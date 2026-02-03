Fonacot ofrece ‘Crédito Mujer Efectivo’ con tasas preferenciales y descuento vía nómina
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Crédito Mujer Efectivo de Fonacot está dirigido a mujeres trabajadoras formales y ofrece plazos flexibles, tasas preferenciales y depósito directo a cuenta bancaria
El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ofrece el ‘Crédito Mujer Efectivo’, dirigido a mujeres trabajadoras formales, con el objetivo de apoyar la protección y el crecimiento de su patrimonio.
Este financiamiento busca facilitar la adquisición de bienes de consumo duradero que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las beneficiarias y de sus familias, mediante condiciones preferenciales y mecanismos de pago accesibles.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Necesitas dinero urgente? Fonacot ofrece préstamos de hasta cuatro meses de sueldo con tasas más bajas
CARACTERÍSTICAS DEL ‘CRÉDITO MUJER EFECTIVO’
El crédito Fonacot para mujeres ofrece una serie de condiciones diseñadas para facilitar su contratación y pago:
- Tasas de interés preferenciales.-
Plazos de pago de 6, 12, 18, 24 y 30 meses.
- Sin comisión por apertura.
- Depósito directo del crédito a la cuenta bancaria de la trabajadora.
- Pago vía nómina.
Seguro de crédito que cubre pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente, aplicable en casos de incapacidad o invalidez igual o mayor al 75 por ciento.
TASAS Y CAT SEGÚN EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Para un nivel de endeudamiento del 10 por ciento, las condiciones son las siguientes:
- A 6 meses: tasa anual de 8.90 por ciento y CAT de 17.2 por ciento.
- A 12 meses: tasa anual de 12.85 por ciento y CAT de 22.3 por ciento.
- A 18 meses: tasa anual de 13.69 por ciento y CAT de 23.2 por ciento.
- A 24 meses: tasa anual de 15.01 por ciento y CAT de 24.9 por ciento.
- A 30 meses: tasa anual de 15.27 por ciento y CAT de 25.2 por ciento.
Para un nivel de endeudamiento del 15 por ciento:
- A 6 meses: tasa anual de 12.11 por ciento y CAT de 21.7 por ciento.
- A 12 meses: tasa anual de 13.17 por ciento y CAT de 22.7 por ciento.
- A 18 meses: tasa anual de 13.96 por ciento y CAT de 23.6 por ciento.
- A 24 meses: tasa anual de 15.27 por ciento y CAT de 25.3 por ciento.
- A 30 meses: tasa anual de 15.79 por ciento y CAT de 25.9 por ciento.
Para un nivel de endeudamiento del 20 por ciento, las tasas anuales son:
- A 6 meses: 22.0 por ciento.
- A 12 meses: 23.8 por ciento.
- A 18 meses: 24.3 por ciento.
- A 24 meses: 26.0 por ciento.
- A 30 meses: 26.6 por ciento.
Fonacot señala que este crédito permite disponer de los recursos mediante transferencia bancaria y pagarlos con la comodidad del descuento vía nómina.
REQUISITOS PARA SOLICITAR UN CRÉDITO FONACOT
Para acceder a este financiamiento, las solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Centro de trabajo afiliado a Fonacot.
- Ser mayor de 18 años.
- Antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual; en el caso de trabajadoras eventuales, se permite acumular periodos en dos o más centros de trabajo con un máximo de cinco días hábiles de baja entre cada uno.
- Número de celular para validación.
- Dos referencias personales con número telefónico.
- Correo electrónico personal.
- Percibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central del país.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR UN CRÉDITO EN FONACOT
El trámite requiere la presentación de documentación original, impresa y legible, entre la que se incluye:
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma, como credencial para votar o pasaporte.
- Tarjeta de Residente Permanente, en el caso de personas trabajadoras extranjeras.
- Estado de cuenta bancario, listado de movimientos o contrato de apertura de cuenta con antigüedad no mayor a tres meses, que contenga nombre completo y CLABE interbancaria de 18 dígitos.
- Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses, que puede corresponder a:
° Recibos de agua, predial, teléfono fijo o móvil, luz o gas entubado.
° Servicios de internet o televisión por cable.
° Estado de cuenta bancario.
° Credencial para votar vigente con domicilio completo.
° Estado de cuenta de AFORE.
° Estado de cuenta de una casa comercial.
° Documentos emitidos por Infonavit o Fovissste.
- Últimos cuatro recibos de nómina consecutivos expedidos por el centro de trabajo para comprobar ingresos.
CONSIDERACIONES SOBRE LOS RECIBOS DE NÓMINA
La vigencia del último recibo de nómina depende de la periodicidad del pago:
- En pagos mensuales, no debe exceder de 31 días.
- En pagos quincenales, catorcenales o semanales, no debe exceder de 16 días.
- En esquemas por comisión, se requieren cuatro recibos donde se refleje dicho concepto.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Recibes el salario mínimo? Puedes solicitar un préstamo Fonacot de casi 34 mil pesos
FONACOT PUEDE SOLICITAR DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
En caso de que la solicitante ya sea cliente Fonacot, será indispensable contar con el NIP o Clave de Seguridad para realizar cualquier trámite. De manera adicional, la institución puede solicitar documentos complementarios como constancia de antigüedad, cartas del centro de trabajo que confirmen percepciones fijas en efectivo, oficios que detallen claves y conceptos de percepciones o deducciones, o constancias de semanas cotizadas ante el IMSS.
Fonacot aclara que la información proporcionada tiene fines exclusivamente informativos y no constituye una descripción completa de todos los términos, condiciones, limitaciones o exclusiones aplicables a los beneficios del programa o a los seguros asociados.