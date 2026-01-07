Lenovo y NVIDIA lanzan “fábricas de IA” masivas para acelerar la producción industrial

Durante su presentación principal en el CES 2026, el presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, acompañado por el fundador y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, dio a conocer este nuevo programa de fábricas de IA a escala de gigavatios como un avance clave que permite a los proveedores de servicios de IA en la nube poner en funcionamiento cargas de trabajo y aplicaciones de última generación con mayor rapidez, lo que conduce a los clientes de la fase de creación a la de producción a una escala sin precedentes. “En la era de la IA, el valor ya no se mide únicamente por la capacidad de cómputo, sino también por la velocidad con la que se obtienen resultados”, afirmó Yuanqing Yang, presidente y director ejecutivo de Lenovo. TE PUEDE INTERESAR: Siemens y NVIDIA amplían su alianza para construir sistema operativo de IA industrial Juntos, Lenovo y NVIDIA están ampliando las fábricas de IA a escala de gigavatios y simplificando el despliegue de infraestructuras en la nube a gran escala, para llevar la inteligencia artificial a la etapa de producción con mayor rapidez, eficiencia y previsibilidad. Gracias a la tecnología de refrigeración líquida Lenovo Neptune, líder en la industria, y a sus capacidades globales de fabricación y servicios, Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA establece un nuevo estándar en el diseño de fábricas de IA escalables, lo que permite implementar rápidamente las infraestructuras de IA más avanzadas del mundo e impulsar la innovación al ritmo de la producción industrial en todos los sectores.

SURGE NECESIDAD DE SOPORTE AGÉNTICO

A medida que las cargas de trabajo de IA empresarial crecen en tamaño y complejidad, los proveedores de servicios de IA en la nube necesitan construir fábricas de IA a escala de gigavatios capaces de dar soporte a la IA agéntica con billones de parámetros, IA física y aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC). El tiempo hasta el primer token (TTFT) se ha consolidado como un indicador clave para medir la rapidez con que las inversiones en cómputo de IA se traducen en soluciones listas para la producción. Esto refleja la eficacia con la que estas fábricas de IA suministran cómputo masivo, almacenamiento de alto rendimiento, redes de latencia ultrabaja y software de IA para satisfacer las exigencias de las cargas de trabajo de última generación. El nuevo programa permite a los proveedores de servicios de IA en la nube alcanzar TTFT en solo semanas. El programa acelera el despliegue de fábricas de IA a escala de gigavatios mediante componentes listos para usar, asesoramiento especializado y procesos de construcción industrializados. Esto permite a los proveedores ofrecer a las empresas soluciones de IA personalizadas que generan ingresos con una rapidez y escala sin precedentes. Gracias a un marco integrado de soluciones, servicios y fabricación, los proveedores de infraestructura de IA en la nube de última generación pueden avanzar rápidamente del concepto a la construcción, el despliegue y la monetización. Esto es posible gracias a la infraestructura híbrida de IA con refrigeración líquida Lenovo Neptune™, a las plataformas de computación acelerada de NVIDIA, a la capacidad de fabricación global de Lenovo y a los servicios Lenovo Hybrid AI Factory a lo largo de todo el ciclo de vida.“A medida que la IA transforma todos los sectores, las empresas de todos los países construirán o alquilarán fábricas de IA para producir inteligencia”, señaló Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA. “Juntos, NVIDIA y Lenovo están ofreciendo plataformas de computación integrales que impulsan sistemas de IA agéntica, desde la nube y los centros de datos locales hasta sistemas periféricos y robóticos”.

BLACKWELL ULTRA DE NVIDIA A LA MANO Con Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA, los proveedores de servicios de IA en la nube pueden ser los primeros en aprovechar NVIDIA Blackwell Ultra y utilizar la potencia de su arquitectura de alto rendimiento para responder a la creciente demanda de casos de uso de IA soberanos, seguros y especializados, mediante diseños de clústeres personalizados que integran opciones avanzadas de cómputo acelerado, almacenamiento y redes. Basado en décadas de desarrollo colaborativo, el programa también garantiza acceso temprano a la infraestructura de computación acelerada más avanzada de NVIDIA. Esto incluye el sistema NVIDIA GB300 NVL72 de Lenovo, con una arquitectura a escala de rack completamente refrigerada por líquido que integra 72 GPU NVIDIA Blackwell Ultra y 36 CPU NVIDIA Grace™ en una sola plataforma. El programa también dará soporte al recientemente anunciado sistema insignia NVIDIA Vera Rubin NVL72 para entrenamiento e inferencia de IA. Integra 72 GPU Rubin, 36 CPU Vera, SuperNICs ConnectX-9, DPU BlueField-4 y Ethernet Spectrum-X en un superordenador de IA con arquitectura a nivel de rack, diseñado para impulsar fábricas de IA de última generación a escala de gigavatios. Este sistema incorpora nuevas y avanzadas opciones de redes con conmutadores Ethernet NVIDIA Spectrum-6 y conmutadores Ethernet NVIDIA Photonics. Más allá del diseño optimizado, la ingeniería colaborativa y la experiencia en despliegue, los servicios Lenovo Hybrid AI Factory habilitan capacidades a lo largo de todo el ciclo de vida, reduciendo los tiempos de puesta en marcha de las fábricas y respaldando la diferenciación a largo plazo con mayor rapidez, eficiencia y confiabilidad. TE PUEDE INTERESAR: Con la IA al centro, empieza CES 2026 en Las Vegas Las plataformas diseñadas para IA y los casos de uso repetibles de la biblioteca de Lenovo AI, integrados con NVIDIA AI Enterprise —incluidos los modelos abiertos Nemotron—, simplifican aún más la implementación de cargas de trabajo de IA especializadas, tanto transversales como específicas de cada sector, a gran escala. LA MARCA DE LENOVO

Lenovo impulsa a ocho de los diez principales proveedores públicos de servicios en la nube del mundo y es la única empresa que ofrece diseño, fabricación, integración y servicios globales completamente internos para soluciones personalizables de IA centrada en la nube. Al combinar la computación acelerada de NVIDIA con la experiencia de Lenovo en refrigeración líquida, fabricación global y presencia local, los proveedores de servicios de IA en la nube pueden desplegar fábricas de IA con mayor rapidez y fiabilidad, a gran escala y con un rendimiento comprobado.