camina hacia lo desconocido, lo que simboliza cambios impredecibles en el destino.

• El tarot moderno tiene su origen en Europa durante el siglo XV y con el tiempo se convirtió en una herramienta utilizada para interpretaciones espirituales.

• El número 33, mencionado en las predicciones, suele considerarse en diversas corrientes esotéricas como un número vinculado con maestros espirituales y revelaciones profundas.