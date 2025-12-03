¡No te dejes engañar! es falso un video en el que Trump toca la entrepierna de Clinton, fue manipulado con IA
Usuarios de redes sociales compartieron el video que fue adulterado y las imágenes fueron asociadas al caso de pederastia de Jeffrey Epstein
De acuerdo a un análisis realizado por EFEVerifica, un video en el que se observa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le toca la entrepierna del exmandatario estadounidense Bill Clinton fue alterado de manera digital usando la inteligencia artificial,no obstante a lo que afirman usuarios en redes sociales, que asocian las imágenes con el caso de pederastia contra Jeffrey Epstein tras hacerse públicos nuevos correos vinculados el escándalo.
EFEVerifica explica que personas compartieron a través de sus redes sociales tales como Facebook, X o TikTok imágenes de Trump en las que se puede mirar cómo el republicano y Clinton están riéndose “mientras el primero le posa la mano en la entrepierna al segundo, en lo que parece un encuentro cómplice entre los dos. Los mensajes que acompañan el video vinculan a Trump y Clinton con Epstein especialmente tras la aparición de este último en los nuevos correos filtrados”.
Un usuario comentó en su cuenta de Facebook en relación con este “video” “una conversación dentro de los correos publicados por los demócratas, habla de una extraña relación entre Donald Trump y Bill Clinton, que va mucho más allá de una amistad. Incluye algo íntimo. #DonaldTrump #BillClinton #JeffreyEpstein #Secreto(sic)”
EFEVerifica, detalla que dichas imágenes fueron difundidas en redes sociales después de que la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes decidiera el 12 de noviembre hacer públicos una parte de los miles de correos electrónicos y mensajes de texto que pertenecen a Epstein en respuesta a una filtración, en la que el actual mandatario estadounidense relaciona a Clinton con Epstein, por lo que pidió al FBI que iniciara una investigación.
LA FOTOGRAFÍA ORIGINAL ES DEL 2000
EFEVerifica que tras llevar acabo una “búsqueda inversa de una captura del video” descubrió que las imágenes que fueron manipuladas tienen como base las originales que son de un encuentro entre Trump y Clinton en el año 2000, en donde, no se contempla que la mano del republicano “esté tocando la zona íntima de Clinton”.
Así mismo, en el video que se hizo viral se pueden observar fallas que son “característicos de las alteraciones digitales realizadas en imágenes con inteligencia artificial”.
EFEVerifica precisa que en una primera búsqueda realizada en Google Lens del video, aparece en este la foto original que fue publicada en el 2016 por el medio Político junto a otras fotografías de Trump y Clinton que fueron hechas publicas durante el inicio del primer mandato del republicano.
Según este medio, cita EFEVerifica, estas imágenes fueron publicadas por la Biblioteca Presidencial Clinton, mismas que fueron tomadas en en el U.S. Open de golf que llevó acabo en el año 2000 en la ciudad de Nueva York; siendo una de ellas la que coincide con el video que fue difundido en las redes sociales, sin embargo, precisa EFEVerifica, “no se observa que Trump le toque la entrepierna, su mano y la zona íntima de Clinton no se llegan a apreciar en el encuadre”.
En una exploración tanto en la página web como en el “almacén” del expresidente Clinton EFE Verifica no encontró pero sí “la foto original, pero sí un documento en el que se registra el contenido de 555 fotos a color del expresidente junto a Trump y que según el archivo fueron concretamente realizadas el 8 de septiembre del 2000”.
EFEVERIFICA DESCUBRE ERRORES DE LA IA
Al hacer un análisis minucioso de la secuencia del video, EFEVerifica descubrió “los errores que son característicos“ cuando se hacen “este tipo de alteraciones digitales”, entre estas fallas está cuando “la imagen esté mucho más pixelada que la fotografía original y que el movimiento de los dos políticos sea algo errático y antinatural”.
Así mismo, es posible darse cuenta que es un video falso al “escuchar un sonido demasiado robótico de los tocamientos de Trump a Clinton y la desaparición de algunas personas que aparecen en la fotografía original”, añade EFEVerifica.
Por lo que concluye EFEVerifica, que es mentira lo que presuntamente se observa en el video difundido en las redes sociales en el que Donald Trump toca la entrepierna al expresidente Bill Clinton.
