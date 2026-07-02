Becas Benito Juárez y Rita Cetina tendrán un nuevo periodo de registro en septiembre de 2026

¿Tu hijo o hija no pudo ser registrado en las becas Rita Cetina y Benito Juárez? El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, confirmó que se abrirá un nuevo periodo de registro para las becas que otorga el Gobierno de México. Ambas políticas están enfocadas en entregar apoyos económicos bimestrales o anuales a estudiantes desde primaria, secundaria a media superior, desde 1,900 pesos de forma directa través de la tarjeta del Banco Bienestar durante todo el ciclo escolar hasta 2,500 pesos anuales para uniformes y útiles escolares, así como 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito en el programa. La finalidad de las becas es evitar la deserción escolar desde la educación básica, así como contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios e manera satisfactoria. Las llamadas Becas del Bienestar abrirá una nueva convocatoria para el próximo ciclo escolar 2026-2027, como lo anunció durante la Mañanera del Pueblo” del pasado lunes 22 de junio.

¿CUÁNDO SERÁ LA NUEVA CONVOCATORIA DE BECAS? León puntualizó que las becas Rita Cetina (Secundaria y de Apoyo para Uniformes y Útiles de educación Primaria), Benito Juárez y todas las demás, como Jóvenes Escribiendo el Futuro, Gertrudis Bocanegra, abrirán una convocatoria el próximo mes de septiembre de 2026. Cabe destacar que el objetivo de las iniciativas es evitar la deserción escolar, a través de un beneficio económico a alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior, así como apoyos para transporte público, uniformes y útiles escolares. Aunque la fecha no está anunciada, se estima que sea un par de semanas después del inicio de clases del próximo ciclo escolar. “Si algún papá o mamá no logró inscribir a su hijo por la razón que haya sido, en septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos”, dijo el coordinador de las Becas Bienestar el pasado 22 de julio en la Mañanera. Al cierre del 2025, beneficiarios de los tres principales programas de apoyo económico educativo alcanzó el padrón de 13 millones de estudiantes, con la inversión que superó los 128 mil millones de pesos.

¿CÓMO REGISTRARSE A LA BECA RITA CETINA? Es indispensable contar con los documentos solicitados ya digitalizados para evitar contratiempos como la Clave Única de Registro de Población (CURP, un comprobante de domicilio y la identificacicón odicial del padre, madre o tutor que registre al estudiante, así como contar con la Llave MX. El proceso se desarrollará en tres etapas principales. Asambleas informativas: Durante febrero se realizarán reuniones en escuelas primarias públicas del país para explicar a las familias el procedimiento de registro en línea. La CNBBBJ señaló que es importante asistir para conocer el paso a paso del trámite. Las fechas y sedes se informarán mediante carteles en las escuelas y a través del canal oficial de WhatsApp de cada estado, que también notificará posibles cambios. Registro en línea: Después de las asambleas, las familias podrán realizar la solicitud en la plataforma oficial:www.becaritacetina.gob.mx Entrega de tarjetas: Cuando inicie la distribución de tarjetas, la información se difundirá mediante las escuelas, el sitio web oficial, redes sociales verificadas y el canal de WhatsApp del programa. - Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX , si no tienes una cuenta, sigue los pasos:

1.- Haz clic en ‘Crear cuenta’;

2.-Ingresa tu CURP (el del adulto), verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’;

3.- Los datos de padre, madre o tutor serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos;

4.- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar;

5.- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave MX;

