¡No te dejes engañar! es falso un video en el que Trump toca la entrepierna de Clinton, fue manipulado con IA

De acuerdo a un análisis realizado por EFEVerifica, un video en el que se observa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le toca la entrepierna del exmandatario estadounidense Bill Clinton fue alterado de manera digital usando la inteligencia artificial,no obstante a lo que afirman usuarios en redes sociales, que asocian las imágenes con el caso de pederastia contra Jeffrey Epstein tras hacerse públicos nuevos correos vinculados el escándalo.

EFEVerifica explica que personas compartieron a través de sus redes sociales tales como Facebook, X o TikTok imágenes de Trump en las que se puede mirar cómo el republicano y Clinton están riéndose “mientras el primero le posa la mano en la entrepierna al segundo, en lo que parece un encuentro cómplice entre los dos. Los mensajes que acompañan el video vinculan a Trump y Clinton con Epstein especialmente tras la aparición de este último en los nuevos correos filtrados”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ojo no te dejes engañar!, la fotografía que muestra a un francotirador en marchas de la ‘Generación Z’ en México es de 2021

Un usuario comentó en su cuenta de Facebook en relación con este “video” “una conversación dentro de los correos publicados por los demócratas, habla de una extraña relación entre Donald Trump y Bill Clinton, que va mucho más allá de una amistad. Incluye algo íntimo. #DonaldTrump #BillClinton #JeffreyEpstein #Secreto(sic)”

EFEVerifica, detalla que dichas imágenes fueron difundidas en redes sociales después de que la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes decidiera el 12 de noviembre hacer públicos una parte de los miles de correos electrónicos y mensajes de texto que pertenecen a Epstein en respuesta a una filtración, en la que el actual mandatario estadounidense relaciona a Clinton con Epstein, por lo que pidió al FBI que iniciara una investigación.

LA FOTOGRAFÍA ORIGINAL ES DEL 2000

EFEVerifica que tras llevar acabo una “búsqueda inversa de una captura del video” descubrió que las imágenes que fueron manipuladas tienen como base las originales que son de un encuentro entre Trump y Clinton en el año 2000, en donde, no se contempla que la mano del republicano “esté tocando la zona íntima de Clinton”.