¿Quién será el campeón del Mundial 2026?... Esta es la predicción de Mhoni Vidente

Deportes
/ 6 enero 2026
    A seis meses del arranque del Mundial 2026, Mhoni Vidente lanzó su esperada predicción sobre el equipo que levantará la Copa del Mundo.

Mhoni Vidente reveló su predicción sobre el campeón del Mundial 2026. Portugal, España y Argentina aparecen como favoritos, mientras México queda fuera

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y la expectativa crece conforme se acerca la inauguración en el Estadio Azteca. Como ocurre en cada justa mundialista, las predicciones no se han hecho esperar, y una de las más comentadas fue la de Mhoni Vidente.

La reconocida tarotista mexicana publicó un video con sus predicciones para 2026, donde abordó temas políticos, sociales y deportivos. Entre ellos, destacó el destino del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, generando una fuerte reacción entre aficionados.

Aunque aclaró que aún falta tiempo para que ruede el balón, Mhoni aseguró que las energías ya marcan tendencia y que el campeón del mundo no será una sorpresa, sino una potencia consolidada del futbol internacional.

PORTUGAL, ESPAÑA Y ARGENTINA: LOS FAVORITOS SEGUN MHONI

Durante su lectura, Mhoni Vidente señaló que el campeón del Mundial 2026 saldrá de solo tres selecciones. La primera en ser mencionada fue Portugal, país que destacó por la figura de Cristiano Ronaldo y por supuestas conexiones energéticas con Estados Unidos.

Según la astróloga, los encuentros entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, influyen de manera positiva en el destino del combinado lusitano. “Sin duda es uno de los favoritos con Portugal”, afirmó la vidente.

No obstante, Mhoni amplió su visión y agregó a España y Argentina como los otros grandes candidatos. De esta forma, descartó que el campeón provenga de una selección emergente y aseguró que la Copa se quedará entre tres potencias del futbol mundial.

QUE DIJO MHONI VIDENTE SOBRE MEXICO EN EL MUNDIAL

En cuanto a la Selección Mexicana, Mhoni Vidente no fue optimista. Aunque evitó un análisis profundo del rendimiento del Tricolor, dejó claro que México no será campeón del Mundial 2026.

Con su característico tono irónico, la astróloga comentó que la buena racha nacional comenzó con la coronación de Fátima Bosch en Miss Universo, pero que esa suerte no se trasladará al futbol. “Que jueguen bien, que se entreguen los jugadores”, expresó.

Incluso lanzó comentarios polémicos sobre algunos futbolistas, asegurando que ni figuras históricas ni jugadores actuales serían suficientes para lograr el ansiado título, lo que provocó debate entre aficionados y analistas.

QUE TAN CERTERAS HAN SIDO LAS PREDICCIONES DE MHONI

Mhoni Vidente ha ganado notoriedad por acertar en diversos eventos deportivos. Entre ellos, destacan campeonatos en la Liga BBVA MX, como los títulos de Club América y Toluca, además de haber anticipado la consagración de Argentina en Qatar 2022.

Sin embargo, especialistas recuerdan que sus visiones no tienen sustento científico y deben tomarse con cautela. Aun así, sus predicciones suelen generar conversación y mantenerse en la agenda mediática.

De cara al Mundial 2026, sus palabras ya alimentan la discusión sobre quién levantará la Copa, mientras millones de aficionados esperan que el futbol tenga la última palabra.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL MUNDIAL 2026

· Será el primer Mundial con 48 selecciones

· México inaugurará su tercer Mundial en el Estadio Azteca

· Argentina buscará ser bicampeón, algo que no ocurre desde 1962

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

