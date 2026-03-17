$!Detienen en CDMX a tres presuntos implicados en robo contra la influencer Evelyn Villa en Toluca

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a tres personas por su probable participación en el robo con violencia cometido contra la influencer Evelyn Villa, ocurrido en su domicilio ubicado en Toluca, Estado de México. La detención fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, quien informó que los implicados fueron identificados como Alberto “N”, Francisco “N” y César “N”. De acuerdo con los primeros reportes, los tres formarían parte de una banda dedicada a robos a casa habitación. TE PUEDE INTERESAR: Declaran culpable a ‘Fer Italia’ por violación de una menor: esto se sabe sobre el caso y el influencer DETENCIONES SE REALIZARON EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Según la información difundida, los tres hombres fueron capturados en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, mientras se trasladaban en un vehículo que presuntamente habría sido utilizado en otros robos. Las autoridades investigan si los detenidos están relacionados con diversos atracos cometidos en la región y si el vehículo asegurado fue utilizado en otros hechos delictivos. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el operativo ni sobre la situación jurídica de los detenidos.

EVELYN VILLA DENUNCIÓ QUE SUFRIÓ UN ROBO CON VIOLENCIA EN SU DOMICILIO DE TOLUCA El caso cobró notoriedad luego de que la creadora de contenido denunciara públicamente el robo con violencia ocurrido en su vivienda ubicada en la comunidad de Capultitlán, en el municipio de Toluca. De acuerdo con su testimonio, cuatro hombres ingresaron por la fuerza a su domicilio cuando ella llegaba a su casa después de dejar a su hijo en la escuela. En un video difundido en redes sociales, Evelyn Villa relató los hechos ocurridos la mañana del 6 de marzo. “Hola. Hago este video para pedirle su ayuda. El día de ayer, 6 de marzo a las 8:40 de la mañana, regresé a mi casa después de dejar a mi hijo en la escuela. Al cerrar el portón, un hombre se metió a la fuerza detrás de mí. Me quitó el control, me trató de asfixiar, me azotó en el piso y me golpeó”, narró. EVELYN VILLA NARRÓ LOS MOMENTOS DE TERROR QUE VIVIÓ DURANTE ROBO Y AGRESIÓN En el mismo video, la influencer explicó que el primer agresor abrió el acceso para permitir el ingreso de otros tres hombres. “Abrió el portón y dejó que entraran otros tres hombres. Después me volvió a tomar del cuello y me arrastró hacia dentro en donde dos de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas”, relató. Según su testimonio, los agresores permanecieron en el domicilio mientras sustraían diversos objetos de valor. “Todo esto mientras me robaban todo lo que tenía de valor, todos mis ahorros, todas mis joyas. Yo estaba aterrada, temía por mi vida, gritaba muchísimo”, explicó.

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Villa también señaló que los agresores la amenazaron para que dejara de pedir ayuda. “Y como no paraba de gritar, me amenazaron, que si no paraba de gritar y si no cooperaba iban a buscar a mi hijo, que sabían cómo se llamaba, en qué escuela iba y que lo iban a matar”, relató. La creadora de contenido indicó que en su vivienda cuenta con cámaras de seguridad que registraron el ingreso de los agresores. “Afortunadamente, yo tengo cámaras de seguridad en toda la casa y quedaron grabados los rostros de tres de estos hombres”, señaló. En el mismo mensaje, solicitó apoyo para difundir el material con el objetivo de que se identificara a los responsables. “Les pido de todo corazón su ayuda para compartir este video y si alguien reconoce a alguno de estos hombres, por favor, lo denuncia ante las autoridades. Yo ya hice mi denuncia, pero necesito su ayuda porque no quiero que nadie más viva lo que yo pasé el día de ayer”, expresó. TE PUEDE INTERESAR: Hijo del director general de BBVA México fallece en accidente automovilístico en Edomex CONTINÚA INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que existe una denuncia formal por los hechos y que continúan las investigaciones para ubicar al resto de los presuntos responsables. Las autoridades indicaron que las indagatorias permanecen abiertas con el objetivo de determinar la posible participación de los detenidos en el robo denunciado por la influencer y establecer si los implicados están relacionados con otros delitos similares en la región.

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