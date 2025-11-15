Frente frío 14 azotará con lluvias torrenciales, nieve y temperaturas mínimas de hasta -15 °C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 14 ingresará este día al noroeste de México, donde provocará lluvias de fuertes a muy fuertes, descenso de temperaturas, rachas intensas de viento, oleaje elevado y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el sistema frontal se asociará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de interactuar con las corrientes en chorro polar y subtropical. De acuerdo con el organismo, se prevé un marcado descenso de las temperaturas en zonas montañosas del norte del territorio nacional. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -15 y -10 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, mientras que en las zonas serranas de Sonora se estiman valores entre -10 y -5 °C, también con presencia de heladas. TE PUEDE INTERESAR: Noticias para el fin de semana: Pierde Salinas Pliego, preparan la ‘Marcha de la Gen. Z’ y el México vs. Uruguay

INGRESO DE FRENTE FRÍO 14 PROVOCARÁ CONDICIONES ADVERSAS EN EL NOROESTE DE MÉXICO El SMN indicó que el frente frío 14 se aproximará y posteriormente ingresará al noroeste del país, generando lluvias puntuales muy fuertes en el norte y centro de Baja California, lluvias fuertes en el noroeste de Sonora y precipitaciones aisladas en el norte de Baja California Sur. En esta región se pronostican rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California. Asimismo, durante la tarde y noche se prevé la caída de nieve y/o aguanieve en la sierra norte de Baja California, derivada de la combinación del sistema frontal y el aire frío asociado. El organismo añadió que una línea seca sobre el norte de Coahuila propiciará rachas fuertes de viento en entidades del norte del país, mientras que canales de baja presión en el sureste y la península de Yucatán, junto con el ingreso de humedad del Golfo de México y el mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del sur y sureste.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL 15 DE NOVIEMBRE El SMN detalló que para este día se esperan: Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro). Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y noroeste), Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur (norte), Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz (Papaloapan) y Puebla (Tehuacán–Sierra Negra). Además, se mantiene el pronóstico de nieve o aguanieve en las sierras del norte de Baja California. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Para este viernes se esperan temperaturas máximas de: 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la costa de Chiapas. 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (costa, centro y sur), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y sur de Zacatecas. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS La masa de aire frío asociada al sistema frontal ocasionará descenso de temperatura durante la madrugada, con los siguientes valores: -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. 0 a 5 °C: zonas montañosas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO El pronóstico de vientos indica: Rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California (norte), Baja California y noroeste de Sonora. Viento del norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca y Chiapas, principalmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Respecto al oleaje, se prevén: Olas de 2.5 a 3.5 metros: costa occidental de Baja California. Olas de 1.5 a 2.5 metros: golfo de Tehuantepec durante la mañana, con disminución en el transcurso de la tarde.