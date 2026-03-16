AMLO, pidiendo coperacha

El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a romper su retiro político para pedir ayuda económica para Cuba. Sin embargo, la asociación Humanidad por América Latina, a través de la cual se canalizaría la ayuda, revivió el episodio del fideicomiso “Por los demás”, creado para apoyar a los damnificados del sismo de septiembre de 2017.

Los fondos de ese fideicomiso acabaron en manos de operadores de Morena, que hizo acreedor al partido a una multa por 197 millones de pesos.

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