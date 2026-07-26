¿Estudias el bachillerato? Estas son las becas disponibles en 2026 y los requisitos para obtener apoyo económico

Durante 2026, los alumnos de bachillerato cuentan con diversas opciones de apoyo económico para continuar con sus estudios. Estos programas buscan reducir el abandono escolar y brindar mejores oportunidades a quienes cursan la educación media superior.

Entre las principales alternativas destacan la Beca Universal Benito Juárez, dirigida a estudiantes de escuelas públicas, así como las Becas UNAM-SI y el Programa de Medias Becas, ambos enfocados en instituciones incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Beca Benito Juárez para estudiantes de educación media superior

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinada a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato, profesional técnico bachiller o modalidades equivalentes.

El apoyo económico es de 1,900 pesos bimestrales, entregados durante los 10 meses que dura el ciclo escolar y por un máximo de 40 meses, siempre que el alumno permanezca inscrito. Los meses de julio y agosto no se consideran debido al periodo vacacional.

Para acceder a este beneficio es necesario:

- Estar inscrito en una escuela pública de educación media superior.

- No recibir otra beca federal con el mismo objetivo.

- Verificar que el plantel haya reportado correctamente la inscripción del estudiante.

- Realizar el registro cuando la convocatoria oficial se encuentre disponible.

- Los beneficiarios también pueden consultar el estatus de su beca utilizando su CURP en el Buscador de Estatus del programa.