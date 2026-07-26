¿Estudias el bachillerato? Estas son las becas disponibles en 2026 y los requisitos para obtener apoyo económico
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Conoce cuáles son, quiénes pueden solicitarlas y los requisitos de cada una.
Durante 2026, los alumnos de bachillerato cuentan con diversas opciones de apoyo económico para continuar con sus estudios. Estos programas buscan reducir el abandono escolar y brindar mejores oportunidades a quienes cursan la educación media superior.
Entre las principales alternativas destacan la Beca Universal Benito Juárez, dirigida a estudiantes de escuelas públicas, así como las Becas UNAM-SI y el Programa de Medias Becas, ambos enfocados en instituciones incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Beca Benito Juárez para estudiantes de educación media superior
La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinada a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato, profesional técnico bachiller o modalidades equivalentes.
El apoyo económico es de 1,900 pesos bimestrales, entregados durante los 10 meses que dura el ciclo escolar y por un máximo de 40 meses, siempre que el alumno permanezca inscrito. Los meses de julio y agosto no se consideran debido al periodo vacacional.
Para acceder a este beneficio es necesario:
- Estar inscrito en una escuela pública de educación media superior.
- No recibir otra beca federal con el mismo objetivo.
- Verificar que el plantel haya reportado correctamente la inscripción del estudiante.
- Realizar el registro cuando la convocatoria oficial se encuentre disponible.
- Los beneficiarios también pueden consultar el estatus de su beca utilizando su CURP en el Buscador de Estatus del programa.
Becas UNAM-SI para escuelas incorporadas
Las Becas UNAM-SI están dirigidas a estudiantes de instituciones con planes de estudio incorporados a la UNAM y tienen como propósito reconocer el desempeño académico y apoyar a la comunidad universitaria.
Entre los principales requisitos se encuentran:
- Estar inscrito en una escuela incorporada a la UNAM.
- Ser alumno regular.
- Contar con un promedio mínimo de 8.0.
- Entregar la documentación solicitada dentro del periodo establecido.
Para el ciclo escolar 2026-2027, el registro estará abierto del 18 de junio al 7 de agosto de 2026, mientras que los resultados se publicarán el 25 de septiembre de 2026.
Programa de Medias Becas de la UNAM
Otra opción disponible es el Programa de Medias Becas 2026-2027, que cubre el 50% del costo de registro, inscripción y colegiatura durante un ciclo escolar para alumnos de instituciones incorporadas.
En este caso, los estudiantes de nuevo ingreso deberán acreditar un promedio mínimo de 7.0, mientras que quienes ya cursan estudios deberán mantener un promedio de 8.0 y no haber recibido anteriormente este beneficio.
La renovación del apoyo es automática siempre que el estudiante continúe siendo alumno regular y conserve el promedio requerido.
Antes de realizar cualquier trámite, es recomendable consultar las convocatorias oficiales de cada programa para verificar fechas, requisitos y documentación vigente.