‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX

/ 4 marzo 2026
    Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

La Ciudad de México se prepara para el ambiente mundialista con el festival musical que formará parte de las actividades del Fan Fest de la Copa del Mundo

La Ciudad de México continúa calentando motores rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y este miércoles se anunció el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos que formarán parte de las actividades culturales del Fan Fest del Mundial en la capital del país.

El evento estará encabezado por Alejandro Fernández, Carín León y Mijares, quienes liderarán un cartel de artistas mexicanos que buscarán poner ambiente mundialista previo al arranque del torneo.

La iniciativa fue presentada por Host City Ciudad de México, como parte de las celebraciones que acompañarán el inicio de la justa futbolística más importante del planeta.

Los conciertos se realizarán los días 9 y 10 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital, y servirán como antesala a los partidos del Mundial que se disputarán en territorio mexicano.

Un cartel con figuras de distintas generaciones

Además de Alejandro Fernández, Carín León y Mijares, el festival reunirá a diversos artistas que representan distintas etapas y géneros de la música mexicana.

Entre los nombres confirmados también aparecen Emmanuel, Lucero, Banda El Recodo, Carla Morrison y Timbiriche, quienes completan una cartelera pensada para atraer a aficionados nacionales y visitantes extranjeros.

La idea del proyecto es convertir a la música en un complemento de la fiesta futbolística, mostrando la diversidad cultural de México durante el evento deportivo que reunirá a millones de personas de todo el mundo.

Parte del ambiente mundialista en la capital

El festival “México Vibra” forma parte de las actividades paralelas que acompañarán al FIFA Fan Festival y a las celebraciones en la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026.

Con este tipo de eventos, los organizadores buscan que la experiencia no se limite a los estadios, sino que también incluya conciertos, encuentros culturales y actividades para aficionados.

La capital mexicana se prepara para recibir nuevamente la Copa del Mundo y convertirse en la única ciudad en la historia en albergar tres partidos inaugurales del torneo, por lo que el ambiente festivo ya comienza a sentirse a poco más de 100 días del arranque del campeonato.

