Las noticias más importantes del 16 de marzo en México

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/ 16 marzo 2026
    Las noticias más importantes del 16 de marzo en México
    Las noticias más importantes del 16 de marzo, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente frío 41: Prepárese... provocará evento de ‘Norte’ con rachas de hasta 120 km/h y lluvias intensas en México, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

MÉXICO

García Harfuch se reúne con director de la DEA para fortalecer cooperación contra narcotráfico: Así como frenar el tráfico de armas hacia México, y disminuir la violencia con detenciones relevantes

Sheinbaum garantiza que no subirá el precio de la gasolina en México pese a conflicto en Medio Oriente: Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno aplicará subsidios mediante el IEPS para mantener estable el precio de la gasolina en México.

Sheinbaum dice que donaciones para Cuba deberán cumplir reglas bancarias y fiscales: La asociación señalada ya figura como donataria autorizada por el SAT, en un trámite pendiente de publicarse en el DOF

Pipa volcada en autopista transportaba 35 mil litros de diésel: Protección Civil Nuevo León: Los hechos se registraron este lunes en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León

FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación: “No puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”

MUNDO

Perú suma 92 muertos por lluvias y activa emergencia en más de mil distritos del país: La temporada dejó también decenas de miles de afectados, con daños en viviendas e infraestructura

Reactivan investigación por LIBRA y apuntan a Milei: piden que explique el caso en el Congreso: La Cámara de Diputados en Argentina reactivó una comisión para revisar nuevas revelaciones sobre la criptomoneda

Rey de España reconoce ‘mucho abuso’ durante la Conquista de América: Las declaraciones se produjeron durante la visita a la exposición “La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena”

COAHUILA

Ramos Arizpe fortalece su industria con nueva planta de Infinitum Electric y más de 130 empleos: La empresa estadounidense inauguró una nueva planta con una inversión inicial de 18 millones de dólares, consolidando al municipio como uno de los principales polos industriales de Coahuila

Denuncian secuestro y violación de joven en Múzquiz; agresor permanece detenido: El padre de la víctima denunció públicamente los hechos y exigió justicia, mientras la Fiscalía General del Estado confirmó que el presunto agresor permanece detenido y que la víctima ya recibe atención médica y legal

Descarta Fiscalía de Coahuila secuestro y violación de joven en Múzquiz: La Fiscalía de Coahuila informó que, tras las primeras investigaciones, se descartaron los delitos de secuestro y violación en el caso denunciado en Múzquiz, aunque la indagatoria continúa

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Nodal rompe el silencio sobre demanda contra Cazzu por su hija: El cantante mexicano asegura que busca regular la manutención y limitar la exposición de la menor en redes sociales

¿Qué pasó en Ring Royale 2026? El escándalo de Alfredo Adame, Marcela Mistral y Alberto del Río: La Arena Monterrey fue sede este domingo de Ring Royale 2026, función que reunió a celebridades, influencers y figuras del espectáculo en una cartelera que tuvo hasta una batalla campal

Pretemporada LMB 2026: Saraperos inicia segunda etapa del Spring Training con 15 nuevos refuerzos: Saltillo continúa afinando detalles rumbo a la temporada 2026 de la LMB, luego de que un gran sector de peloteros se incorporaron a la segunda parte del entrenamiento en el Madero

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Voces de Allende, a 15 años del terror

Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos: La Secretaría de Bienestar abrirá en marzo el registro para la pensión de personas con discapacidad permanente en módulos de todo México.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La FGR admitió que no se resguardó “de inmediato” la cabaña donde se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco.

FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación
Voces de Allende, a 15 años del terror

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Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para redirigir recursos de congresos locales y cabildos a obras y servicios públicos.

Sheinbaum enviará mañana al Congreso iniciativa del ‘Plan B’ de reforma electoral

Aunque los líderes partidistas indicaron que los temas electorales se someterían a consulta popular, no refirieron que entre estos estuviera incluido el gasto de las instituciones políticas.

Morena, PVEM y PT dan su respaldo total al Plan B de la Reforma Electoral
NosotrAs: La movilidad también tiene género

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La Secretaría de Bienestar informó que el registro para la pensión de personas con discapacidad permanente será del 23 al 29 de marzo en módulos de todo México.

Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos
Irán se mantiene, por ahora, como selección clasificada al Mundial 2026, luego de que la AFC asegurara que no ha recibido una notificación oficial de retiro rumbo a la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

¿Irán fuera del Mundial 2026? La AFC confirma que la selección se mantiene en el torneo
Lío. El cantante señaló que el proceso legal ya fue aceptado en México y está por notificarse en Argentina, donde reside Cazzu.

Nodal rompe el silencio sobre demanda contra Cazzu por su hija