¿Estás protegido en caso de un accidente de auto?

Salir a manejar en México es, muchas veces, un volado: tráfico a tope, un aguacero imprevisto, un bache, alguien que se te cierra o una repentina distracción. Por eso, tener un seguro de auto no es solo “por si acaso” ni únicamente por cumplir; es una manera de cuidar lo que has construido y de manejar con más tranquilidad.

En este contexto, las soluciones de seguros para vehículos hechas a tu medida de MAPFRE México te brindan la seguridad que necesitas al volante. Y lo mejor es que los seguros no se quedan en lo básico, ya que también incluyen apoyo cuando te quedas varado, orientación legal si surge un problema y respaldo si el auto se pierde por robo o termina en pérdida total.

¿QUÉ TIPOS DE COBERTURAS EXISTEN EN UN SEGURO DE AUTO EN MÉXICO?

Cuando llega el momento de contratar un seguro de auto, es normal preguntarse: “¿Cuál me conviene?”. Para elegir bien, primero debes entender qué cubre cada plan. Por eso conviene conocer las coberturas ideales para un seguro de auto. Así eliges con más claridad, sin pagar de más y sin quedarte corto en lo que sí necesitas.

COBERTURA AMPLIA

Es la opción para quienes buscan sentirse realmente respaldados. Cubre daños materiales, robo total, responsabilidad civil, gastos médicos para los ocupantes y defensa jurídica. Y, dependiendo del plan, también suma cosas que te pueden sacar de un apuro, como auto sustituto y asistencia en viajes.

COBERTURA LIMITADA

Es una opción práctica si quieres algo más accesible, pero sin quedarte sin protección ante situaciones graves. Incluye robo total del vehículo y responsabilidad civil por daños a terceros.

COBERTURA BÁSICA U OBLIGATORIA

Cubre lo mínimo que pide la ley: daños a terceros. Con esto circulas legalmente por todo el país, aunque tu auto no queda protegido ante daños propios.

MAPFRE complementa sus servicios con beneficios como atención disponible las 24 horas, red de talleres certificados y procesos digitales para reportar siniestros de forma ágil y simplificada.

IMPORTANCIA DEL SEGURO DE AUTO EN MÉXICO

De acuerdo con datos del sector asegurador, solo alrededor del 35% de los automóviles en México cuenta con un seguro. Dicho de forma simple: la mayoría maneja sin respaldo. Un choque, por leve que parezca, puede salir caro; y si hay lesionados o daños a terceros, los gastos se disparan rápido y terminan siendo mucho más altos que el costo del seguro anual.

Desde 2019, contar con una póliza de responsabilidad civil por daños a terceros es obligatorio en todas las carreteras federales del país. No tenerla deriva en multas e incluso en la retención del vehículo. MAPFRE México ofrece planes personalizados, con diferentes niveles de protección que aseguran el cumplimiento de esta norma y la cobertura que cada conductor requiere.

CÓMO ELEGIR LA COBERTURA ADECUADA

Antes de contratar, conviene que te hagas estas preguntas rápidas para aterrizar tu decisión:

· ¿Qué uso le daré a mi auto (diario, ocasional o profesional)?

· ¿En qué zona circularé con mayor frecuencia?

· ¿Cuál es el valor comercial de mi auto?

· ¿Cuál es mi presupuesto?

MAPFRE México pone a disposición de los usuarios herramientas en línea que ayudan a comparar planes y coberturas de manera clara y transparente, para que elijas con calma y con información a la mano.

SEGUROS DE AUTOS EN MÉXICO, LA MEJOR DECISIÓN

Los accidentes pasan en un segundo, y una buena póliza reduce el impacto operativo y económico de esos momentos. MAPFRE México ofrece servicios profesionales, atención eficiente y planes flexibles que integran tecnología y acompañamiento especializado. Así no te sentirás solo si llega a ocurrir algo en el camino.