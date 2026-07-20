UAdeC abre convocatoria para becas de inclusión; beneficiarios pagarán 10 pesos de inscripción

El tesorero de la institución, Evaristo Alférez Rodríguez, informó que la convocatoria estará vigente hasta finales de julio, una vez concluido el proceso de créditos para inscripción correspondiente al periodo de reinscripciones.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) publicó este lunes la convocatoria para las becas de inclusión, un programa dirigido a estudiantes en situación económica vulnerable, mediante el cual los beneficiarios cubren únicamente una cuota simbólica de 10 pesos por todo el ciclo escolar.

Detalló que entre el 1 y el 10 de julio la Universidad otorgó alrededor de 3 mil créditos para la inscripción a estudiantes de reingreso y 2 mil créditos para los de nuevo ingreso, para facilitar la inscripción de quienes aprobaron el examen de admisión, pero enfrentaban dificultades económicas, así como para hijos e hijas de elementos de los cuerpos de seguridad.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez explicó que las becas de inclusión no tienen un límite rígido de beneficiarios, aunque su asignación sigue un procedimiento basado en estudios socioeconómicos y en la disponibilidad autorizada por la Comisión de Hacienda.

Precisó que cada plantel conoce el número de becas inicialmente asignadas y que los estudiantes interesados deben acudir con la dirección de su escuela para responder un cuestionario elaborado por especialistas en Psicología, Trabajo Social y Ciencias de la Comunidad, el cual permite identificar los casos que requieren el apoyo.

El rector señaló que, si las necesidades superan el número de becas autorizadas para alguna unidad académica, los directores pueden solicitar una ampliación ante la Comisión de Hacienda.

“Una de las cosas que queremos nosotros es que nadie se quede sin estudiar por cuestiones económicas”, afirmó.

Pimentel Martínez indicó que durante el ciclo anterior se otorgaron alrededor de 3 mil 200 becas de inclusión y estimó que cada una representa un apoyo superior a los 5 mil pesos por cada alumno por concepto de cuotas escolares que la Universidad deja de percibir para favorecer la permanencia de los estudiantes.