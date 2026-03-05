¿Sufres de alergias? Cuidado... Calor y fuertes vientos pueden hacer que te la pases mal en esta temporada

El inicio de la primavera no solo trae consigo días más largos y temperaturas más altas. En el norte y gran parte de México, esta etapa del año también coincide con fuertes rachas de viento y un ambiente seco que favorece la presencia de polvo suspendido y polen, dos elementos que pueden detonar molestias en personas sensibles. Durante estas semanas, especialistas señalan que se incrementa la probabilidad de presentar alergias estacionales, una reacción del sistema inmunológico ante partículas presentes en el aire. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran estornudos constantes, congestión nasal, picazón en los ojos y en la garganta, además de irritación respiratoria. TE PUEDE INTERESAR: Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados “El polen de árboles y pastos comienza a liberarse con mayor intensidad cuando sube la temperatura. Si a eso se suman los vientos, las partículas pueden viajar varios kilómetros”, explican expertos en salud ambiental consultados por diversos organismos médicos.

Las condiciones actuales del clima en varias entidades del país, caracterizadas por días calurosos y ráfagas que levantan polvo en zonas urbanas y rurales, han creado un escenario típico del arranque de la primavera mexicana. POLVO, POLEN Y VIENTO: UNA COMBINACIÓN MOLESTA Cuando las corrientes de aire aumentan su velocidad, el polvo del suelo y las partículas microscópicas del ambiente se elevan con facilidad. Esto provoca que la calidad del aire disminuya momentáneamente, sobre todo en regiones donde la vegetación comienza a florecer. El fenómeno se vuelve más notorio en ciudades del norte del país, donde el clima seco facilita que el viento arrastre partículas del terreno. A esto se suma la liberación natural de polen, que forma parte del ciclo reproductivo de muchas plantas durante la primavera.

Entre los factores que pueden intensificar los episodios de alergia se encuentran: · Altas temperaturas que favorecen la floración · Vientos fuertes que dispersan partículas · Ambiente seco que levanta polvo del suelo Las personas con antecedentes de rinitis alérgica, asma o sensibilidad respiratoria suelen resentir con mayor intensidad estos cambios, ya que su organismo reacciona de forma más marcada ante los alérgenos presentes en el ambiente. De acuerdo con instituciones médicas, estas reacciones pueden aparecer incluso en personas que normalmente no presentan alergias, especialmente cuando la exposición al polvo o al polen es prolongada. DATOS CURIOSOS SOBRE LAS ALERGIAS DE PRIMAVERA • Aunque las alergias se asocian comúnmente con el frío, la primavera es en realidad una de las temporadas con mayor presencia de alérgenos naturales en el aire. • Un dato curioso es que el polen puede viajar cientos de kilómetros impulsado por el viento, lo que significa que una persona puede presentar síntomas incluso si en su ciudad no existen muchas plantas que lo produzcan. • Otro aspecto interesante es que los granos de polen son extremadamente pequeños: algunos miden menos de 0.05 milímetros, lo que les permite permanecer suspendidos en el aire durante largos periodos. • Además, especialistas señalan que el cambio climático y el aumento de temperaturas en varias regiones del planeta han extendido la duración de la temporada de polen en distintos países, fenómeno que también comienza a observarse en algunas zonas de México. TE PUEDE INTERESAR: ¡Se aproxima la DANA a México!... ‘La Gota Fría’ azotará con lluvias torrenciales, nevadas y temperaturas bajo cero Con la llegada de los días cálidos y ventosos que caracterizan el inicio de la primavera, el ambiente se llena de partículas invisibles que, aunque forman parte del ciclo natural de la naturaleza, pueden convertirse en un detonante incómodo para quienes padecen alergias estacionales.

Publicidad

Temas

Alergias Clima

Localizaciones

México

