$!CES 2026: conoce las novedades de Lego, Hisense, Samsung y TCL

Por un lado, la industria del hardware prioriza la IA para la productividad; por otro, se observa un despliegue de innovación que redefine el hogar como un ecosistema de datos e inmersión sensorial Hisense apostó por la fidelidad de color con su arquitectura RGBY y pantallas de 163 pulgadas, TCL busca dominar el mercado con el brillo extremo de 10 mil nits en su serie Mini LED X11L. Samsung, por su parte, consolida el MicroLED como la tecnología definitiva con su panel de 130 pulgadas inmune al burn-in, integrando además agentes de IA conversacional como Copilot y Perplexity directamente en la interfaz del televisor. Más allá de las pantallas, la innovación se ha desplazado hacia el núcleo del procesamiento y la interacción personal. Intel y AMD han presentado procesadores como Panther Lake y Ryzen AI 9, diseñados para una eficiencia energética superior y una capacidad de cómputo local capaz de ejecutar billones de operaciones por segundo, aunque con un enfoque notablemente orientado a la productividad empresarial sobre el gaming. En el ámbito del entretenimiento familiar, LEGO ha dado un paso evolutivo con su línea Smart Trio, permitiendo que el armado tradicional de modelos de Star Wars se convierta en una experiencia de juego interactivo con diálogos inteligentes y sensores de proximidad. LEGO presenta Smart Trio

Ya no solo es el arte y diversión de armar modelos con los famosos ladrillos: ahora se podrá jugar interactivamente con ellos. La línea Star Wars incluye sonidos, LED de colores y diálogos inteligentes cuando uno acerca una nave a otra, figuras o escenarios equipados con esta tecnología. Disponibles a partir del 1 de marzo.

Samsung deslumbra con su Micro RGB TV de 130 pulgadas y refrigerador inteligente Este panel elimina los filtros de color tradicionales para usar unidades LED autoemisivas que prometen un control de luz perfecto y negros absolutos. El cerebro detrás de la imagen es el Micro RGB AI Engine Pro, que utiliza inteligencia artificial para realzar tonos apagados y refinar el contraste en tiempo real.

Más allá de la imagen, el televisor actúa como un centro de IA conversacional al sumar Microsoft Copilot y Perplexity directamente en la interfaz. Samsung no se cansó de hacer guiños al jugo que le puedes sacar a esto de cara al Mundial 2026.

También fortaleció su visión de un “Hogar Sin Tareas” con la línea Bespoke AI. El refrigerador Family Hub utiliza tecnología AI Vision para identificar alimentos y sugerir recetas, mientras que la lavadora Bespoke AI Laundry Combo ajusta los ciclos mediante sensores inteligentes. Sin embargo, esta automatización requiere un monitoreo constante de los hábitos de consumo, convirtiendo el hogar en una fuente de datos. Lo que más llamó la atención fue su prototipo de 130 pulgadas de nueva tecnología de visualización que supera todo lo conocido en LED (QLED, OLED, ULED) porque usa retroiluminación para cada píxel, y gracias a la IA se optimizará el color, contraste y resolución.

Es inmune al burn-in porque su retroiluminación evita que sea el píxel en sí el que se energice. Precios esperados similares a QLED. Disponibles en el segundo semestre de este año. Intel comparte Panther Lake

Nuevos procesadores de triple núcleo, con familia de bajo consumo para más eficiencia. Se espera más del 50% de mejora en desempeño y más del 70% específicamente para gaming. Ya disponibles en preventa y salen al público a partir del 27 de enero. Hisense desafía lo visual con 163MX RGBY MicroLED En su incursión en el CES 2026, Hisense mostró su capacidad de desafiar los estándares visuales con la 163MX RGBY MicroLED, una pantalla de 163 pulgadas que integra una arquitectura de cuatro colores primarios al añadir un subpíxel amarillo. Según la marca, esta adición llena el vacío espectral crítico entre los 500 y 600 nanómetros, un rango donde los displays convencionales suelen apagar el aspecto intencionado del contenido para una mayor fidelidad del color. Para sostener la imagen en este lienzo, el dispositivo emplea técnicas que equilibran la luminancia en sus 33.17 millones de subpíxeles. Hisense explica que esta densidad permite alcanzar el 100 por ciento del espacio de color BT.2020, lo que, presume, establece un nuevo punto de referencia para el rango espectral y la precisión en tecnología MicroLED. Hisense S6 FollowMe Hisense presentó la S6 FollowMe, una pantalla táctil 4K de 32 pulgadas montada sobre un soporte motorizado con ruedas. Diseñada para desplazarse físicamente por el hogar, permite ajustar su altura, inclinación y rotación. La marca la promociona como un centro de entretenimiento flexible que rompe con la rigidez de los televisores fijos. ¿Hacía falta algo así? Me parece que no considera la heterogénea arquitectura de América Latina. El dispositivo cuenta con una batería integrada que promete hasta 10 horas de uso continuo e incorpora conectividad Wi-Fi 6, así como una cámara para videollamadas y control por voz. Aunque se vende como una reinvención de la “vida en movimiento”, el S6 FollowMe es una calca del concepto del LG StanbyME. Hisense proyector Láser XR10 Para los puristas del cine en casa, Hisense reveló el XR10, un proyector láser que redefine la potencia bruta con 6 mil lúmenes, certificado por la ANSI. Este dispositivo, impulsado por el motor digital LPU 3.0, promete imágenes visibles incluso en entornos iluminados y proyecta imágenes de hasta 300 pulgadas con un contraste dinámico de 6000:1 y corrección geométrica asistida por inteligencia artificial.

TCL golpeó la mesa con su televisor y smartphone

Un televisor que lleva la tecnología Mini LED al extremo con 20 mil zonas de atenuación local y un brillo pico de 10 mil nits. Chris Hamdorf, ejecutivo de TCL, declaró que “no solo movieron la portería, sino que construyeron un estadio nuevo”, en otro guiño al Mundial 2026. Integra Gemini en Google TV para un control conversacional natural.

En el terreno móvil, presentó el NXTPAPER 70 Pro, enfocado en la salud visual. Su pantalla mate utiliza nanolitografía para simular la textura del papel. El marketing destaca 24 GB de RAM, aunque la letra pequeña revela que son 8 GB físicos más 16 GB de expansión virtual. El modo Max Ink promete hasta 7 días de lectura continua, convirtiendo el smartphone en un e-reader.

TCL cerró con el hotspot 5G Mobile WiFi P50 (mmWave y Sub-6) y el router WiFi 7 Mesh BE36, capaz de gestionar hasta 512 conexiones simultáneas. Ambos productos buscan crear un ecosistema de conectividad sin fisuras desde la calle hasta la cocina.