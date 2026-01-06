Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales

Parece que el divorcio entre la estrella Nicole Kidman y el músico Keith Urban concluyó en buenos términos, de acuerdo con información difundida por TMZ. El proceso legal se resolvió en un lapso fugaz de apenas tres meses, en el que los principales beneficiados fueron sus hijos, pese a que la separación se argumentó por “diferencias irreconciliables”.

Este martes trascendió que, según documentos judiciales obtenidos por Daily Mail, la petición de divorcio fue presentada por Kidman, de 58 años, el pasado 30 de septiembre. El decreto final confirma que ambas partes renunciaron de manera permanente a cualquier reclamo de manutención conyugal o pensión alimenticia.

Por su parte, TMZ señaló que el proceso resultó sorpresivamente corto, ya que la ahora expareja habría llegado previamente a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos y la repartición de bienes.