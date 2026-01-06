Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales

/ 6 enero 2026
    Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales
    Acuerdo. La expareja alcanzó un acuerdo legal que prioriza el bienestar de sus hijos y evita disputas públicas. FOTO: AP

Tras 19 años de matrimonio, la actriz y el músico hicieron pública su separación en junio de 2025

Parece que el divorcio entre la estrella Nicole Kidman y el músico Keith Urban concluyó en buenos términos, de acuerdo con información difundida por TMZ. El proceso legal se resolvió en un lapso fugaz de apenas tres meses, en el que los principales beneficiados fueron sus hijos, pese a que la separación se argumentó por “diferencias irreconciliables”.

Este martes trascendió que, según documentos judiciales obtenidos por Daily Mail, la petición de divorcio fue presentada por Kidman, de 58 años, el pasado 30 de septiembre. El decreto final confirma que ambas partes renunciaron de manera permanente a cualquier reclamo de manutención conyugal o pensión alimenticia.

Por su parte, TMZ señaló que el proceso resultó sorpresivamente corto, ya que la ahora expareja habría llegado previamente a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos y la repartición de bienes.

¿QUÉ PASÓ CON NICOLE KIDMAN?

Tanto Kidman como Urban renunciaron a cualquier pensión alimenticia, tanto entre ellos como en lo relativo a la manutención de sus hijos, y acordaron que cada uno conservara sus bienes, lo que apunta a la existencia de un acuerdo prenupcial.

En cuanto a la crianza, la expareja pactó un esquema detallado: los hijos pasarán 306 días al año con Kidman y 59 con Urban. Además, ambos se comprometieron a tomar de manera conjunta las decisiones importantes relacionadas con la educación y la atención médica, así como a asistir a clases de crianza compartida.

Aunque fue a finales de 2025 cuando se dio a conocer públicamente la ruptura, fuentes cercanas a la familia aseguraron que ya no estaban juntos desde junio de ese mismo año.

La separación ocurrió en medio de rumores de infidelidad por parte del músico, mismos que él negó. De acuerdo con fuentes cercanas, la ruptura fue el resultado de una separación prolongada y de caminos profesionales cada vez más distantes.

Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en 2006 y eran considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood. (Con información de Reforma y El Universal)

