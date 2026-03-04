‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX

La Ciudad de México continúa calentando motores rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y este miércoles se anunció el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos que formarán parte de las actividades culturales del Fan Fest del Mundial en la capital del país.

El evento estará encabezado por Alejandro Fernández, Carín León y Mijares, quienes liderarán un cartel de artistas mexicanos que buscarán poner ambiente mundialista previo al arranque del torneo.

La iniciativa fue presentada por Host City Ciudad de México, como parte de las celebraciones que acompañarán el inicio de la justa futbolística más importante del planeta.

Los conciertos se realizarán los días 9 y 10 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital, y servirán como antesala a los partidos del Mundial que se disputarán en territorio mexicano.

Un cartel con figuras de distintas generaciones

Además de Alejandro Fernández, Carín León y Mijares, el festival reunirá a diversos artistas que representan distintas etapas y géneros de la música mexicana.

Entre los nombres confirmados también aparecen Emmanuel, Lucero, Banda El Recodo, Carla Morrison y Timbiriche, quienes completan una cartelera pensada para atraer a aficionados nacionales y visitantes extranjeros.