6.- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en ‘Finalizar’. - Una vez abierta la convocatoria de registro, ingresa al portal de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez (también en el portal de Programas del Bienestar) e inicia sesión con tu Llave MX. - Registra los datos del padre, madre o tutor y adjunta la documentación que se te solicitó. Llena tus datos de domicilio y luego sube el comprobante de domicilio en PDF o JPG. Dale ‘Guardar registro’ y así habrás terminado el registro de la persona mayor de edad. - Selecciona en ‘Registrar un estudiante’ y captura la información de cada estudiante que deseas inscribir al programa social, en este caso la Clave Única de Registro de Población. Da clic en ‘No soy un robot’ y luego en ‘Validar CURP’. - Los datos del estudiante se llenarán automáticamente; solo ingresa la CCT de la escuela, búscalo y selecciona el nivel educativo, turno, grado y parentesco con el menor. - Da clic en ‘Guardar y continuar’. - Si quieres registrar a otro estudiante, deberás realizar el mismo proceso. - Descarga el comprobante de registro y guárdalo para futuros trámites, como la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿CÓMO DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS? Como ya lo informamos en los pasos de registro, todos los documentos que sean necesarios en el trámite deberán ser en formato PDF o JPG, te enseñamos diversas formas para pasar de los físico a lo digital: 1.- Toma una foto con tu celular

- Abre la cámara;

- Toma una fotografía al documento, asegurandot que este bien iluminada, sin sombras y enfocada;

- Recorta y ajusta la imagen si es necesario;-Este sería un archivo JPG. 2.- Utiliza una aplicación de escáner

- Descarga una aplicación de escáner desde App Store y Google Play;

- Abre la app y escanea el documento;

- Toma una fotografía;

- Ajusta bordes y mejora contraste;

- Guarda

- Este sería un archivo PDF. 3.- Con una impresora

- Enciende tu impresora y computadora;

- Abre el sistema operativo de la impresora, esta fue instalada en la computadora al momento de utilizarla;

- Coloca el documento en la sección de escaneo de la impresora, suele ser una tapa de plástico que cubre una base de vidrio donde se escaneará;

- En el sistema, selecciona la opción de escanear;

- Tras procesarlo, guarda el documento como PDF. 4.- Convierte de JPG a PDF

- Toma fotografías de los documentos y pásalas a la computadora;

- Busca en el navegador un convertidor de imágenes a PDF;

- Carga las fotos y ajústalas si es necesario;- Espera a que se conviertan y descárgalas en formato PDF. ¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; en marzo del mismo año se realizó el registro para estudiantes desde 1° a 6° grado para el apoyo anual escolar para útiles y uniformes de dos mil 500 pesos. La Beca Rita Cetina tiene un padrón de beneficiarios de ocho millones de estudiantes inscritos en el recién creado programa social del Gobierno Federal. Te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de las cuentas oficiales de Becas Benito y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, así como los anuncios que pueda dar el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en las conferencias de prensa matutina.

¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica.

MONTOS DE LA BECA RITA CETINA El apoyo económico para estudiantes de primaria consiste en un pago anual de dos mil 500 pesos, que será depositado directamente en la tarjeta del Bienestar; mientras que el monto para alumnos y alumnas de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales más 700 pesos extra por menor adicional registrado. Ejemplos | Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con: - 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales; Familias que ingresaron al programa en marzo de 2026 con: - 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales. Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026): - 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales. El programa busca fortalecer la continuidad educativa y apoyar la economía de los hogares con estudiantes en educación básica. Este apoyo está diseñado para cubrir gastos escolares antes del inicio del ciclo escolar.

¿QUÉ ES LA BECA BENITO JUÁREZ? El programa social de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinado a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico, al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida. Además, busca reducir la deserción escolar, la cual es uno de los mayores retos del nivel educativo en preparatoria y bachillerato. Cabe destacar que, antes del registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez realizó asambleas informativas en planteles, donde se resolvían dudas de los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el programa social. Actualmente, cuatro millones de estudiantes fueron apoyados a través de la Beca Benito Juárez. MONTOS DE LA BECA BENITO JUÁREZ EN 2026 El programa social entrega el monto de 1,900 pesos bimestrales, que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses, siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional. Es necesario recordar que los depósitos son bimestrales y que se realizan directamente en las Tarjetas del Bienestar. La beca está dirigida a estudiantes de nivel medio superior inscritos en preparatorias públicas del país. Cada beneficiario recibe un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos durante los 10 meses del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por corresponder a vacaciones. ¿QUÉ ES LA BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO? La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa federal dirigido a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas. Características principales del apoyo: - Monto: 5,800 pesos bimestrales - Duración por ciclo escolar: 5 bimestres - Periodo no cubierto: julio-agosto - Duración máxima del apoyo: hasta 45 mensualidades En el caso de estudiantes que cursan Medicina, el apoyo puede extenderse hasta 55 mensualidades. 40 mil estudiantes de educación superior reciben el monto del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

