Gobierno de EU amenaza con retener ayuda alimentaria a estados que no entreguen datos

Internacional
/ 3 diciembre 2025
    Gobierno de EU amenaza con retener ayuda alimentaria a estados que no entreguen datos
    La semana pasada, el gobierno federal envió una carta a los estados instando al cumplimiento, pero todas las partes acordaron dar a los estados hasta el 8 de diciembre para responder. FOTO: AP.

Durante el anuncio resaltaron que la cooperación es necesaria para erradicar fraude

WASHINGTON.-La administración del presidente Donald Trump advirtió el martes que retendrá fondos del programa de ayuda alimentaria a la mayoría de los estados controlados por demócratas a partir de la próxima semana, a menos que esos estados proporcionen información sobre las personas que reciben la asistencia.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declaró en una reunión del gabinete el martes que la acción se avecina porque esos estados se niegan a proporcionar datos que el departamento solicitó, como los nombres y el estatus migratorio de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Los estados demócratas han demandado para bloquear el requisito, argumentando que verifican la elegibilidad de los beneficiarios de SNAP y que nunca comparten grandes cantidades de datos sensibles del programa con el gobierno federal.

Los estados y el gobierno federal comparten el costo de administrar SNAP, siendo el gobierno federal el que paga el costo total de los beneficios. Después de las declaraciones de Rollins, un portavoz del Departamento explicó más tarde que la agencia está apuntando a los fondos administrativos, no a los beneficios que las personas reciben.

Veintidós estados y el Distrito de Columbia demandaron previamente por la solicitud de información, que se hizo inicialmente en febrero. Un juez federal con sede en San Francisco ha prohibido a la administración, al menos por ahora, recopilar la información de esos estados.

“Hemos enviado a los estados demócratas otra solicitud de datos, y si no cumplen, se les proporcionará una advertencia formal de que el Departamento de Agricultura retirará sus fondos administrativos”, indicó el Departamento en un comunicado el martes.

La ley federal permite al Departamento de Agricultura retener parte del dinero que los estados reciben para administrar SNAP si hay un patrón de incumplimiento con ciertas regulaciones federales.

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

