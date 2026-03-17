$!SAT lanza Programa de Regularización Fiscal 2026 previo a la Declaración Anual: reducción de hasta 100%

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha el Programa de Regularización Fiscal 2026, un mecanismo dirigido a personas físicas y a micro, pequeñas y medianas empresas que tengan adeudos fiscales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias antes del periodo de presentación de la Declaración Anual. De acuerdo con la autoridad fiscal, el programa contempla la aplicación de estímulos que permiten disminuir el monto de multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con créditos fiscales determinados por autoridades federales. La medida forma parte de las acciones del SAT para incentivar la regularización de contribuyentes y promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el país. TE PUEDE INTERESAR: SAT: Esta es la fecha límite para hacer la declaración anual en 2026

EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN FISCAL 2026 El programa establece la disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución asociados a adeudos fiscales, con el propósito de facilitar el pago de contribuciones pendientes. Este beneficio se aplica a contribuyentes que tengan obligaciones fiscales pendientes y que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad tributaria. El estímulo puede aplicarse en distintos tipos de adeudos determinados por el SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Según lo informado por el organismo fiscal, el programa busca ofrecer una vía para que contribuyentes con adeudos puedan regularizar su situación fiscal mediante el pago de las contribuciones correspondientes, con reducciones en cargos adicionales.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL SAT Para solicitar la disminución de multas, recargos y gastos de ejecución, los contribuyentes deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por la autoridad fiscal. Entre los principales requisitos se encuentran: - No haber recibido condonación de créditos fiscales en programas generalizados o masivos, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019. - No haber sido beneficiado con el estímulo fiscal previsto en el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025. - Tener ingresos totales de hasta 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024. - No contar con sentencia firme por delitos fiscales. - No estar incluido en los listados de los artículos 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, relacionados con operaciones inexistentes o simuladas. - No ubicarse en los supuestos del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus fracciones XXII, XXIII y XXIV, ni ser un ente ejecutor de gasto conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, el contribuyente deberá realizar el pago de las contribuciones y aprovechamientos dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega del formulario correspondiente por parte de la autoridad fiscal. En caso de optar por el pago en parcialidades, cada formato proporcionado deberá liquidarse antes de la fecha de vencimiento indicada.

ADEUDOS A LOS QUE APLICA EL ESTÍMULO FISCAL DEL SAT El Programa de Regularización Fiscal 2026 es aplicable a adeudos correspondientes a ejercicios fiscales 2024 o anteriores determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México. El estímulo puede aplicarse a distintos conceptos, entre ellos: - Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales. - Contribuciones retenidas o trasladadas. - Aprovechamientos o cuotas compensatorias. Multas derivadas de infracciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior. - Multas por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago. - Multas con agravantes. La autoridad fiscal indicó que el estímulo puede alcanzar el 100% de reducción en multas cuando estas se determinen junto con contribuciones federales omitidas, aprovechamientos o cuotas compensatorias. CASOS EN LOS QUE LA REDUCCIÓN SERÁ DEL 90% El programa también contempla una reducción parcial en ciertos supuestos. Cuando los créditos fiscales firmes estén constituidos exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, el estímulo fiscal será de 90% de reducción. Para que este beneficio se aplique, el contribuyente deberá cumplir con la obligación omitida que originó la multa.

TE PUEDE INTERESAR: Declaración Anual del SAT 2026... ¿Necesitas la CURP biométrica para presentarla? CONTRIBUYENTES QUE PUEDEN SOLICITAR EL BENEFICIO El programa está dirigido a personas físicas y morales con ingresos totales de hasta 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024. Estos contribuyentes podrán solicitar la disminución de multas y recargos si se encuentran en alguno de los siguientes supuestos: - Contribuciones a su cargo que no hayan sido determinadas por la autoridad federal o con cuotas compensatorias omitidas. - Contribuyentes sujetos a facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal. - Personas físicas o morales con créditos fiscales firmes determinados por la autoridad federal. El SAT informó que este programa forma parte de las medidas para facilitar el cumplimiento fiscal y permitir que contribuyentes regularicen adeudos antes del periodo de presentación de la Declaración Anual.

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