COBERTURA NACIONAL Y PROCESO DE SELECCIÓN El programa tiene cobertura nacional, aunque su aplicación depende de la suficiencia y disponibilidad presupuestal autorizada. Por esta razón, la asignación de becas se realiza mediante un procedimiento de selección, en el que las instituciones educativas se clasifican en dos grupos: - Escuelas prioritarias - Escuelas susceptibles de atención Este mecanismo busca dirigir el apoyo a estudiantes que enfrentan mayores dificultades económicas para continuar sus estudios. ¿QUÉ ES LA BECA GERTRUDIS BOCANEGRA? La Beca ‘Gertrudis Bocanegra’ está dirigida a estudiantes de Michoacán y Chiapas de hasta 29 años cumplidos que cursan estudios en instituciones de educación superior consideradas susceptibles de atención. Con el fin de impulsar a más de 80 mil estudiantes de Universidad, a través del pago de mil 900 pesos bimestrales. Su objetivo es que los beneficiarios cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus traslados a las instituciones educativas.

PROGRAMAS SOCIALES QUE ESTARÁN SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE Cabe destacar que no son todos los programas sociales presentan pausas en su dispersión de pagos, se trata de tres apoyos con suspensiones temporales, por lo que sí regresarán: - Beca Rita Cetina;

- Beca de Educación Media Superior Benito Juárez;

- Jóvenes Escribiendo el Futuro. Como ya lo recalcamos, los pagos regresarán; por lo que no significa una cancelación definitiva, esto debido a que se ajustan de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del cual la mayoría de las instituciones se basa para planear sus actividades y el mismo en el que la CNBBBJ se respalda para entregar los apoyos económicos para niños, niñas y jóvenes. Esta suspensión ocurre durante los meses de vacaciones (cuando no hay clases) en los meses de julio y agosto; por lo que no habrá pagos en ese bimestre.

¿QUIÉNES SE VERÁN AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN? Los principales afectados son aquellos beneficiarios (estudiantes) de las becas Beca Rita Cetina de secundaria y primaria, Beca Benito Juárez Media Superior para preparatorias y Jóvenes Escribiendo el Futuro para licenciatura, técnico superior universitario o profesional en instituciones públicas. Según las reglas de operación de los programas sociales se detalla que los pagos se realizarán durante los 10 meses que dura el ciclo escolar de la SEP. Instituciones públicas se basan principalmente en el calendario oficial de Educación Pública para implementar sus actividades. Es importante informar que esperan reanudar los pagos cuando inicie el próximo ciclo escolar; aunque las y los beneficiarios deberán esperar la confirmación oficial que compartan las autoridades en sus redes sociales. CANALES OFICIALES PARA DUDAS Y ACLARACIONE Para resolver dudas o solicitar información adicional, se recomienda consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez o las comunicaciones del titular del organismo, Julio León. También está disponible la atención telefónica al número 55 1162 0300, con horario: - Lunes a viernes: de 8:00 a 22:00 horas

- Sábados: de 9:00 a 14:00 horas La dispersión del recurso de la beca se realizará de forma gradual conforme al calendario establecido, con depósitos directos en la tarjeta bancaria de cada beneficiario. Este mecanismo busca garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios a estudiantes inscritos en el programa.

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