$!¡Es oficial! SEP confirma primera entrega de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026 en noviembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya se prepara para realizar la primera jornada de entrega de calificaciones para nivel básico (preescolar, primaria y secundaria). De esta forma, las madres y padres de familia o tutores podrán conocer el desempeño escolar de sus hijos o hijas en lo que ha transcurrido el ciclo 2025-2026. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar: calendario oficial del 3 al 27 de noviembre para pago de 3 mil pesos ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA CAPTURA DE CALIFICACIONES DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026? Una vez que los docentes finalicen con las evaluaciones a los estudiantes, se dedicará un día completo al registro de las calificaciones en el sistema. Aunque aún faltan algunas semanas, la SEP ya había compartido en qué fecha se realizará la captura de notas, a través del calendario oficial. Para esta ocasión, el registro se realizará el día viernes 14 de noviembre. Asimismo, es sumamente importante considerar que durante este día no se requerirá la presencia de las y los estudiantes, por lo que será un descanso oficial para ellos.

¡ES OFICIAL! EN ESTA FECHA SE ENTREGARÁN LAS PRIMERAS BOLETAS DE CALIFICACIONES DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026 De acuerdo con el calendario de la SEP, correspondiente al actual ciclo escolar, la entrega de calificaciones será del lunes 24 al jueves 27 de noviembre en todo México. El anuncio ha generado gran interés entre padres de familia y tutores, quienes siguen de cerca el desempeño académico de los estudiantes. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar: calendario oficial del 3 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos Para obtener la boleta, existen dos opciones: * Presencial, como lo hacen millones de personas. El proceso puede variar entre escuelas, por lo que se recomienda estar atentos a las indicaciones del plantel. * Digital, a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Esta modalidad es ideal para quienes no puedan acudir personalmente. Solo hay que esperar a que los maestros suban las calificaciones y entonces será posible consultar y descargar el documento. Para consultar la boleta digital, sigue estos pasos: 1. Ingresa al sitio del SIGED. 2. Escribe el CURP del estudiante. 3. Presiona “buscar”. 4. Selecciona “ciclo escolar 2024-2025”. 5. Descarga la boleta.

Una vez terminado el periodo de entrega el jueves 27, recuerde que sigue el último viernes del mes de noviembre, lo que significa una sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que alumnos gozarán de un puente. ¡PRIMERA ENTREGA DE CALIFICACIONES VIENE CON MEGAPUENTE! La descarga administrativa de docentes no requiere que la comunidad estudiantil esté presente en los planteles escolares. En este sentido, recordando que la captura de calificaciones será en viernes, las y los estudiantes podrán aprovechar de un largo fin de semana de descanso que durará hasta el lunes 17... pero, ¿por qué? ¡Sí! El lunes 17 de noviembre también es descanso oficial en conmemoración por el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. El festejo de esta fecha importante se suele recorrer para el tercer lunes del mes.