Las noticias más importantes del 16 de marzo en México

CLIMA

➔ Frente frío 41: Prepárese... provocará evento de ‘Norte’ con rachas de hasta 120 km/h y lluvias intensas en México, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

MÉXICO

➔ García Harfuch se reúne con director de la DEA para fortalecer cooperación contra narcotráfico: Así como frenar el tráfico de armas hacia México, y disminuir la violencia con detenciones relevantes

➔ Sheinbaum garantiza que no subirá el precio de la gasolina en México pese a conflicto en Medio Oriente: Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno aplicará subsidios mediante el IEPS para mantener estable el precio de la gasolina en México.

➔ Sheinbaum dice que donaciones para Cuba deberán cumplir reglas bancarias y fiscales: La asociación señalada ya figura como donataria autorizada por el SAT, en un trámite pendiente de publicarse en el DOF

➔ Pipa volcada en autopista transportaba 35 mil litros de diésel: Protección Civil Nuevo León: Los hechos se registraron este lunes en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León

➔ FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación: “No puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”

MUNDO

➔ Perú suma 92 muertos por lluvias y activa emergencia en más de mil distritos del país: La temporada dejó también decenas de miles de afectados, con daños en viviendas e infraestructura

➔ Reactivan investigación por LIBRA y apuntan a Milei: piden que explique el caso en el Congreso: La Cámara de Diputados en Argentina reactivó una comisión para revisar nuevas revelaciones sobre la criptomoneda

➔ Rey de España reconoce ‘mucho abuso’ durante la Conquista de América: Las declaraciones se produjeron durante la visita a la exposición “La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena”

COAHUILA

➔ Ramos Arizpe fortalece su industria con nueva planta de Infinitum Electric y más de 130 empleos: La empresa estadounidense inauguró una nueva planta con una inversión inicial de 18 millones de dólares, consolidando al municipio como uno de los principales polos industriales de Coahuila

➔ Denuncian secuestro y violación de joven en Múzquiz; agresor permanece detenido: El padre de la víctima denunció públicamente los hechos y exigió justicia, mientras la Fiscalía General del Estado confirmó que el presunto agresor permanece detenido y que la víctima ya recibe atención médica y legal

➔ Descarta Fiscalía de Coahuila secuestro y violación de joven en Múzquiz: La Fiscalía de Coahuila informó que, tras las primeras investigaciones, se descartaron los delitos de secuestro y violación en el caso denunciado en Múzquiz, aunque la indagatoria continúa

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Nodal rompe el silencio sobre demanda contra Cazzu por su hija: El cantante mexicano asegura que busca regular la manutención y limitar la exposición de la menor en redes sociales

➔ ¿Qué pasó en Ring Royale 2026? El escándalo de Alfredo Adame, Marcela Mistral y Alberto del Río: La Arena Monterrey fue sede este domingo de Ring Royale 2026, función que reunió a celebridades, influencers y figuras del espectáculo en una cartelera que tuvo hasta una batalla campal

➔ Pretemporada LMB 2026: Saraperos inicia segunda etapa del Spring Training con 15 nuevos refuerzos: Saltillo continúa afinando detalles rumbo a la temporada 2026 de la LMB, luego de que un gran sector de peloteros se incorporaron a la segunda parte del entrenamiento en el Madero

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Voces de Allende, a 15 años del terror

➔ Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos: La Secretaría de Bienestar abrirá en marzo el registro para la pensión de personas con discapacidad permanente en módulos de todo México.