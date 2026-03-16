‘No somos iguales’: Mujer con insignias de Fiscalía CDMX insulta a policía en Estadio Olímpico; investigan

El video fue compartido principalmente en la red social X, donde distintas publicaciones difundieron la grabación y generaron reacciones entre usuarios.

En el clip que circula en plataformas digitales se escucha a la mujer dirigir comentarios hacia la policía auxiliar. Durante la discusión se escucha la frase: “¡No me hables de tú porque no somos iguales! Yo sí fui a la escuela, eh... a ustedes los quitaron de vender pepitas”.

¡NO SOMOS IGUALES! MUJER CON PRENDAS DE LA FISCALÍA DE LA CMDX AGREDE VERBALMENTE A POLICÍA

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La grabación comenzó a circular horas después del encuentro disputado en el recinto universitario y muestra a ambas mujeres intercambiando palabras mientras varios asistentes permanecen alrededor observando la situación.

El incidente ocurrió durante el operativo de seguridad desplegado por el partido entre Pumas UNAM y Cruz Azul, encuentro realizado en el complejo deportivo ubicado en Ciudad Universitaria, dentro de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Un video difundido en redes sociales generó polémica al mostrar una discusión entre una mujer que portaba una chamarra con insignias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y una policía auxiliar en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario.

FISCALÍA DE LA CDMX INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tras la difusión del video, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un posicionamiento público en redes sociales en el que informó que se abrió una investigación interna.

En el mensaje, la institución señaló que “en torno al video que circula en algunos medios sobre hechos ocurridos en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario, informamos que la Unidad de Asuntos Internos de esta institución ha iniciado una investigación administrativa para determinar responsabilidades y, en su caso, las sanciones correspondientes”.

Además indicaron que “la Fiscalía CDMX no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable”.

SSC EMITE COMUNICADO SOBRE LOS HECHOS

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también emitió un comunicado en el que explicó el contexto en el que ocurrió el incidente.

La dependencia informó que el hecho se registró durante el despliegue de seguridad en el estadio y señaló que “respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observa a una mujer que, al parecer, discrimina a una policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa”.

POLICÍAS AUXILIARES INTERVINIERON TRAS SOLICITUD DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RETIRAR A AFICIONADOS

En el mismo comunicado se detalló que la intervención de los policías auxiliares ocurrió después de que personal de seguridad privada solicitara apoyo para retirar a algunos asistentes.

La Secretaría explicó que “los hechos ocurrieron en el Estadio Olímpico Universitario, de la alcaldía Coyoacán, cuando personal de seguridad privada pidió el apoyo a los Policías Auxiliares que mantienen el despliegue del Operativo Estadio Seguro, para retirar a dos aficionados en aparente estado de ebriedad que agredían a otros asistentes, entre ellos dos con discapacidad auditiva”.

De acuerdo con la dependencia, tras la intervención de los uniformados se generó la confrontación que quedó registrada en video. La SSC indicó que “los uniformados escoltaron a las personas a la salida del estadio cuando, la mujer que aparece en el video y que, al parecer, es familiar de los aficionados, se comportó de forma agresiva y lanzó algunas palabras discriminatorias a una de las oficiales”.

OFICIAL AGREDIDA VERBALMENTE PRESENTARÁ DENUNCIA FORMAL

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que diversas áreas internas tomaron conocimiento de lo ocurrido y que la oficial involucrada contará con acompañamiento institucional.

La dependencia señaló que “de los hechos tomó conocimiento la Dirección de Inspección Policial de la PA, así como personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC para el acompañamiento de la oficial que presentará su denuncia formal ante las autoridades ministeriales y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México”.

Este organismo corresponde al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, instancia encargada de atender casos relacionados con presuntos actos de discriminación en la capital del país.