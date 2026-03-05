Checo Pérez vuelve a la F1: ‘cualquier cosa puede suceder’ previo al GP de Australia 2026

5 marzo 2026
    Checo Pérez vuelve a la F1: ‘cualquier cosa puede suceder’ previo al GP de Australia 2026
    Sergio Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2026, donde debutará con el nuevo equipo Cadillac. FOTO: X/CADILLAC F1 TEAM
El piloto mexicano habló sobre su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac y advirtió que el inicio de la Temporada 2026, que arranca con el Gran Premio en Melbourne

El piloto mexicano Sergio Pérez está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera dentro de la Fórmula 1.

Tras un año fuera de la parrilla luego de su salida de Red Bull al final de 2024, el tapatío regresa a la máxima categoría del automovilismo con el equipo Cadillac y lo hará este fin de semana en el Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario 2026.

Previo a su redebut en el circuito de Albert Park, Pérez reconoció que el panorama es incierto tanto para su escudería como para el campeonato, especialmente por la introducción de nuevas regulaciones técnicas.

En ese contexto, el mexicano dejó claro que su equipo deberá estar atento a cualquier oportunidad que aparezca en carrera.

“Cualquier cosa puede suceder”, señaló el piloto al referirse al arranque de temporada, en el que los cambios reglamentarios podrían provocar situaciones inesperadas y abrir oportunidades para equipos en desarrollo como Cadillac.

El objetivo inicial para el tapatío no será pelear inmediatamente por los puntos o el top 10. Pérez explicó que la prioridad en estas primeras carreras será avanzar en el desarrollo del monoplaza y recopilar información que permita mejorar el rendimiento del nuevo equipo estadounidense, que apenas inicia su aventura en la Fórmula 1.

Cadillac llega a la categoría con una estructura que se construyó prácticamente desde cero en los últimos meses, con cientos de empleados integrados al proyecto y un largo proceso de preparación para poder debutar en la temporada 2026.

Por ello, tanto Pérez como su compañero Valtteri Bottas enfocan sus expectativas en completar la carrera y acumular experiencia en las primeras competencias del campeonato.

Para Checo, el regreso también representa un nuevo comienzo tras una etapa complicada en Red Bull. Con 36 años y rumbo a su temporada número 15 en la Fórmula 1, el mexicano buscará aportar su experiencia para consolidar a Cadillac dentro de la categoría y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer en la élite del automovilismo mundial.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancará oficialmente del 6 al 8 de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia, carrera que marcará el esperado regreso del piloto mexicano a la parrilla.

