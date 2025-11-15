Frente frío 14 azotará con lluvias torrenciales, nieve y temperaturas mínimas de hasta -15 °C

Información
/ 15 noviembre 2025
    Frente frío 14 azotará con lluvias torrenciales, nieve y temperaturas mínimas de hasta -15 °C
    El frente frío 14 ingresará al noroeste de México con lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado y caída de nieve en zonas serranas de Baja California, además de un marcado descenso de temperaturas en el norte del país. FOTO: ARCHIVO | PEDRO ANZA | CUARTOSCURO.COM

El frente frío 14 avanza hacia el noroeste de México con lluvias muy fuertes, vientos intensos; mantienen vigilancia por el descenso extremo de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 14 ingresará este día al noroeste de México, donde provocará lluvias de fuertes a muy fuertes, descenso de temperaturas, rachas intensas de viento, oleaje elevado y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el sistema frontal se asociará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de interactuar con las corrientes en chorro polar y subtropical.

De acuerdo con el organismo, se prevé un marcado descenso de las temperaturas en zonas montañosas del norte del territorio nacional. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -15 y -10 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, mientras que en las zonas serranas de Sonora se estiman valores entre -10 y -5 °C, también con presencia de heladas.

INGRESO DE FRENTE FRÍO 14 PROVOCARÁ CONDICIONES ADVERSAS EN EL NOROESTE DE MÉXICO

El SMN indicó que el frente frío 14 se aproximará y posteriormente ingresará al noroeste del país, generando lluvias puntuales muy fuertes en el norte y centro de Baja California, lluvias fuertes en el noroeste de Sonora y precipitaciones aisladas en el norte de Baja California Sur.

En esta región se pronostican rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California.

Asimismo, durante la tarde y noche se prevé la caída de nieve y/o aguanieve en la sierra norte de Baja California, derivada de la combinación del sistema frontal y el aire frío asociado.

El organismo añadió que una línea seca sobre el norte de Coahuila propiciará rachas fuertes de viento en entidades del norte del país, mientras que canales de baja presión en el sureste y la península de Yucatán, junto con el ingreso de humedad del Golfo de México y el mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del sur y sureste.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL 15 DE NOVIEMBRE

El SMN detalló que para este día se esperan:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro).

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y noroeste), Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur (norte), Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz (Papaloapan) y Puebla (Tehuacán–Sierra Negra).

Además, se mantiene el pronóstico de nieve o aguanieve en las sierras del norte de Baja California.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS

Para este viernes se esperan temperaturas máximas de:

35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la costa de Chiapas.

30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (costa, centro y sur), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y sur de Zacatecas.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS

La masa de aire frío asociada al sistema frontal ocasionará descenso de temperatura durante la madrugada, con los siguientes valores:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

0 a 5 °C: zonas montañosas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

El pronóstico de vientos indica:

Rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California (norte), Baja California y noroeste de Sonora.

Viento del norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca y Chiapas, principalmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Respecto al oleaje, se prevén:

Olas de 2.5 a 3.5 metros: costa occidental de Baja California.

Olas de 1.5 a 2.5 metros: golfo de Tehuantepec durante la mañana, con disminución en el transcurso de la tarde.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO PARA ESTE 15 DE NOVIEMBRE

La ciudad de Saltillo disfruta hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, de un clima totalmente despejado, ideal para actividades al aire libre.

Según reportes meteorológicos, las condiciones actuales registran una temperatura de 13°C en las primeras horas de la mañana, con una humedad del 45% y vientos ligeros procedentes del sur a 3 mph (aproximadamente 4.8 km/h).

Se prevé que el día sea de cielo soleado con una temperatura máxima que alcanzará los 26°C. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, manteniendo el cielo libre de nubes durante la mayor parte de la jornada.

Al caer la noche, se espera que el cielo permanezca despejado, con la temperatura mínima descendiendo a los 12°C. El viento, por su parte, girará del sur al norte, alcanzando ráfagas de hasta 10 mph (aproximadamente 16 km/h).

La Conagua señaló que en el resto del territorio nacional prevalecerán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia, debido a la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

